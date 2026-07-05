#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Национальный день домбры празднуют в Казахстане

Домбра, праздник , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:25 Фото: Zakon.kz
С 2018 года каждое первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 5 июля. Zakon.kz расскажет историю возникновения и развития уникального музыкального инструмента.

Недавно на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продвижения домбры как национального бренда. Он подчеркнул: чтобы стать созидательной нацией, стремящейся к новаторству, нужно опираться на незыблемые ценности, богатую историю и культурное наследие.

"Национальный день домбры – особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения. Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырза Али: "Нағыз қазақ – домбыра". Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство. Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:25
Прославляя домбру, мы возвышаем наше национальное искусство – глава государства

Домбра по праву является одним из семи национальных сокровищ Казахстана. С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, через мелодии рассказывая историю народа, его традиции и ценности. А искусство игры на этом инструменте и кюи, словно семейная реликвия, бережно передавались от отца к сыну.

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, домбра, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:25

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Легенда гласит, что в древности домбра была четырехструнной. Великий хан Темучжин, которого мы знаем, как Чингисхана, завоевал и объединил многие тюркские народы. Однажды его любимый старший сын Джучи от первой жены Бортэ не вернулся с охоты. Тогда хан велел гонцам отыскать его. Но те, узнав о смерти наследника, побоялись гнева жестокого Чингисхана и просто не стали возвращаться. А правитель не находил себе места, требуя добыть хоть какую-нибудь весточку о судьбе сына. Но подданные боялись казни за плохую новость и не решались говорить правду.

Тогда в ситуацию решил вмешаться старый акын, который заявил, что прожил долгую жизнь и не боится смерти. Поклонившись повелителю мира, он сказал: "О, великий хан, слушай мою домбру, и ты узнаешь всю правду о своем сыне".

И прозвучал печальный жыр о том, что Джучи охотился на диких куланов, подстрелил их. Один из раненых пнул охотника и поразил его насмерть.

Властелин заплакал и велел на домбру плеснуть из ковша раскаленный свинец. Застонал музыкальный инструмент, но продолжал играть, две его струны не выдержали и оборвались. Тот ее облик сохранился до наших дней.

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, домбра , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:25

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Издавна ее делали из цельного дерева. Она видоизменялась и совершенствовалась в зависимости от традиций, исполнительских школ и техники музыканта, мастерства изготовителя.

Изготовление домбры – сложный процесс, включающий в себя выбор, сушку и обработку древесины (чаще всего карагач, клен, арча), точную сборку, настройку и оформление. В среднем подготовка материала занимает до пяти лет, а само изготовление одной домбры – от двух до трех недель ручной работы.

У казахского народа существует две системы исполнения кюев:

  • токпе кюй (Западный регион Казахстана);
  • шертпе кюй (Восточный регион Казахстана).

В связи с этим распространено два вида домбры. Каплевидная форма – широко применяется на западе Казахстана, в Туркменистане, Каракалпакстане, Узбекистане, Афганистане, совкообразная форма – на Алтае-Тарбагатае, Жетысу и Сарыарке, а также в Каратауском регионе.

В настоящее время в фондовой коллекции Музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа хранится более 300 домбр. Коллекция включает мемориальные инструменты выдающихся деятелей казахской культуры, авторские работы известных мастеров и домбры различных исполнительских школ.

Одним из самых старых и наиболее ценных экспонатов музея является мемориальная домбра Махамбета Утемисулы. Она занимает особое место в коллекции как уникальный памятник истории и культуры казахского народа.

Среди особо ценных экспонатов также представлены мемориальные домбры Акана Қорамсаұлы, Біржана Қожағұлұлы, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Дины Нурпеисовой, а также других выдающихся представителей казахской музыкальной культуры. Эти инструменты являются не только музейными реликвиями, но и важной частью национального культурного наследия.

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, домбра , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:25

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Домбра – один из главных символов казахской культуры и важный элемент национальной идентичности. Этот двухструнный щипковый инструмент на протяжении 5000 лет сопровождает нашу общественную и духовную жизнь – от торжеств до философских размышлений в кюях. Она символизирует преемственность поколений, историческую летопись и систему культурных ценностей казахского народа.

Интерес к домбре, как и ее популярность, никогда не угаснет. Все большее число молодых людей виртуозно владеет этим инструментом, что не может не радовать, и в наших силах сохранить эту традицию и передать ее следующему поколению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Национальный день домбры: история и легенды древнего культурного наследия казахстанцев
09:13, 06 июля 2025
Национальный день домбры: история и легенды древнего культурного наследия казахстанцев
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
08:36, 07 июля 2024
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов
15:28, 03 июля 2025
6 июля в Казахстане отметят День домбры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Очень особенным&quot; назвал Бублик пятисетовый матч с Тиафо на &quot;Уимблдоне&quot;
08:35, Сегодня
"Очень особенным" назвал Бублик пятисетовый матч с Тиафо на "Уимблдоне"
Бублик в пятисетовом триллере обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
08:16, Сегодня
Бублик в пятисетовом триллере обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг "Уимблдона-2026"
&quot;Было тяжело играть в такую погоду&quot;: Масудов оценил победу &quot;Алтая&quot; над &quot;Тобылом&quot;
00:55, 05 июля 2026
"Было тяжело играть в такую погоду": Масудов оценил победу "Алтая" над "Тобылом"
Экс-игрок &quot;Кайрата&quot; Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
00:18, 05 июля 2026
Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: