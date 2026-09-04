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Право

Поощрения осужденных, посылки, женщины в колониях: что изменилось

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:51 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 31 августа 2026 года внес изменения в Правила проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что каждому осужденному разъясняются порядок изменения вида учреждения, подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) либо замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ЗМН), перевода с одних условий отбывания наказания в другие, применение условного сокращения сроков лишения свободы (УСС), согласно Уголовному кодексу РК и Уголовно-исполнительному кодексу РК.

Также говорится, что члены совета воспитателей отряда (СВО) оказывают помощь начальнику отряда и психологу при работе с осужденными в отрядном звене, способствуют решению вопросов исправления (коррекции поведения) осужденных, соблюдению режима содержания, привитию им устойчивых навыков правопослушного поведения, принимают участие в организации и проведении воспитательных и досуговых мероприятий, вносят записи воспитательных бесед с осужденными и рекомендации СВО в дневник ИВР и Психологическую карту посредством ЦАБД УИС.

Кроме того, они участвуют в разработке и реализации индивидуальной программы, подготовке характеризующих материалов (данные, характеризующие его личность, поведение, отношение к труду и обучению за время отбывания наказания) к УДО, ЗМН, УСС, изменению вида учреждения, выезда осужденных за пределы учреждения, оказывают помощь в работе добровольных организаций осужденных, а также рассматривают вопросы применения к осужденным поощрений, дисциплинарных взысканий.

Также уточняется, что поощрения к осужденным применяются в порядке, предусмотренном статьей 128 УИК, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, учебе, активное участие в работе добровольных образований и воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Ходатайство о применении к осужденному поощрения вносится начальнику учреждения либо его заместителю по согласованию с начальником отдела (отделения, группы) воспитательной работы и заинтересованными службами учреждения.

К постановлению прилагается выписка из протокола заседания СВО, при наличии письменное предложение работодателя осужденного либо службы организации труда осужденных и учебного заведения учреждения произвольной формы.

Постановление о поощрении с прилагаемыми материалами подшивается в личное дело осужденного.

Регистрация постановлений о поощрении осужденных производится в соответствующем журнале.

Указывается, что поощрения применяются к осужденным не ранее чем, по истечении трех месяцев со дня прибытия в учреждение, в том числе в случае перевода в другое учреждение в порядке статьи 96 УИК.

Со дня применения поощрения осужденному промежуток между следующим поощрением составляет не менее трех месяцев.

Участие в работе ДОО и активное участие в воспитательных мероприятиях подтверждаются фото- либо видеоматериалами, которые с постановлением о применении поощрения прилагаются в личное дело осужденного.

Поощрения, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.

Факт неправомерного применения поощрения к осужденному устанавливается путем проведения служебного расследования.

При подтверждении факта нарушения применения поощрения по результатам служебного расследования выносится постановление об отмене поощрения осужденного.

В свою очередь в Правилах внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы уточняется, что посылки, передачи и бандероли осужденные получают по прибытии в учреждение.

Передачи также получают при предоставлении свиданий.

Передачи, получаемые во время длительных свиданий, не включаются в количество положенных передач согласно условиям отбывания наказания.

Также говорится, что осужденные беременные женщины и кормящие матери могут получать продовольственные посылки и передачи, приобретать в магазинах при учреждении или через электронную торговую площадку продукты питания за счет собственных средств в количестве и ассортименте, определяемых медицинским заключением, необходимых для поддержания нормального здоровья матери и ребенка.

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, а также водворенным в дисциплинарный изолятор, одиночную камеру и помещение временной изоляции, переведенным в учреждение смешанной безопасности для обеспечения правопорядка в учреждениях, телефонный разговор разрешается в исключительных личных обстоятельствах: смерти или тяжелой болезни супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного; стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб его семье.

Наличие исключительных личных обстоятельств по вышеуказанным причинам подтверждается свидетельством о смерти, справками медицинских организаций или местных исполнительных органов.

Администрация учреждения обеспечивает безопасность и изоляцию осужденного при предоставлении данного телефонного разговора.

К исключительным личным обстоятельствам также относятся чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, введение ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах). В этом случае осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, одиночной камере, помещении временной изоляции телефонные разговоры с близкими родственниками предоставляются один раз в месяц.

Для получения квалифицированной юридической помощи посредством телефонных переговоров с адвокатом осужденный обращается с письменным или устным заявлением к администрации учреждения.

Телефонные переговоры осужденного с адвокатом предоставляются при наличии в личном деле осужденного письменного уведомления о защите (представительстве), предусмотренного Законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

При этом адвокат и осужденный предупреждаются об исключении переговоров с третьими лицами.

Ограничения в телефонных переговорах, установленные частью первой настоящего пункта, не распространяются на осужденных женщин, имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка, и осужденных мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка, для которых право телефонных переговоров сохраняется исключительно для поддержания связи с малолетними детьми в соответствии с периодичностью, установленной пунктами 101, 102 и 103 Правил.

Указывается, что осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка учреждений, в соответствии с частью 2 статьи 113 УИК разрешается краткосрочный выезд за пределы учреждения для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей с инвалидностью вне учреждения – один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок.

Краткосрочный выезд за пределы учреждения минимальной безопасности для свидания с малолетним ребенком предоставляется осужденным женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, и осужденным мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, два раза в год.

С 1 января 2027 года вводится в действие новый пункт, в котором говорится:

  • Осужденным, отбывающим наказание в обычных и облегченных условиях в учреждениях минимальной безопасности, разрешается обучаться в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, при наличии соответствующих технических условий в учреждении по согласованию с администрацией учреждения и работодателем.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года, за исключением ряда пунктов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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