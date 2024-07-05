Итоги саммита в Астане: ШОС поспособствует усилению ООН

Казахстанский политолог и китаевед Адиль Каукенов, подводя итоги саммита, заявил, что одним из главных нововведений стал формат "ШОС плюс", в котором участвовали не только страны-участницы, но и наблюдатели, а также партнеры, сообщает Zakon.kz.

Адиль Каукенов отмечает, что Дворец Независимости принял около 10 тыс. гостей. В саммите активно участвовали главы государств – основных членов организации, в том числе только вступившую в организацию ШОС Беларусь, лидеры стран партнеров по диалогу и наблюдателей: Азербайджана, Турции, ОАЭ, Монголии и Туркменистана, руководители органов ШОС и различных международных организаций.

"Тема кулуаров совпадала с центральной: "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". Всех волновал вопрос, как добиться мира и понимания, несмотря на буквальное расхождение геополитических плит". Адиль Каукенов

По его словам, ранее во Дворце Независимости прошло заседание Совета глав государств ШОС. На его площадке был рассмотрен широкий спектр вопросов по дальнейшему расширению и продвижению сотрудничества между участниками организации и обозначены направления будущего развития ШОС. По результатам заседания участники приняли 25 различных документов.

"Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей Организации, – подчеркнул в своем выступлении президент РК Касым-Жомарт Токаев.

На саммите ШОС+ глава государства затронул текущую обстановку в геополитике и предстоящие вызовы перед мировым сообществом, акцентировав внимание на возможностях участников ШОС внести свой вклад в продвижение повестки мирного и гармоничного развития.

"На мировой арене ООН является главным институтом поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ШОС, охватывающая более 60% территории Евразии и половины населения мира, может поспособствовать усилению ООН посредством собственного голоса". Адиль Каукенов

Политолог напомнил, что Токаев акцентировал внимание на том, что в 2025 году ООН отметит свою 80-ю годовщину. В честь этого события и 20-летия сотрудничества между ШОС и ООН президент РК предложил принять резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

"Из личных впечатлений отмечу, что наличие самых разных гостей в самых разных одеяниях – от строгих деловых костюмов до ярких сари и белых арабских одеяний, было ощущение мировых заседаний в здании ООН", – добавил китаевед.

Политолог резюмировал, что главное – собравшиеся во Дворце Независимости заявили о том, как важно, что между ними есть диалог и желание вместе идти вперед.

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