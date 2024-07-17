Колыбель надежды: сколько новорожденных оставили в беби-боксе в Алматинской области

Беби-боксы называют колыбелью надежды. Эта система уже успела спасти несколько жизней. Zakon.kz рассказывает, сколько младенцев подбросили в будку для отказников в Алматинской области.

Новость о том, что 14 июля в Алматы во время сортировки мусора нашли мертвого новорожденного, шокировала казахстанцев. Тело мальчика завернули в пакет. Нерадивую маму разыскивает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.

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И.о. руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка Управления общественного здравоохранения Алматы Жадыра Ахметова отмечает, что были все шансы спасти этот маленький комочек счастья. Однако в Казахстане остро стоит проблема с горе-матерями, которые безжалостно выбрасывают своих детей в мусорные баки, туалеты или арыки.

"Безусловно, этого трагического случая можно было избежать. Ведь сейчас в государстве созданы все условия для охраны материнства и детства. Но, наверное, мать была молодая и неинформированная. А может, у нее были сложности по оформлению документации либо тяжелое положение. Но ни в коем случае ничто не оправдывает ее поступок. Ведь это маленькое чудо можно было спасти, отдать в детский дом, а если хочется анонимности, то оставить младенца возле больницы или полиции. Это никак не преследуется законом и не наказывается. Наоборот, может, и маме бы оказали необходимую помощь". Жадыра Ахметова

Жадыра Ахметова напоминает, что с 2021 года в Алматинской области функционирует один анонимный пункт приема новорожденных детей по системе беби-бокс. За это время в нем оставлено двое малышей. Хотя специалисты Минздрава не приветствуют такой способ спасения крохотных казахстанцев, опасаются, что число подкидышей может резко возрасти.

"Мировая практика показала, что с появлением ящиков для подкидышей резко возросло количество отказников. Поэтому это не лучшая альтернатива. Кроме того, введение системы беби-боксов нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка и противоречит ст. 60 Кодекса РК "О браке и семье" в той части, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей. Мы опасаемся, что они способствуют росту числа брошенных детей". Жадыра Ахметова

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Представитель УОЗ Алматы считает, что наиболее эффективным методом является профилактика сиротства. Во всех поликлиниках для женщин фертильного возраста открыты двери кабинетов планирования семьи. В них желающие могут получить бесплатную консультацию акушер-гинеколога.

"В больницах мы объясняем женщинам, что каждая беременность должна быть осознанной, а ребенок – желанным, он должен рождаться в полноценной семье. Разные ситуации бывают, когда мамы заявляют, что хотят бросить свое чадо. Но чаще после наших бесед они остепеняются. А порой родившие, увидев свою частичку, отказываются от первоначальной мысли. Родители должны нести ответственность за ребенка до 18 лет". Жадыра Ахметова

В пресс-службе акимата Алматинской области уточнили, что идея установления в больнице беби-бокса принадлежит инициативной группе "Aspan Space", которая реализовала проект под эгидой "Колыбель надежды" в лице представителя Индиры Джакубековой, а также председателя правления ОО "Лига женщин творческой инициативы", представителя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Асии Хайрулиной.

Главная цель пункта заключается в предотвращение инфантицида, то есть убийств новорожденных детей, которые оказались ненужными для родителей. Будка установлена в Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице. Поводом для этого послужил случай, когда в одном из сел этого района был найден младенец, которого зимой оставили в пакете на дверной ручке магазина. Произошло чудо: младенца вовремя обнаружили, оказали необходимую помощь, передали в органы опеки.

"Воспользоваться боксом может любой человек, оказавшийся в нелегкой жизненной ситуации. В киоске нет видеонаблюдения для конфиденциальности того, кто вынужден будет им воспользоваться. Видеонаблюдение есть внутри отсека, куда помещают ребенка. Это нужно, чтобы фиксировать его состояние. Как только закроется специальное окно, оно заблокируется. Врачам подается сигнал, которые незамедлительно забирают кроху, осматривают его. И передают информацию в полицию и органы опеки". Пресс-служба акимата Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Первая колыбель надежды была создана в Италии в 1998 году. Сегодня похожие устройства спасают жизни младенцев в Латвии (спасено 37 детей), Словакии (20), Южной Африке (96), России (115), Чехии (47) и других странах.