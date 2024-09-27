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Ранняя беременность среди подростков: какие регионы лидируют по этому показателю

Астана, форум, ранняя беременность , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:48 Фото: pixabay
Акушер-гинеколог Айжан Туреханова на Республиканском форуме по проблемам отсутствия полового образования в Казахстане 27 сентября 2024 года назвала регионы, которые лидируют по ранней беременности среди подростков, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, проблема подростковой беременности является не только медицинской, но и социальной, и экономической.

"Современная молодежь подражает взрослым и очень рано начинает половую жизнь. И это очень заметно на фоне очень низкого уровня знаний о методах контрацепции. В настоящее время 70% молодежи нашей страны вступают в первый половой контакт до 15 лет. И из-за отсутствия полового воспитания в семьях и образовательных учреждениях, а также знаний о репродуктивном здоровье девочки-подростки не знают о методах контрацепции и очень поздно узнают о том, что они беременны", – считает эксперт.

По ее словам, многие боятся осуждения родителей, окружающих и чаще всего остаются со своей проблемой один на один.

"По статистике Министерства здравоохранения РК, в 2023 году забеременели 2105 девочек до 18 лет. Наибольшее количество забеременевших девочек зарегистрировано в Туркестанской, Мангистауской и Алматинской областях. И количество родивших до 18 лет составило 1420 девочек", – отметила Айжан Туреханова.

О последствиях ранней беременности можно прочитать здесь.

Ранее 15-летняя беременная казахстанка заявила, что ее выдали замуж за парня, который ее изнасиловал.

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