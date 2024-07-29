Овации, фурор и фишки: мировые эксперты признались, за что любят казахстанский цирк

В Алматы с успехом прогремел фестиваль циркового искусства. Публика в восторге от сверхчеловеческих способностей виртуозов. Жюри жарко спорило, выбирая сильнейших. Еще делегаты поблагодарили жителей за гостеприимство и поделились, за что уважают казахский цирк, сообщает Zakon.kz.

Almaty Circus Festival

Никакие другие шоу и развлечения не смогут подарить человеку столь насыщенные и смешанные эмоции, как цирк. Тому подтверждение II международный фестиваль циркового искусства Almaty Circus Festival. Он целиком окунул зрителей в волшебство. На главном манеже Алматы свои таланты продемонстрировали самые яркие артисты практически со всех континентов.

"Нелегко организовывать фестивали такого высокого уровня, собрать 18 стран воедино. Есть разные артисты, атрибуты, груз и перевозка животных. К примеру, только коллеги из Китая привезли реквизит весом около двух тонн. Мы с каждым годом набираемся опыта. Наш цирк не сильно усовершенствованный, но соответствует всем требованиям. В 1972 году его проектировали опытные архитекторы, все предусмотрели. Световое и звуковое оборудование есть. Для установки каких-либо аппаратов имеется подвеска". Председатель жюри Almaty Circus Festival и директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков

Фото: Zakon.kz

Фестиваль проведен при поддержке акимата Алматы. Он стал универсальной площадкой для активного взаимодействия и культурного обмена. Посетители зарядились позитивной энергией, артисты показали незабываемое шоу, а жюри выбирали лучших. И для организаторов было важно, чтобы все шло по плану.

"Представлена не просто соревновательная программа, а яркое современное цирковое шоу. Это был удивительный праздник бесстрашия, креатива и красоты. Артисты очень разные и сильные. Было все: и зубами за трость держались, и пяткой за воздух. Кошки и собаки подарили радость зрителям. Особенно запали в душу людям новые эксклюзивные авторские костюмы в национальном этностиле в сочетании с яркими световыми решениями". Главный режиссер-постановщик Казахского государственного цирка и Almaty Circus Festival Марина Редько

Фото: Казахский государственный цирк

Самые яркие звездочки шоу

Накануне жюри, горячо споря, все-таки определило лучшие номера фестиваля. Обладателями Гран-при стали канатоходцы из Узбекистана за выступление "Тройное дыхание".

Золотые награды были вручены российской воздушной гимнастке на петлях Марии Терентьевой за номер "Вглядываясь в солнце", ее соотечественницам Светлане Михнюк и Алине Габбасовой за воздушное кольцо Duo Antresol, а также эквилибристке из Китая Вонг Мэнчэнь.

Фото: Казахский государственный цирк

Если же в прошлогоднем фестивале по единогласному решению жюри главной награды удостоились наши девушки-наездницы – каскадерши "Номад", то в этот раз большие надежды возлагались на дуэт воздушных гимнасток на ремнях в исполнении Марины Стародубовой и Даяны Жетписовой под руководством заслуженного деятеля РК Курмангали Досбатырова. Номер назывался "Полет в дожде".

"Марина и Даяна – одни из лучших артистов нашего цирка. Девочки в 2023 году вернулись с саратовского фестиваля "Принцессы цирка" с "серебром". Они заряжены, в пике своей формы и показали настоящее мастерство. Девушки заняли второе место на фестивале и специальные призы от жюри из Турции и Грузии, а также получили приглашение на Международный фестиваль циркового искусства в Италию. А наша группа жонглеров Virtuoso под руководством Нурыма Куленбаева из "Столичного цирка" Астаны получила специальный приз Китайской национальной акробатической труппы". Марина Редько

Фото: Казахский государственный цирк

Также серебряных наград удостоились "Черные орлы" из Эфиопии и россиянин Евгений Комисаренко за номер с дрессированными собаками. Специальным призом от акимата Алматы награжден клоун Дэвис Вассалло. Его комические номера вызывали восторженный смех в зале. При этом сам итальянский артист старался активно вовлекать публику в свои интерактивные постановки.

Фото: Казахский государственный цирк

А "бронза" на счету воздушной гимнастики на ремнях Кимберли Дзаватта (Италия), воздушного дуэта на ремнях Романа Кронжко и Ангелины Прохоровой (Украина), а также гимнаста на трапеции Жоана Годиньо (Португалия).

"Алматинцы очень любят цирковое искусство. Фестиваль прошел на "ура". Я сужу по комментариям и отзывам иностранных цирковых коллег. Широкое, необъятное гостеприимство поразило всех. Были новые жанры и страны-участницы. Я около 17 лет работаю в цирке, не думал, что есть такое разнообразие воздушных номеров. Даже если жанры повторяются, к примеру, воздушное кольцо, они настолько разные. Вот это было для меня очень новое и удивительно". Режиссер-постановщик Владимир Лигай

Но это еще не финиш. Фестивальная программа в Казгосцирке будет радовать гостей до 25 августа.

Гостеприимство и дружба

Первые руководители лучших цирков мира поблагодарили казахстанцев за дружбу и гостеприимство. Они призвали всех жителей страны гордиться своими артистами, которые производят настоящий фурор перед зарубежным зрителем и завоевывают главные награды разных фестивалей.

"Алматы – один из самых красивых городов мира. Я впервые здесь был более 20 лет назад, выступал в этом цирке, привозил сюда программы и до сих пор с содроганием сердца посещаю город у гор. В этот раз традиционно удивило гостеприимство казахов. Так, как встречают казахи, наверное, никто не может похвастаться этим. Гостеприимно, хлебосольно, улыбки у всех. Ребята, вы большие молодцы. Вы живете в прекрасном месте". Генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков

Фото: Казахский государственный цирк

Россиянин отметил, что казахстанские артисты цирка начинали свою карьеру в Саратове, поэтому на их 50-летний юбилей он пригласил коллектив в гости.

"В советское время, 54 года назад, казахский коллектив начинал свою работу в Саратовском цирке. Мы нынешнему руководству цирка сделали предложение, чтобы на 55-летний юбилей казахский коллектив в полном составе отработал в Саратовском цирке. Представители Казахстана всегда выступают на наших фестивалях, завоевывают призовые места. Они являются одними из самых сильных артистов в мировом сообществе. В сентябре Максат Жаиков будет членом жюри нашего крупнейшего фестиваля. Недавно мы вместе вернулись из Москвы, где проводился большой фестиваль циркового искусства. Поэтому мы гордимся нашими тесными взаимоотношениями". Сергей Беляков

С особым теплом про казахстанских артистов отозвался и генеральный директор Armonı Organızasyon Ахмет Экщи из Турции.

"Я посетил множество фестивалей, но находиться здесь – особая честь. Цирковое искусство Турции и Казахстана имеет давнюю историю. 4300-летние реквизиты цирковых артистов из каменных раскопок сегодня выставлены в наших музеях под открытым небом в Турции. Цирковое искусство по сей день занимает особое место в многогранной культуре казахского народа, а Казахский государственный цирк входит в число лучших цирков мира". Ахмет Экщи

Фото: Казахский государственный цирк

Заслуженный артист Казахстана, генеральный директор "Столичного цирка" Ерик Жолжаксынов отметил, что наши артисты востребованы по всему миру. Они срывают бурные овации зрителей, производят фурор выступлениями и имеют свои фишки в подаче. Также представитель жюри перечислил слабые и сильные стороны отечественного цирка.

"В 1972 году открылось первое здание цирка. Но и до этого момента наши артисты цирка были знакомы миру и радовали своих зрителей на улицах. У каждой страны свои фишки. Если мы говорим про лучших клоунов, то ссылаемся на Никулина или Попова. А наших клоунов знают на местном уровне, но это не значит, что они плохи в чем-то. Зато нашими красавицами каскадерами восхищаются все, они занимают первое место в мире по езде верхом". Ерик Жолжаксынов

Фото: Zakon.kz

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Делегаты считают, что цирковое искусство не знает конкуренции, языков и границ. Пожалуй, это самая честная и сложная форма зрелищного шоу. Оно объединяет настоящих трудоголиков, которые вопреки своей безопасности демонстрируют человеческие способности, даря смех и одновременно страх зрителям. Цирк – искусство народа, а не аристократов. А фестиваль – лучший способ наладить отношения между народами мира.