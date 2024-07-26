В Казахстане можно наблюдать Парад планет

Особенностью Парада планет-2024 является то, что планеты выстраиваются группами, а не все шесть тел сразу в одну линию. Поэтому, как пояснил эксперт корреспонденту Zakon.kz, его следует назвать Малый парад планет. В какое время можно увидеть астрономическое событие – читайте в материале.

Что из себя представляет Парад планет в июле 2024 года

Как рассказала астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, то, как себе представляют люди Парад планет, – это впечатления от весеннего Парада планет, который можно было наблюдать даже днем. Тогда все планеты находились очень близко друг к другу и недалеко от Солнца. Сейчас же планеты разбились практически на три группы:

Около солнца находятся Венера и Меркурий. Дальше идут Юпитер, Марс и Уран. И третья группа: Сатурн и Нептун.

Астроном добавила: плюсом к этому зрелищу станет и то, что между ними будет гулять Луна, передвигаясь между планетами.

"То есть, это астрономическое событие, таким масштабным Парадом планет нельзя назвать. Можно назвать его Малым парадом. А такое событие мы наблюдаем каждый год". Светлана Мошкина

Специалист отметила, что большие Парады планет наблюдаются раз в 18 лет.

Когда можно наблюдать это небесное событие

Специалист объясняет, что планеты – не метеоры, они не пролетают в отдельно взятые дни. Поэтому говорить об определенных датах невозможно. Но увидеть несколько планет вместе на звездном небе можно уже сейчас.

"Дело в том, что планеты передвигаются по созвездиям, и у многих планет на это уходят большие промежутки времени. Все зависит от удаленности планеты от Солнца". Светлана Мошкина

Потому, пояснила казахстанский астроном, планеты видны следующим образом:

В эти дни после 22:00 на небе появляется Сатурн, а ближе к 23:00 – Нептун. Но так как Нептун очень далекая планета, его даже в телескоп невозможно рассмотреть. Просто можно обнаружить как маленькую звездочку. Ближе к 02:00 появляются еще три планеты с практически неощутимой разницей в полчаса. Первым поднимается Уран, затем – Марс и следом, через 30 минут – Юпитер.

По словам специалиста, они видны из любой точки Казахстана, и наблюдать за ними можно будет на небосводе Казахстана ближайшие полгода.

"Венера и Меркурий находятся на небосводе с восточной стороны от Солнца. Если смотреть на запад, когда Солнце заходит за линию горизонта, на этой линии можно увидеть яркую звездочку – это и есть планета Венера. Она постепенно будет переходить на вечернее небо, и ближе к зиме мы сможем ее наблюдать вечером, как вечернюю звезду". Светлана Мошкина

Но, добавила астроном, для того, чтобы увидеть это событие, необходимо выехать из города в степь, так как в городе горы закрывают небосвод.

Чтобы постараться увидеть максимальное количество планет Солнечной системы вместе, нынешний парад пяти планет следует смотреть в небе перед рассветом – после двух часов ночи по нынешнему времени после перевода стрелок часов.

"В это время на западе будут находиться Сатурн и Нептун, а на востоке будут видны три остальные планеты – Уран, Марс, Юпитер. Но говорить о том, что планеты выстроятся в одну линию, – это неправда. Просто в это время ночи на небе в одной части будут видны два, а в другой – три небесных тела". Светлана Мошкина

Она добавила, что астрономическое явление смогут увидеть жители всей территории Казахстана.

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