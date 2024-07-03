Ассамблея народа Казахстана – главная диалоговая площадка гражданского общества и государства

Единство народа – один из основных столпов государственности Казахстана. Именно оно обеспечивает единство целей в развитии страны, в ее сложном пути в непростом и турбулентном XXI веке, сообщает Zakon.kz.

На XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что все граждане страны и политические силы, безусловно, должны придерживаться общей позиции в вопросах сохранения межэтнического согласия. Здесь не должно быть разногласий.

В этом плане у АНК появляются новые направления работы, а именно – повышение роли Ассамблеи в реализации политических реформ, усиление правозащитной деятельности, информационной работы и активизация общественного потенциала.

Законодательные инициативы. Исходя из установок президента страны по усилению взаимодействия Ассамблеи народа Казахстана с политическими партиями, данных на этой сессии, реализуются ключевые задачи, объединяющие укрепление общественного согласия и единства в нашей стране и масштабную программу политических реформ.

Сегодня в Сенате Парламента РК от Ассамблеи работают пять депутатов, назначенных президентом. С целью реализации поручений Послания главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана" была создана межпалатная депутатская группа "Бір ел – бір мүдде". Главная миссия группы – укреплять единство народа на законодательном уровне.

Это совершенно новый этап в развитии казахстанского парламентаризма, поскольку сформирован реальный механизм межпалатного и межпартийного взаимодействия по вопросам общественного согласия и единства.

Установка и цель работы депутатов – формирование платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства.

Ақсақалдар кеңесі. Что касается непосредственной работы АНК (в этом году к утверждению в состав Ассамблеи предложено 748 человека), то стоит обратить внимание на новую общественную структуру – Ақсақалдар кеңесі, созданную по поручению главы государства.

Сегодня во всех регионах страны действуют 1119 Ақсақалдар кеңесі, в их состав вошли более 7600 человек. Ключевой функцией Ақсақалдар кеңесі стало рассмотрение более 1200 проблемных вопросов граждан, по итогам которых государственным органам и институтам гражданского общества дано 330 рекомендаций. Эти рекомендации касаются не только активизации профилактической работы, но и развития инфраструктуры регионов, других насущных вопросов.

Советы матерей. Также всесторонне развивается деятельность и других общественных структур АНК. Так, при акимах регионов работают 1713 Советов матерей в 17 областях и трех городах республиканского значения, а проект Совета матерей АНК "Мәдениетті ана – Мәдениетті ұлт" вышел далеко за рамки Ассамблеи и имеет общенациональное значение, вбирая в себя различные НПО.

Вот примеры. В рамках работы клуба "Бақытты Ана" члены Совета матерей АНК СКО провели выездные встречи и оказали психологическую помощь более чем 100 женщинам из сельской местности. В ходе проекта осуществляется работа по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями для полноценного взаимодействия в обществе.

С начала 2024 года в Кокшетау по инициативе Совета матерей работают школьные Советы матерей во всех среднеспециальных учреждениях образования. В их состав вошли учителя, школьные психологи, социальные педагоги и активные родители.

Работа школьных Советов матерей школ включает популяризацию семейных ценностей, рассмотрение вопросов по внедрению государственного языка в повседневную жизнь, профилактики наркомании среди детей и подростков, социализации детей с особыми признаками.

В Жамбылской области реализуется проект "Ассамблея бөбектері" с целью разъяснить подрастающему поколению значение и важность межэтнического согласия и единства, закрепить представления малышей о таких понятиях, как "Дом дружбы", "ассамблея", "этнос", "благодарность", рассказать о том, что такое мир, дружба.

Институт этномедиации. По поручению главы государства сформирован Институт этномедиации с целью привития специальных навыков кризисных коммуникаций общественникам АНК, представителям акиматов и силовых органов. В реестре состоят 1294 медиатора, из них 809 общественных и 485 профессиональных.

Только за прошлый год к медиаторам АНК поступило 9389 обращений (семейно-бытовые конфликты, дорожно-транспортные конфликтные ситуации, споры по договорам займа), из них 2655 разрешено заключением медиативного соглашения, 6488 разрешены на стадии консультации, 246 – на стадии рассмотрения.

Ассамблея жастары, Дома дружбы и этнокультурные объединения. Кроме этого, реализуются новые интересные молодежные проекты "Ассамблея жастары". Для комплексного развития организации определены 6 магистральных направлений: "Social Assembly", "Үйде сөйле", "Ел мұрасы", "Таза орта", "Қасиетті парыз", "Jastar media".

Организацией проводятся мероприятия для городской и сельской молодежи по вопросам образования, трудоустройства, предпринимательства и другим вопросам. Во всех регионах действуют 20 филиалов организации. Актив РОО "Ассамблея жастары" составляет более 9 тыс. человек. За прошедший год проведено свыше 1000 разноформатных мероприятий с охватом более 50 тыс. человек.

Во всех регионах страны действуют 34 Дома дружбы, являющихся многофункциональными ресурсными центрами АНК.

На сегодняшний день востребованность Домов дружбы как реальной формы работы с населением обусловлена тем, что они являются центром формирования и распространения идей единства, межэтнического согласия, пропаганды казахстанского патриотизма; центром оказания финансово-методической помощи по поддержке приоритетных проектов, направленных на укрепление общественного согласия и национального единства.

В Казахстане создано более 1000 этнокультурных объединений, 24 из них действуют на республиканском уровне.

Хотелось бы отметить работу таких объединений в Жамбылской области. Там проведено 384 мероприятия, среди которых такие масштабные проекты, как "Бейбітшілік пен келісім", охватившие десятки тысяч человек.

Республиканские этнокультурные объединения, этнические театры, в основном, находятся в Алматы. Это Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова, Республиканский корейский театр музыкальной комедии и Республиканский немецкий драматический театр. В г. Шымкент расположен Шымкентский городской узбекский драматический театр.

В Астане дислоцируются ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана", "Рада украинцев Казахстана", "Конгресс татар и башкир Казахстана" и ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение".

Из 52 зарегистрированных этнических СМИ на данный момент выпускаются 10 этнических СМИ на казахском, русском, английском, немецком, корейском, турецком, уйгурском, узбекском, азербайджанском, курдском языках.

Научно-экспертный совет АНК. НЭС АНК сформирован с целью научно-экспертного сопровождения деятельности АНК, проведения научных исследований в сфере общественного согласия и единства, современного состояния межэтнической ситуации в Казахстане.

В состав НЭС АНК входят 50 экспертов, среди которых ученые доктора и кандидаты наук, доктора PhD, депутаты и общественные деятели. Научно-экспертная группа, базирующиеся в региональных вузах состоит всего из 300 человек, из них: докторов наук – 57, кандидатов наук – 117, докторов PhD – 5.

Рабочим органом НЭС является Институт прикладных этнополитических исследований Министерства культуры и информации РК.

Центры “Жомарт жан”. В их структуру входят 20 филиалов, которые действуют во всех регионах страны. Одним из важных направлений в деятельности Ассамблеи является благотворительная деятельность. В прошлом году под эгидой АНК в благотворительных целях была оказана помощь около 250 тыс. гражданам на сумму более 1 млрд. 711 млн. тенге.

В рамках акции "Мектепке жол" 6872 детям оказана помощь на сумму более 153 млн. тенге в виде школьных принадлежностей.

Помощь при паводках. Особо наглядно проявилась деятельность АНК во время паводков в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях Казахстана.

Немедленно был организован специальный проект АНК "Жүректен жүрекке", в рамках которого шла отправка гуманитарных грузов. Во всех Домах дружбы регионов были организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи.

Были созданы республиканский и региональные штабы АНК по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим регионам от паводков. В их состав вошли депутаты сената парламента от АНК, председатели и члены этнокультурных объединений, "Ассамблея жастары", волонтеры, благотворители.

Представители этнокультурных объединений и структур АНК (Советы матерей, аксакалов и др.) круглосуточно обеспечивали пострадавших, сотрудников полиции, ДЧС, спасателей продуктами, горячим питанием, одеждой, необходимыми медикаментами.

По республике были задействованы более 9,95 тыс. волонтеров АНК. Представителями региональных АНК направлена 241 тонна продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 43 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 24 единицы специальной техники (экскаваторы, грузовики, самосвалы и др). Оказана благотворительная и гуманитарная помощь на сумму более 334 млн. тенге.

Активизация информационно-разъяснительной работы. В рамках исполнения поручения главы государства состоялось награждение авторов лучших работ по итогам премий "За лучшие работы в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства" и "За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства по укреплению межкультурного и межэтнического единства".

На площадке Alatau Creative Hub в Алматы прошел "Форум начинающих блогеров", который включал в себя дневной тренинг с повесткой "Единство в информационном пространстве". В первом форуме участвовали больше 5 молодых блогеров, имеющих от 1000 и выше подписчиков в личных аккаунтах социальных сетей.

Площадка объединила опытных специалистов, желающих передать свой опыт и знания молодежи. По окончании форума всем участникам были вручены сертификаты о прохождении тренингов.

Ассамблея сотрудничает с телепроектом "Шаңырақ ТВ" на мультимедийном казахскоязычном информационном агентстве "Baq.kz". Совместно с телеканалом "ABAI" также проводятся специальные съемки интервью с представителями этносов.

Государственный язык – становой хребет нашего единства, независимости и государственности. Общество высоко оценивает многообразные проекты Ассамблеи по данной теме. Традиционно широкую известность и популярность обрели такие проекты как "Ұлы даланың ұлтаралық тілі", культурно-просветительский проект "Мың бала", которые охватили десятки тысяч людей и вызывают огромный позитивный резонанс в обществе, укрепляют наше единство и государственность.

Культурно-просветительский республиканский проект "Мың бала" ежегодно, а также республиканский диктант проводится ежегодно в День языков народа Казахстана. В прошлом году он был посвящен 130-летию Мағжана Жумабаева. Например, в Жамбылской области в данном проекте приняли участие 227 смешанных школ.

Также в целях укрепления казахской идентичности через казахский язык сплотить всех казахстанцев вокруг идеи государственного языка – языка межнациональных отношений, а также повысить уважение и интерес к казахскому языку к данной дате было приурочено проведение челленджа "Менің таңдауым – қазақ тілі" "Мой выбор – казахский язык". В данном челлендже приняли активное участие представители многих этносов.

Республиканский форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі" проводится на ежегодной основе с участием представителей этнокультурных объединений, свободно владеющих и желающих изучать государственный язык.

Одним из направлений комплексного развития РОО "Ассамблея жастары" определено языковое – "Бірлік тілі". Созданы нетворкинг-площадки в формате speaking-club с целью создания условий для молодежи разных этносов, где они могли бы практиковать казахский язык.

С начала 2023 года успешно реализуется проект "Үйде сөйле" с целью сделать разговорные клубы доступнее для граждан, а именно на территории жилых домов. Инициативу поддержали жители, КСК и ОСИ, благодаря чему данный проект уже реализуется во многих городах Казахстана.