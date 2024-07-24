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Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане

Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10 Фото: из личного архива Ернара Алмабек
Алматинец Ернар Алмабек отправился в Афганистан, чтобы снять видео и рассказать, как там живут казахи. Он ожидал увидеть детей войны, голод и разруху, но оказался в окружении гостеприимных жителей и средь природной красоты. Zakon.kz расскажет о путешествии казахстанца.

34-летний фотограф и видеограф Ернар Алмабек – автор YouTube-канала про путешествия. Также своим творчеством он собрал большое количество поклонников в Instagram. В этот раз он готовит для них жизненные истории из Афганистана.

"Я приехал в Афганистан 15 июля. Здесь снимаю три видеоблога: первый – про Кабул и его жителей, второй – про красивые туристические места и национальные парки, третий – про казахов, живущих в Мазари-Шариф".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

Казахстанец признался, что немного переживал перед поездкой, потому что был наслышан про Афганистан: война, голод, бедность и разрушенные здания. Однако страна встретила его достаточно доброжелательно.

"Перед тем, как отправиться в чужую страну, мне всегда волнительно. Но в этот раз я особенно переживал. Но страна меня приятно удивила. Конечно, это мой личный опыт и не буду утверждать, что другим также повезет".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

Прежде всего фотографа поразило гостеприимство местных жителей, которые всегда зовут на чай. Изобилие свежих вкусных фруктов.

"Местные фрукты очень сочные: арбуз, дыня, вишня, манго. Они прям натуральные, вкусные и с душистым ароматом. Пьют в основном прямо на улицах горячий зеленый чай. Всегда приглашают присоединиться, отказывать – неприлично, потому что это они воспринимают за неуважение. Поэтому приходится называть вескую причину, чтобы скорее отпустили. Например, мне нужно на съемку. Был случай: я поинтересовался у гида, играет ли он в плейстейшен. Он ответил: "Да", и позвонил своему другу, сказав, что турист спрашивает про игровую приставку, мол, пригласи его к себе домой. Так я оказался у его друга в гостях. Он накрыл дастархан, позвал приятелей, и мы все вместе поиграли. Самое интересное, что он уже в третий раз зовет меня, и мы играем в футбол на игровой приставке".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

Еда – вкусная. В основном готовят плов, шашлыки разных видов. Однако в первый день алматинец отравился, и, к сожалению, вдоволь насладиться угощениями ему не удалось.

"В день приезда не знаю от чего, но я отравился. Желудок болел. За эти дни я сбросил около четырех килограммов. Сейчас я восстанавливаюсь, нахожусь у казахов в Мазари-Шариф, ем манты и мясо".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

От природной красоты буквально кружится голова. Также приковывают внимание памятники архитектуры, яркие мечети и необычные здания.

"Особенно в Кабуле и его окрестностях много мест, куда можно отправиться. Ландшафт природы разный – это череда горных местностей и пустынь, лесов и озер. Мне понравились природные заповедники. В Бамиан есть статуя Будды, которую, к сожалению, когда-то взорвали. Ее сейчас пытаются восстановить. Также мы ездили в место, где ландшафт очень похож на инопланетные пейзажи Мангистау, но среди этих скал есть большое озеро Банди-Амир. Оно прям темно-синего цвета, местные жители называют его "синее озеро".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

На туриста обращали большое внимание. Почти каждый прохожий пытался завести с ним диалог, интересуясь, кто он и что здесь делает. Поэтому Ернар Алмабек придумал, как слиться с толпой.

"За пуштунским платьем я отправился на базар. Его специально сшили для меня. На это ушли целые сутки. Здесь все ходят в такой одежде, поэтому решил "замаскироваться".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

По словам собеседника, минус в Афганистане – интернет плохой. Плюсы – добрый народ, красивая природа, интересные локации.

"Климат разный. В Кабуле погода напоминает алматинскую, она более комфортная. А в Мазари-Шариф очень жарко, около 45 градусов, даже на улицу невозможно выйти".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

А еще здесь очень уважают казахстанцев, а еще жители Афганистана покупают муку из Казахстана и тут у них есть пожелание нашим отечественным производителям. 

"Мы ездили в Балх. Люди, узнав, что я из Казахстана, возмутились, мол, почему в последнее время казахстанская мука стала плохой и дорогой. Они говорят: "Передай это своим соотечественникам. Хлеб всему голова, а казахстанскую муку мы любим, только проконтролируйте качество".Ернар Алмабек
Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:10

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

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Уже в конце недели алматинец вернется в родные края. Он уверен, что снял интересный контент для своих подписчиков. И самое главное, впечатления от путешествия самые теплые, они запомнятся на всю жизнь.

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