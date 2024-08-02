Не путайте экстрим с вандализмом: топ-3 самых бесстрашных казахстанцев

Приводы в полицию, штрафы, травмы, страх и даже скользкая игра со смертью – их ничто не останавливает. Эти смелые ребята не просто любители острых ощущений и зрелищного шоу, а мастера своего дела. Zakon.kz познакомит вас с тремя безумными экстремалами.

Диас Абдрахманов, 28 лет, Астана

В народе Диаса хорошо знают как искусного роллера, и многие с ним знакомы под его ником Р11. Кататься он научился еще в детстве. Тогда его двоюродному братишке купили роликовые коньки. И все, кому она приходилась по размеру, катались по очереди. Позже у мальчика появились свои ролики.

"На роликах я стою 16 лет, а зимой нам негде кататься. Сначала это было увлечение, потом полюбил это дело всем сердцем. Я катался, но не знал, кем стану. Однако в 2017 году в Астане проходила выставка ЭКСПО. Я пришел на кастинг, чтобы выступать на шоу. Тогда впервые увидел первого президента страны и катался перед ним, было очень волнительно. После выступления понял, что на роликах можно зарабатывать. Я принялся обучать детей. В Казахстане эта ниша не занята и спрос на мои услуги есть". Диас Абдрахманов

Парень признается, что часто слышит: "Взрослый уже, завязывай с этим делом". Однако он считает, что полон сил и пока молод, нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым.

"Я борюсь со страхом. Когда ты побеждаешь себя, мысли в голове о том, что ты овладеваешь телом, – это неописуемое чувство. Особенно когда трюк не получается и с которой попытки тебе удается – эмоции зашкаливают. Пока молодой, нужно испытывать именно такие ощущения. Я не буду всю жизнь так прыгать. С возрастом мне придется оставить трудные трюки и переключиться просто на езду. Но пока тело может – нужно делать". Диас Абдрахманов

Однако возраст – не основное препятствие. Экстремалов чаще принимают за вандалов, их прогоняют из интересных локаций, а иногда даже выписывают штрафы.

"Бывает,ты приходишь за трюком, но тебя оттуда просто выгоняют, чтобы не портил, допустим, лестницу или периллу. У нас экстремальный спорт равно вандализм. С этим сложно в плане съемок. Есть классные места, но там просто запрещено кататься. Так обрываются трюки. Меня штрафовали за то, что где-то на дороге видео снял, где-то через забор перепрыгнул, потому что там проезжая часть. На памяти шесть приводов в участок. Из них три обошлись штрафами, в остальных случаях со мной провели разъяснительную беседу". Диас Абдрахманов

Да и у некоторых людей отношение к экстремалам не всегда вызывает восторг. Чаще на улицах пугаются несущегося на скорости человека и сторонятся, чтобы не оказаться сбитым с ног. Но Диас Абдрахманов уверяет, что продумывает все наперед.

"Там, где есть люди, я не выполняю трюки. Могу просто прокатиться в виде шашки. Я умею быстро тормозить. Комментаторы интересуются, а если ребенок выбежит, пока я трюк выполняю. Нет, я не собью его. У меня за спиной колоссальный опыт. Помимо видео, которые закидываю, я каждый день катаюсь от дома до работы и обхожусь без происшествий. Однажды на дорогу выбежал малыш, я сразу заметил его, на ходу взял на руки и покатал его". Диас Абдрахманов

Диас Абдрахманов – любимчик большинства пользователей соцсетей, которые восхищаются его способностями и по-новому стали воспринимать экстремалов. Однако в этом виде спорта много проблем.

"В стране нет хороших специальных зон, поэтому приходится тренироваться на улицах. Соответственно, там трюки делать гораздо рискованнее. Если задумал что-то, ты должен быть уверен в этом. Права на ошибку нет, потому что падаешь на жесткую поверхность. Тогда приходится довольно больно расплачиваться. У меня кисти больше всего болят, все падения я принимаю на руки. Ушибы бывают, а иногда ноги болят". Диас Абдрахманов

Сакен Кагаров, 30 лет, Алматы

Сакен Кагаров долго хотел горный велосипед. Когда ему исполнилось 17 лет, родители осуществили его мечту. Правда, для этого взяли кредит, потому что он стоил около 4000 долларов.

"Я учился в частной школе, там мои друзья катались на маунтинбайке. Я был в шоке, думал, зачем это нужно. Потом посмотрел видео и загорелся. Втянулся по полной, стал не только выполнять сумасшедшие трюки, но и ездить по миру, участвовать в соревнованиях". Сакен Кагаров

Экстремал снимает завораживающие, безумные и немыслимо смелые кадры по миру. Отмечая, что решительные шаги доставляют ему большое удовольствие.

"Самым смелым поступком я считаю то, что взобрался на камень-великан в Рио-де-Жанейро, усевшись на самый край. Также я поднялся на самый верх телебашни Кок-Тобе. Еще люди отмечают спуск с Медеу. На самом деле для меня он совсем не сложный. Меня спрашивают, не боялся ли я сбить людей, идущих навстречу? Нет, не боялся. Они были в курсе, что мы снимаем видео и я буду спускаться. Друзья попросили их стоять на другой полосе дороги, чтобы мы не мешали друг другу. Это видео было снято в пять часов утра, когда людей там было не так много". Сакен Кагаров

Между тем собеседник признается, что каждый нормальный человек испытывает страх. Только не все осмелятся его побороть.

"Все происходит поэтапно, привыкаешь постепенно, пробуя снова и снова. Когда выполняю новый трюк или после долгой паузы, всегда страшно. Но после двух-трех попыток становится нормально. Меня окружающие поддерживают, говорят: "Ты все можешь, просто будь аккуратен". Мне нравится развиваться, пробовать новое. Не только велосипед, но и лыжи, вейксерф на катере, прыжки на веревке, подниматься в горы. Ощущать эти эмоции в пределах комфорта. В моей мечте было сделать двойное сальто на лыжах, это я сделал в мягкий снег и подушку, а в твердый лед подумал, пока оставлю, потому что не уверен в этом полностью". Сакен Кагаров

Бывая часто за рубежом, казахстанец отмечает, что иностранцы проще воспринимают экстрим. А у нас реагируют с удивлением, иногда даже ругаются.

"Твердят: "Зачем ты это делаешь? Это несерьезно, тебе же 30 лет". Я занимаюсь тем, что мне нравится. Хотя порой расплачиваться приходится самым ценным – здоровьем. К примеру, в 2010 году упал на спину и где-то месяц не катался. Одна из сильных травм была в 2016 году, я ее получил в Словакии на Кубке Европы, сломал ключицу и порвал связки. У меня почти год была пауза в спортивной карьере. Буквально год назад я был в Актау, снимали видео, у меня отказали тормоза. Это страшное падение попало на видео. Травм серьезных не было, но был испуг и взял тайм-аут на два месяца". Сакен Кагаров

Жомарт Кумакбаев, 33 года, Алматы

У Жомарта Кумакбаева есть свой катер, он обучает людей вэйксерфу – это серф на волне за катером.

"Мой первый экстремальный спорт – даунхилл, то есть скоростной спуск с горы на велике. В нем я достиг максимальных наград в Казахстане, стал одним из самых титулованных райдеров, входил в состав национальной сборной, выезжал на международные старты. А потом экстрим, адреналин и риск стали неотъемлемой частью моей жизни. В 2008 году я сделал сальто на велике с трамплина, в 2019 году совершил соло-восхождение на пик Ленина 7134 метров над уровнем моря. За моими плечами прыжки с роупджампа и бенджи с различных высот, к примеру, с подвесного моста в Сочи 203 метра, с алматинских трамплинов и скал". Жомарт Кумакбаев

Молодой человек подчеркнул, что хочет сделать свои будни насыщенными и испытать лучшие эмоции. А заодно показать людям, что жизнь прекрасна.

"Я осознаю риск, который несет тот или иной вид моей активности. Где-то я понимал, что возможно я могу умереть или сильно травмироваться, но никогда не боялся этого. Травмы неизбежны. Были разрывы связок на обоих плечах, делали операцию. Меня как-то эвакуировали на вертолете с Шымбулака. Так же различные были переломы и ушибы. Но, несмотря ни на что, мое окружение восхищено и гордо мной, это мотивирует меня добиваться новых высот". Жомарт Кумакбаев

По словам собеседника, любой спорт, в том числе и экстремальный, должен быть подпитан хорошей физической подготовкой. Сейчас Жомарт Кумакбаев – один из сильнейших бегунов Казахстана, а это значит, что он на пике своей формы.

"Сейчас все трюки делаю с умом, раньше кровь была "горячая". Но своими действиями я никогда не подвергал опасности других людей. Они, наоборот, удивлены моей активностью, спрашивают, откуда во мне столько энтузиазма. Даже называют сумасшедшим или роботом". Жомарт Кумакбаев

Экстремалы добавляют, что казахстанской аудитории несложно угодить, она щедра на комментарии и даже просит почаще выкладывать безумный контент. Но какова бы не была популярность, они всегда помнят, что на кону их жизнь, которую они стремятся сделать интереснее.