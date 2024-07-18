"Келешек": казахстанским родителям нужно научиться копить на учебу детей

О новой госпрограмме накопления на обучение в высших учебных заведениях – "Келешек" – многие казахстанцы узнают из СМИ. Те, кто всерьез заинтересовались ею, уже изучают ее условия и рассматривают, какие варианты накопления им более подходят, передает корреспондент Zakon.kz.

Кызылординка Жанна Аманова два года обучается по программе "Болашак" в США. В конце 2024 года она и ее семья возвращается в родную Кызылорду. У Жанны и ее супруга трое детей, два сына – школьники младших классов, дочь только пойдет в первый класс. О накоплении на учебу по госпрограмме Жанна уже знает. И поддерживает это новшество.



"Любые проекты, которые запускаются в Казахстане, по моему мнению – это хорошая поддержка государства. Если родители поймут преимущества этой программы и сделают вклады, они сделают огромное и полезное дело своим детям. Дети в будущем смогут опираться на эти деньги и выбрать себе достойное образование. И деньги ведь не только родителей, но и государства, так что это большая помощь выпускникам. Когда ребенок вырастает, у многих родителей нет средств или их не хватает, поэтому ребенку очень тяжело получить образование. Конечно, если семья обеспеченная, то получение образования для детей не будет таким проблемным. Но ведь большинство наших сограждан люди небогатые, и они не всегда могут оплатить обучение детям", – отметила Жанна Аманова.

Как рассказывает Жанна, ранее в Кызылорде она вела различные социальные проекты по линии НПП "Атамекен", и у нее большой опыт в этом. Она работала с людьми с разными финансовыми возможностями, поэтому для среднего слоя и даже с низкими материальными возможностями накопления по "Келешек" вполне посильны.

"Это не что-то недосягаемое. Это реальные суммы, которые каждый месяц может откладывать каждая семья. Я считаю, что эта программа будет иметь успех еще и в том случае, если родители научатся финансовой грамотности. Ведь, что скрывать, многие наши граждане не умеют копить деньги, управлять своим капиталом и ресурсами. Поэтому возникают долги, непосильные кредиты. И в связи с этим "Келешек" дисциплинирует, в первую очередь родителей, и учит делать добровольные вклады. Это очень хорошее дело", – добавила она.

По ее мнению, нужна большая пропаганда этого проекта. Родители должны узнать обо всех нюансах, чтобы понять, какой экономический эффект будет от собранных денег, сколько они накопят через много лет. Без обучения финансовой грамотности родители будут сомневаться в эффективности программы, ведь в основной массе у наших граждан мышление не готово к накоплению.

"Многие ведь просто держат деньги на депозитах, некоторые вообще только тратят и не копят, а третьи думают, что, мол, когда вырастет, тогда и найдем на обучение. В крайнем случае, влезем еще в один кредит. А ведь это неправильное мышление", – говорит Жанна Аманова.

Кызылординка считает, что нужно обязательно обучать родителей и объяснять им все преимущества новой программы. Главное в ней – это доступность всем слоям населения, а также то, что деньги будут накапливаться не только из бюджета семьи, но и от государства, и от страховых компаний.

"Я считаю, что это целый и единый механизм, который нужно грамотно запустить, и тогда будет виден результат. Это только кажется, что копить придется долго, еще впереди много лет, но на самом деле, даже 10 лет пройдут очень быстро. Если у родителей не высокий, но в то же время стабильный доход, то даже они могут вносить хотя бы мизерные взносы. Ведь есть еще и другие варианты, которые предлагает программа. "Келешековцам" можно еще рассчитывать и на льготный образовательный кредит, а также у них есть возможность стать обладателем дифференцированного образовательного гранта на обучение в аккредитованном высшем учебном заведении Казахстана", – дополнила Жанна Аманова.

В целом у программы много плюсов. В первую очередь, это предусмотрение инфляции. Ведь многие потенциальные вкладчики опасаются, что деньги обесценятся. Поэтому они должны получать больше информации по этому пункту – это один из важных аспектов.

Еще один плюс "Келешека". Государство выделяет разные стартовые капиталы в зависимости от социального статуса семьи. Единовременная выплата вкладчику – 60 месячных расчетных показателей. Но если семья из категории социально уязвимых граждан, то выплаты будут увеличены в два раза. Таким образом, у семей с низким доходом появится больше возможностей дать своим детям качественное образование.

Хоть программа "Келешек" в Казахстане и новая, но о ней узнают все больше и больше казахстанцев. Каждый из них сам принимает решение, копить на обучение своим детям с малого возраста или нет. Участники накопительной программы имеют равные возможности в накоплении.

Если по разным причинам ребенок все-таки не поступил в вуз, то накопления возвращаются родителям.

В программе учитываются и возможная инфляция, и изменение курса валюты. Доступны будут участникам и налоговые льготы. Размер взносов может быть разным – это зависит от стоимости обучения выбранного вуза. Специалисты подберут каждому участнику оптимальную программу накопления. Здесь важен правильно запланированный процесс накопления. В этом тоже помогут специалисты, поэтому все вопросы нужно согласовывать с ними.

Когда и как родители могут начать откладывать на образование детей по специальной накопительной системе "Келешек", мы писали здесь.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что соответствующий законопроект разработан и первые счета можно будет открывать уже к концу 2024 года.

Добровольная накопительная система "Келешек" позволит сделать высшее образование более доступным.

