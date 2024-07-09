Закон по вопросам игорного бизнеса станет помехой для любителей азартных игр – эксперты

8 июля Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса. Ожидается, что он поспособствует борьбе с лудоманией. Как новые нормы ограничат участие граждан в азартных играх, рассказали Zakon.kz эксперты.

Согласно новому документу, казахстанцев, не достигших 21 года, запрещено допускать в онлайн-казино и к азартным играм, а также продавать им энергетические напитки. Кроме того, закон предусматривает запрет на рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.

Также он запрещает участие в азартных играх и тем, кто добровольно оформил такой отказ, и должникам с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях.

Кроме того, законом устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и ведение наблюдения за ними.

Политолог, депутат Мажилиса Никита Шаталов отметил, что ключевым моментом в борьбе с игроманией стало выступление главы государства на Национальном курултае в Атырау, когда Касым-Жомарт Токаев призвал обратить серьезное внимание на лудоманию, которая приносит неисчислимые беды людям.



"Для этого есть все основания. Люди, зависимые от азарта, страдают и заставляют страдать своих родных и близких. Они проигрывают квартиры, обретая большие долги. Распадаются семьи, происходят суициды. Нужно было сделать все, чтобы эта болезнь не поразила значительную часть общества и не стала по-настоящему массовым явлением. Это объясняет необходимость закона с рядом существенных ограничений". Никита Шаталов

По словам депутата, первое, что необходимо сделать – ограничить контингент людей, которым разрешены азартные игры.

"Есть ограничение для госслужащих и лиц, приравненных к ним. Запрещено играть тем, кто попал в список должников. Речь идет о миллионах людей", – считает Никита Шаталов.

Второе, добавил спикер, борьба с нелегальным игорным бизнесом.

"Введена уголовная ответственность за организацию онлайн-казино, например. Вообще самая большая сложность – это борьба с офшорными онлайн-казино, которые, в принципе, запрещены и должны блокироваться. Они легко создают зеркала и блокировка оказывается неэффективна. Поэтому мы сделали другой ход – у МТС теперь есть возможность сделать контрольный закуп и посмотреть, куда идут платежи. Часто нелегалы подменяют мерчант-айди, как будто происходит покупка товара, например, в Дубае. Так можно заблокировать уже не сайт, а все платежи и повысить издержки для организаторов этого бизнеса". Никита Шаталов

Что касается ограничения для государственных служащих, продолжил мажилисмен, то есть две существенные мотивации.

Первая находится в этической плоскости, что государственные служащие должны олицетворять лучшие качества казахстанцев, потому что они представляют свою страну. Они не должны впутываться в истории, связанные с игорным бизнесом и, тем более, с игорной зависимостью.

Вторая плоскость касается, в большей степени, антикоррупционных ограничений, связанных, в том числе, с отмыванием доходов. Когда какой-нибудь недобросовестный чиновник через нелегальные казино может попытаться отмыть деньги. Сейчас, благодаря закону, это будет заблокировано.

"Еще важный пункт в законе, который касается следующих изменений: введена биометрическая идентификация для всех ставок. Поэтому невозможно будет пройти в игорное или букмекерское заведение тому, кто ограничен в игре: несовершеннолетние, государственные служащие, должники, в том числе по алиментам, и другие лица. Этот инфраструктурный шаг создает базу для контроля за рынком". Никита Шаталов

Что касается рекламы игорного бизнеса, спикер объяснил: массово ограничивать рекламу стали по причине активного развития игорного бизнеса, когда от рекламы получают прямой доход.

"Человек наблюдает за спортивным событием и ему там же рекомендуют ставку. Он эту ставку делает, выигрывает или проигрывает – не суть. Но мы видим прямой ход. Особенно это касается онлайн-деятельности. Сейчас цифровизированно 90% этого рынка. Люди могут с любого сайта авторизоваться и поставить сумму. Чтобы сделать это явление менее массовым, для участия меньшего количество людей, мы и ограничиваем рекламу", – заключил депутат.

Руководитель ассоциации центров психологической коррекции и реабилитации зависимых лиц РК Есенкожа Рахимжан считает, что подписанный накануне закон призван помочь в борьбе с игроманией и все принятые меры этому способствуют.

"Президент первым обратил внимание на эту проблему, которая массово поражает население. Президент подписал закон, регулирующий вид игрового бизнеса. Происходящее сейчас несет в себе положительный эффект: это возрастные ограничения, ограничения у госслужащих, ограничения ввода в подобного рода заведения в целом и другие. У тех слоев населения, которые не могли себе этого позволить, но страдают лудоманией, сейчас доступ к игре ограничен". Есенкожа Рахимжан

Более того, отметил спикер, уже открыта консультативная помощь населению. Все это будет стимулировать улучшению состояния в обществе.

"Государство принимает активное участие в решении этой проблемы, так как это комплексная проблема. Если будет наблюдаться даже интенсивное выздоровление активных игроков от этой зависимости, то это еще не решение всей проблемы. Есть еще масса людей, которые только подходят к этому", – подчеркнул специалист.

Он заметил, что работа по борьбе с зависимостью от азартных игр должна осуществляться на государственном уровне. А ключевым рычагом в борьбе с этим недугом должна стать работа с родителями по правильному воспитанию подрастающего поколения, так как "проблемы обычно идут из семьи", добавил Есенкожа Рахимжан.

"В университетах, школах, в семьях нужно ввести правильное понимание того, что это за зависимость. Любое психологическое расстройство человека начинается с семьи. Но, к сожалению, как показывает практика, наши граждане не знают правил правильного воспитания. Не во всех семьях родители имеют возможность постоянно заниматься детьми. Государство должно проводить профилактическую работу. Необходима работа психологов, обладающих нужной компетенцией для помощи людям", – подытожил специалист.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал лудоманию социальным злом, отметив, что новым законом государство выставит заслон для нежелательной деятельности.