Тенге снова удивил: сколько экономят казахстанцы за границей в 2026 году

Привычные расходы во время зарубежных поездок для граждан РК сегодня обходятся значительно дешевле, чем год или два назад благодаря сильному укреплению тенге. Сколько удается сэкономить на питании, покупках и других услугах, выяснял Zakon.kz.

Рост по всем направлениям

Нацбанк Казахстана представил статистику официальных обменных курсов иностранных валют за 2026 год. Сравнение среднемесячных значений показывает, что все 48 валют из опубликованного перечня подешевели относительно тенге.

Разница между стоимостью отдельных валют весьма существенная. Турецкая лира потеряла 21,19% стоимости, российский рубль – 18,77%, шведская крона – 17,10%, таиландский бат – 16,51%, белорусский рубль – 16,19%.

В десятку наиболее подешевевших валют также вошли индийская рупия (15,74%), польский злотый (15,59%), украинская гривна (14,66%), швейцарский франк (14,35%) и молдавский лей (13,97%).

Примечательно, что ослабли относительно тенге и валюты, традиционно считающиеся устойчивыми.

Американский доллар за рассматриваемый период подешевел на 11,36%, с 507,36 до 449,75 тенге. Евро потерял 12,97%, снизившись с 595,43 до 518,23 тенге. Британский фунт стерлингов подешевел на 11,93%, японская иена – на 11,42%.

Для тех, кто отправляется за границу на отдых, учебу, по работе или личным делам, такая динамика означает возможность приобрести больше иностранной валюты за прежнюю сумму в тенге.

А если сравнить с 2024 годом?

Здесь картина совсем другая. Если сравнить нынешние курсы со средними значениями 2024 года, выясняется, что тенге укрепился далеко не ко всем основным валютам.

Доллар действительно стал дешевле: его стоимость снизилась с 469,44 до 449,75 тенге, или на 4,2%. Зато евро подорожал на 2%, с 507,86 до 518,23 тенге. Китайский юань прибавил 2,7%, поднявшись с 65,25 до 67,03 тенге. Российский рубль тоже оказался крепче, чем два года назад. Его курс вырос с 5,08 до 5,28 тенге, почти на 4%.

Есть, впрочем, и исключения. Турецкая лира за это время подешевела на 35,2%, с 14,29 до 9,26 тенге. Но столь резкое падение скорее характеризует слабость самой лиры, чем силу тенге.

Сколько теперь стоит обед за границей

Чтобы оценить выгоду в конкретных деньгах, сравним стоимость обеда или ужина на двоих в ресторане среднего ценового сегмента в Москве, Стамбуле, Минске и Бангкоке (ориентировочные цены международного сервиса Numbeo).

Москва. Обед или ужин на двоих стоимостью 5000 рублей в январе обходился казахстанцу в 32 500 тенге. Сегодня та же сумма в рублях соответствует примерно 26 400 тенге. Разница – 6100 тенге.

Обед или ужин на двоих стоимостью 5000 рублей в январе обходился казахстанцу в 32 500 тенге. Сегодня та же сумма в рублях соответствует примерно 26 400 тенге. Разница – 6100 тенге. Стамбул. Ресторанный счет на 2800 турецких лир в январе потребовал бы 32 900 тенге. По нынешнему курсу его стоимость снизилась до 25 928 тенге. Экономия – почти 7000 тенге.

Ресторанный счет на 2800 турецких лир в январе потребовал бы 32 900 тенге. По нынешнему курсу его стоимость снизилась до 25 928 тенге. Экономия – почти 7000 тенге. Минск. Обед или ужин на двоих за 150 белорусских рублей в январе стоил в пересчете 26 459 тенге. Сегодня – 22 176 тенге. Разница достигла 4283 тенге.

Обед или ужин на двоих за 150 белорусских рублей в январе стоил в пересчете 26 459 тенге. Сегодня – 22 176 тенге. Разница достигла 4283 тенге. Бангкок. Ресторанный счет на 1200 батов в начале года соответствовал 19 476 тенге. Сейчас мы уложимся в 16 260 тенге. Экономия – 3216 тенге.

Однако укрепление тенге не означает, что все товары и услуги за границей стали дешевле на соответствующую величину. Местная инфляция способна частично или полностью поглотить валютную выгоду.

Наиболее показательный пример – Турция, где снижение курса лиры сопровождается высоким ростом потребительских цен.

Согласно сентябрьской статистике Турецкого института статистики (TurkStat), с начала 2026 года потребительские цены в стране выросли на 24,32%. Для сравнения: турецкая лира за рассматриваемый период подешевела к тенге на 21,19%.

А вот в России ситуация отличается. Согласно сентябрьским данным Росстата, потребительские цены с начала года выросли на 5,04%. Это значительно меньше снижения курса рубля относительно тенге.

Чем больше затрат, тем выше выгода

Выгода от укрепления национальной валюты распространяется на многие расходы, которые возникают во время зарубежных поездок: проживание, транспорт, покупки, развлечения, экскурсии и повседневные услуги.

Особенно заметной курсовая разница становится при крупных тратах.

Предположим, казахстанцу необходимо 100 тысяч турецких лир для оплаты различных расходов в Стамбуле. В январе такая сумма обошлась бы в 1 млн 175 тысяч тенге. В сентябре – в 926 тысяч тенге. Разница составляет 249 тысяч тенге.

для оплаты различных расходов в Стамбуле. В январе такая сумма обошлась бы в 1 млн 175 тысяч тенге. В сентябре – в 926 тысяч тенге. Разница составляет 249 тысяч тенге. При обмене 100 тысяч российских рублей экономия достигает 122 тысяч тенге: вместо январских 650 тысяч потребуется 528 тысяч тенге.

экономия достигает 122 тысяч тенге: вместо январских 650 тысяч потребуется 528 тысяч тенге. Аналогичный расчет для 100 тысяч таиландских батов дает разницу в 268 тысяч тенге.

Отметим, что в конце августа крупнейшее мировое финансовое издание – Financial Times – назвало укрепление тенге феноменальным успехом. По оценке СМИ, с начала 2026 года тенге укрепился к доллару на 9,7% и стал самой сильной валютой Европы и Азии.