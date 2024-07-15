Как в Кызылординской области реализуют проект "Безопасное общество"

В Кызылординской области из года в год снижается количество преступлений, в том числе тяжких. На улицах устанавливаются камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки SOS. Все это делается для профилактики и пресечения правонарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Кроме того, становится меньше преступлений, которые совершаются в общественных местах, например, на улицах, а также в семейно-бытовой сфере.

"Главная задача деятельности полицейских – это обеспечить нашим землякам покой. Поэтому мы принимаем все меры, чтобы укрепить и нашу материальную базу, и профессиональные навыки правоохранителей. В области все чаще применяются новые технические возможности. Недавно полицейским были вручены ключи от 18 отечественных автомобилей. Также был открыт участковый пункт в микрорайоне Байтерек-1. Это 10 технически оборудованных кабинетов, видеонаблюдение и все средства связи, автостоянка, склад. Для участковых здесь созданы все условия для того, чтобы они работали еще лучше", – сказал начальник областного департамента полиции, генерал-майор Махсудхан Аблазимов.

Как рассказал эксперт, в регионе ведется масштабная профилактическая работа – это постоянные акции "Ребенок – закон – безопасность", также проходят рейды "Дети в ночном городе", рейды "Подросток", "Школа" и другие. Так, полиция устанавливает, как живут дети в семьях – проблемная ли это семья или благополучная. По результатам проверок правоохранители принимают меры – ставят на профилактический учет подростков, при необходимости отправляют их в центр реабилитации или ограничивают в правах их родителе.

"Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что первостепенная общенациональная задача всего общества – защищать жизнь и права граждан страны, особенно будущего поколения. Поэтому принцип "Закон и порядок" должен стать в казахстанском обществе главным идеологическим и политическим путеводителем. В этой связи нужно и важно повышать правовую грамотность среди подростков и детей", – подчеркнул Махсудхан Аблазимов.

Чтобы люди в жилых микрорайонах чувствовали себя в безопасности, по всей Кызылординской области работают 262 участковых. В самом областном центре – Кызылорде – их 79. С начала 2024 года участковые раскрыли 300 преступлений и выявили более 20 тыс. различных правонарушений.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz старший инспектор отделения ювенальной полиции местной полицейской службы управления полиции города Кызылорды Виталий Соболев, участковые не только разнимают местных дебоширов, выезжают на семейно-бытовые скандалы, работают с проблемными подростками, но еще и ведут просветительскую работу. Они ходят в школы и проводят с учениками классные часы, где полицейские рассказывают, как не встать на преступный путь, как не поддаться дурному влиянию. И, конечно же, в первую очередь доносят до несовершеннолетних, что они уже несут уголовную ответственность по некоторым преступлениям.

"Все, что мы делаем, мы делаем для безопасности общества. Например, на моем участке, кроме взрослых, насчитывается почти 10 тыс. подростков, есть четыре школы. Поэтому мы ходим и по квартирам, и по школам, чтобы оценить, какая же ситуация на самом деле. Нет ли никакой угрозы для жильцов, нет ли угрозы безопасности и жизни для детей и подростков. Во многих случаях мы помогаем и родителям, и детям, ведь наши люди должны жить без страха за свою жизнь и за свое здоровье", – объяснил Виталий Соболев.

Как рассказал эксперт, чтобы люди жили в спокойствии, не опасались плохих или неадекватных соседей, чтобы не стали жертвой мошенников, нужна большая профилактическая работа. И поэтому полицейские, можно сказать, круглосуточно на посту. Конечно же, они не могут уделить внимание каждому гражданину, но делают все возможное, чтобы обезопасить их жизнь. При этом большое внимание уделяется детям и подросткам, чтобы они не встали на дурную дорожку и не испортили себе жизнь.

Кроме того, в Кызылординской области есть три учреждения департамента уголовно-исполнительной системы. Ситуация в этих учреждениях и в области стабильная. Чтобы поддерживать порядок в этих учреждениях, внедряются технические новшества. Например, чтобы цифровизировать процесс наблюдения за осужденными и подозреваемыми, в области реализуется проект "Смарт-браслет". Специальное устройство считывает биометрические данные, точное установление геолокации – где находится на данный момент человек. Если браслет снят или поврежден, то и эта информация тоже поступает полицейским. На сегодня в области уже надето 299 таких смарт-браслетов.

Правительство Казахстана постановлением от 29 декабря 2023 года утвердило Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений).

В рамках проекта "Безопасное общество" сотрудники полиции Атырауской области максимально усилили работу по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.