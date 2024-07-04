Политолог об итогах ШОС: Казахстан обладает некой энергией притяжения и сплочения

Известный казахстанский политолог Андрей Чеботарев описал ключевые особенности и итоги Астанинского саммита ШОС-2024, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что саммит завершил четвертое председательство Казахстана в ШОС. Предыдущее выполнение страной соответствующих обязанностей пришлось на 2004-2005, 2010-2011 и 2016-2017 гг.



По его словам, председательство в ШОС в 2024-2025 гг. принял Китай, что стало одним из основных итогов государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

"По итогам предыдущего Астанинского саммита ШОС, прошедшего 9 июня 2017 года, новыми членами организации стали Индия и Пакистан. В этот же раз их ряды пополнила Беларусь. Таким образом, количество государств-членов ШОС стало 10. Можно сказать, что Казахстан обладает некой энергией притяжения и сплочения". Андрей Чеботарев

Эксперт напомнил, что генеральным секретарем ШОС на 2025-2027 гг. назначен казахстанский дипломат Нурлан Ермекбаев. До этого он был заместителем прежнего генсека Чжан Мина.

"Таким образом, в настоящее время три государственных деятеля Казахстана занимают руководящие должности в международных организациях, где участвует наша страна (Имангали Тасмагамбетов – генеральный секретарь ОДКБ в 2023-2025 гг. и Бакытжан Сагинтаев – председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии в 2024-2028 гг. – прим.). В свою очередь, это обстоятельство призвано способствовать продвижению интересов Казахстана в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС", – считает политолог.

Отдельно он выделил принятые 25 документы, включая Астанинскую декларацию, Инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", Стратегию развития ШОС до 2035 года, Программу сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 гг., Антинаркотическую стратегию на 2024-2029 гг., Стратегию экономического развития ШОС на период до 2030 года и т.д.

"Принято решение о создании Антинаркотического Центра ШОС со штаб-квартирой в Душанбе (Таджикистан). Тем самым расширена структура организации, что призвано повлиять на активизацию ее деятельности в целом и по линии противодействия наркобизнесу, в частности. Участниками саммита выражена поддержка инициативам Казахстана о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана с размещением в городе Алматы и Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН", – написал эксперт.

Как уточнил Чеботарев, саммит обозначил неприятие ШОС и входящими в него странами "протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию". В связи с этим они намерены содействовать реформированию "архитектуры глобального экономического управления" и продвигать "открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему".

Политолог обратил внимание на то, что Центральная Азия признана ядром ШОС, что повышает значимость региона и составляющих его стран в деятельности и развитии организации.

"В рамках саммита впервые проведена встреча "ШОС плюс" с участием глав государств – наблюдателей и партнеров по диалогу и руководителей таких международных организаций, как ООН, СВМДА, ОЭС, СНГ и т.д. Тем самым запущен новый формат проведения саммитов ШОС и, как следствие, расширены возможности и механизмы сотрудничества организации с заинтересованными странами и международными структурами". Андрей Чеботарев

В конце он написал, что участие генсекретаря ООН Антониу Гутерриш в предыдущем и нынешнем Астанинских саммитах ШОС следует расценивать в качестве "признания на высоком международном уровне значимости, во-первых, Казахстана как активного и ответственного члена ООН и, во-вторых, самой ШОС с учетом расширения географии, направлений и механизмов ее деятельности в современной системе международных отношений".

Ранее Чеботарев высказался о перспективах двусторонних отношений Казахстана и Китая, оценив значение визита Си Цзиньпина в нашу страну.