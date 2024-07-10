Кольца из проволоки: как заключаются браки в колониях Казахстана

Каждый человек может создать семью вне зависимости от того, где он находится. Этим правом с начала 2024 года воспользовались 428 осужденных. Zakon.kz расскажет, как играют свадьбы в местах лишения свободы.

Семья, как стимул поскорее освободиться

По информации КУИС МВД РК, в Казахстане 78 учреждений уголовно-исполнительной системы. В них на данный момент содержатся 37 462 человека. Из них 29 923 осужденные, а остальные – подследственные, которые ожидают решения суда. 93% из числа заключенных отбывают срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, среди них 2092 женщины.

"Находясь в местах лишения свободы, осужденные, как и все граждане, имеют право создавать семьи. Так, с начала года 428 заключенных связали себя узами брака. В связи с тем, что мужчин в таких учреждениях больше, они и создают браки чаще, чем женщины". КУИС МВД РК

Фото: ДУИС Астаны

Процедура регистрации брака ничем не отличается от обычной. Единственный нюанс: невеста должна прибыть в учреждение и дать согласие на церемонию бракосочетания в письменном виде. Далее сотрудники подают заявку в местный РАГС. После чего их брак регистрируют в учреждении уголовно-исполнительной системы.

"Главной причиной узаконения отношений является предоставление свиданий, ведь согласно уголовно-исполнительному законодательству, они даются только близкому родственнику осужденного и его законной супруге. В остальном заключение брака не дает никаких привилегий или льгот. Тем не менее супружество благоприятно влияет на психологию заключенных, у которых появляется стимул поскорее освободиться. Ради этого они стараются не нарушать порядок и условия отбывания наказания". КУИС МВД РК

Кто скромно, а кто с имамами

Виталий Величко 15 лет работает в учреждении №2 ДУИС Астаны. Он начальник отдела воспитательной, социальной и психологической работы среди осужденных.

"Это учреждение максимальной безопасности. Здесь отбывают наказание более 500 опасных преступников. Для них желание заключить брак – популярная практика, которая происходит ежеквартально. Каждый случай индивидуальный: кто-то просит скромненько провести регистрацию, другие приглашают имама для проведения обряда никах, одни хотят запечатлеть особенный момент, а есть те, кто отказывается даже от поздравлений. Было так, что влюбленные делали кольца из проволоки и надевали друг другу на церемонии". Виталий Величко

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Если раньше одобрения заявки ждали месяц, сейчас сроки сокращены вдвое. Работник РАГС приезжает, проводит регистрацию, вручает свидетельство о заключении брака. Все, как у обычных людей, только за решеткой. Но так же волнительно и порой со слезами на глазах.

"Однажды были жених и невеста в возрасте. Они были много лет знакомы и долго мечтали о свадьбе. Но в итоге это произошло в таком формате. Тогда прослезились не только виновники торжества, но и свидетели". Виталий Величко

Фото: ДУИС Астаны

В основном браки заключает молодежь. К сожалению, бывает, когда они в спешке женятся, потом так же быстро разводятся.

"После заключения брака проходит год, два, потом смотришь, уже к нему она не приезжает. Бывают случаи, что и разводятся здесь же. Не каждая девушка готова жить несколько лет в ожидании, это понятно. К сожалению, очень часто бывает так, что те, кто попал в места не столь отдаленные, получают уведомление о том, что их брак расторгнут. В такие минуты очень важно поддержать осужденного. С ним работает психолог, он находится под особым контролем, ведь для человека в изоляции это особенно чувствительно – узнать, что его больше никто не ждет". Виталий Величко

Виталий Величко отмечает, что в целом семья дисциплинирует осужденных, которые ради встреч с близкими стараются соблюдать устав тюрьмы.

"Свиданий не так много. Если осужденный на облегченных условиях, он видится с близкими четыре раза в год. Это самые длительные встречи в стенах учреждения. Если он попадет в строгие условия содержания, то лишится их. Естественно, лучше держаться за облегченные условия и не совершать противоправных действий. Да и в целом, социально полезные связи для нас важны. Когда родные приезжают на свидания, заключенные разгружаются, ходят в свободной гражданской одежде, беседуют по душам, узнают о жизни снаружи". Виталий Величко

С чистого листа

Если в тюрьмах строгого режима семьянин может провести с супругой всего несколько дней в год, то у пар в колонии-поселении больше шансов для того, чтобы видеться чаще. Начальник учреждения №43 ДУИС по Мангистауской области Нуржан Абилханов пояснил, что здесь отбывают срок осужденные только с положительной характеристикой. Они этапированы сюда из разных учреждений средней, смешанной и строгой безопасности.

"В колонии-поселении есть женский и мужской отряд. Они содержатся отдельно. Здесь больше свободы, нет формы, осужденные ходят в гражданской одежде. Могут трудоустроиться в 17 предприятий, например, в цех по изготовлению пластиковых окон, производству брусчатки, скотобойню, молокозавод, на мойку ковров и так далее. Они обеспечиваются работой. Работодатель сам приезжает с утра и забирает их на производство. Вечером они возвращаются. Соответственно, у них больше шансов познакомиться и завести семью". Нуржан Абилханов

Фото: ДУИС Мангистауской области

По словам Нуржана Абилханова, иногда пары трудоустраиваются вместе. Например, если невеста работает в столовой, то жених там же трудится грузчиком. Так и складываются семьи.

Собеседник поделился одним из самых ярких примеров.

"В 2020 году к нам поступила жительница нашей области. Она осуждена за мошенничество. Пришла она беременной, у нее был маленький срок. С мужем у нее не ладилось, в итоге развелась. Оказалось, у нее есть еще дети, они вполне самостоятельные. Здесь она познакомилась с осужденным. Они полюбили друг друга, заключили брак. Женщина родила сына от бывшего супруга. Однако заключенный принял его как родного. Он освободился, забрал малыша, сейчас на свободе воспитывает его. Они вместе приезжают к осужденной. У нее еще год есть. Она показывает себя с положительной стороны. Говорит, что есть цель освободиться скорее, ведь за пределами колонии ее ждет семья". Нуржан Абилханов

Фото: ДУИС Мангистауской области

Спикеры считают: чтобы начать жизнь с чистого листа, ничего никому не мешает. Даже колючая проволока может превратиться в обручальные кольца, если есть желание встать на правильный путь с любимым человеком, который разделит все тяготы и вселит надежду на счастливое будущее.