Как в Кызылординской области поддерживают порядок с помощью видеонаблюдения и новых технологий

В Кызылординской области с начала 2024 года с помощью видеокамер раскрыто 122 преступления, а на тревожные кнопки SOS поступило 15 сообщений от кызылординцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Благодаря видеонаблюдению, бдительности и гражданской позиции кызылординцев понесли наказание вандалы, угонщики автомобилей, воры, пьяные водители и другие правонарушители.

В Кызылорде круглосуточно работают 272 камеры видеонаблюдения. С начала 2024 года по ним вычислили 41 тыс. административных правонарушений, 34 тыс. из них – это нарушение правил дорожного движения. Но это еще не все: уже в 2025 году для обеспечения безопасности кызылординцев в городе будет уже 1400 камер видеонаблюдения, 60 устройств для измерения скорости, а на оживленных перекрестках установят 20 интеллектуальных камер.

"Видеокамеры появились в области в 2006 году, а тревожные кнопки SOS – в 2022 году. Всего в области работают 262 участковых полицейских. Если человек заметил подозрительное действие, которое происходит на его глазах, он может сообщить об этом, нажав на кнопку", – прокомментировали в пресс–службе областного департамента полиции.

Так на камеры полицейских попадают мелкие правонарушения и серьезные преступления. Недавно, например, благодаря видеозаписям нашли двух девочек-подростков, которые разбили уличные фонари. Другой случай, который попал во всевидящее око, – кража телефона из магазина. Благодаря видео подозреваемая кызылординка в этом деле ждет решения суда, а потерпевший получил свой телефон обратно.

В раскрываемости преступлений в городе и области активно работает и мобильное приложение 102. Благодаря тому, что в Кызылорде есть достаточное количество видеокамер, быстро раскрываются дорожные преступления. Их, кстати, можно решить благодаря европротоколу. В этом году его ввели в Казахстане, и мелкие дорожно-транспортные происшествия можно решить с участниками аварии, не вызывая на место аварии полицейских.

Еще в 2023 году в своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность за бытовое насилие и недавно был подписан закон, который обеспечивает права и безопасность женщин и детей. В этой связи усилено наказание за виды насилия против детей. Большую работу ведет специальная структура, в полиции работает специализированное отделение, ведется постоянный мониторинг в семьях, где были факты домашнего насилия, им предлагают помощь в решении этих проблем.

Большая работа по сохранению покоя и безопасности кызылординцев ведется благодаря новым технологиям. Это помогает бороться с мошенничеством, создана следственная группа "Киберпол", в состав которой вошли опытные следователи, оперативные сотрудники, криминалисты, лучшие IT-специалисты региона.

"С начала 2024 года в области более 500 дел были связаны с интернет-мошенничеством. Любители легкой наживы придумывают разные способы обмана и выколачивания денег у граждан", – говорит старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции областного департамента полиции Тимур Хамитов.

Как рассказывает полицейский, мошеннических схем в наше время очень много, и правонарушители используют и придумывают все новые и новые способы обмана доверчивых граждан. В социальных сетях и на различных интернет-платформах обычные граждане общаются, обмениваются информацией, публикуют фото, а мошенники выискивают своих жертв.

Доверчивые граждане, в первую очередь это престарелые одинокие люди, становятся жертвами мошенников в первую очередь. В настоящее время Интернет – это еще и большая мировая торговая площадка. И здесь растет число мошенников, использующих новые технологии для наживы. Они создают схемы, несуществующие предприятия, которые якобы предлагают в интернет–магазинах свои услуги и различные товары. И проблема интернет – мошенничества это уже проблема всего мира. Найти таких преступников по "горячим" следам сложно. И зачастую они не живут в нашей стране. Созданы целые преступные синдикаты, которые управляются из других государств.

В Кызылординской области по статье 190 части 2 пункта 4 УК РК (уголовная ответственность за мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы) привлекли к уголовной ответственности женщину, которая разместила ложную рекламу на одном из сайтов. После того, как ее поймали, на ней оказалось еще 8 подобных преступлений.

Еще один случай – поймали жительницу Шымкента. Женщина причастна к совершению 12 эпизодов мошенничества в Интернете.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть осторожным, не открывать подозрительные сообщения, не переходить на сомнительные ссылки. Не верить всем сообщениям, которые приходят на электронную почту. Если вам пишут или звонят из банка, перепроверять, работает ли у них тот или иной специалист. Нужно создавать сложные пароли, а если приходят сообщения от незнакомых людей на телефон или почту, не реагировать на них. Если предлагают высокооплачиваемую работу, быстрый доход от инвестирования, то так чаще всего действуют мошенники. Поэтому нужно быть бдительными, чтобы не стать жертвой интернет-преступлений.