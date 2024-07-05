Кто ты, воин: серфера-экстремала сняли на видео на реке в Алматы

Алматинцы сняли на видео, как серфер исполняет крутые трюки на речке Есентай, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, на котором молодой человек на фишборде выполняет экстремальные приемы. Серфер в каске и спортивной одежде спускается вниз по течению и, набирая большую скорость, совершает прыжок через мост.

Момент его "взлета" запечатлели отдыхающие у реки Есентай.

Мастерство и смелость парня оценили по достоинству:

Это уже что-то новенькое для города.

Не мешайте молодежи самовыражаться. Говорю, как 37-летний дядя.

У него контроль над собой вызывает восхищение.

Кто ты, воин?

Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий.

Не повторяйте этого, просто наслаждайтесь.

Ранее мы рассказывали о спортсмене-экстремале, который сделал опасный трюк на велосипеде.