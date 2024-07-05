Кто ты, воин: серфера-экстремала сняли на видео на реке в Алматы
Фото: Instagram/almatynews_kaz
Алматинцы сняли на видео, как серфер исполняет крутые трюки на речке Есентай, сообщает Zakon.kz.
В одном из пабликов Instagram появилось видео, на котором молодой человек на фишборде выполняет экстремальные приемы. Серфер в каске и спортивной одежде спускается вниз по течению и, набирая большую скорость, совершает прыжок через мост.
Момент его "взлета" запечатлели отдыхающие у реки Есентай.
Мастерство и смелость парня оценили по достоинству:
- Это уже что-то новенькое для города.
- Не мешайте молодежи самовыражаться. Говорю, как 37-летний дядя.
- У него контроль над собой вызывает восхищение.
- Кто ты, воин?
- Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий.
- Не повторяйте этого, просто наслаждайтесь.
Ранее мы рассказывали о спортсмене-экстремале, который сделал опасный трюк на велосипеде.
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