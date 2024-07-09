Лето во всей красе: казахстанцы делятся кадрами живописных мест

Лето – лучшая пора для того, чтобы отправиться на природу и наслаждаться ее красотами. Zakon.kz собрал подборку самых удивительных локаций Казахстана, фотографиями которых поделились пользователи соцсетей.

Все ярче и жарче становятся страницы казахстанцев в Instagram, которые делятся красочными кадрами отдыха на природе. По площади Казахстан занимает девятое место в мире, поэтому не удивительно, что в стране так много мест с захватывающими дух пейзажами.

Большой популярностью у казахстанцев в этом сезоне пользуется село Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области. Здесь расположен самый большой нацпарк в стране. Он по праву называется сокровищем Южного Алтая и богат на курганы, петроглифы, водопады, горные озера.

Излюбленным местом отдыха и уединения является также гора Белуха на границе Казахстана и России, ее высота составляет 4506 метров. Пик – символ и гордость Алтая.

Порадуют глаз туристам и красоты ущелья Орта Мерке в Кегенском районе Алматинской области.

Красочными фото горных пейзажей похвастались и жители Шымкента. Это вид на Каратау, который путешественники называют таинственным и малоизученным.

Материал по теме Идеальный пикник на природе: что взять и как организовать

Жетысуская область тоже готова побороться за звание местности с самыми впечатляющими пейзажами.

Пожалуй, эту подборку лучше закрыть лазурным Каспийским морем, которое этим летом также притянуло большое количество наслаждающих жизнью казахстанцев.

Казахстанцам явно есть чем гордиться, где отдыхать и что беречь. И эта подборка – лишь малая часть природных сокровищ нашей республики.