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Кто ты, воин: серфера-экстремала сняли на видео на реке в Алматы

Уличный серфер: трюкача сняли на видео в реке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:34 Фото: Instagram/almatynews_kaz
Алматинцы сняли на видео, как серфер исполняет крутые трюки на речке Есентай, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, на котором молодой человек на фишборде выполняет экстремальные приемы. Серфер в каске и спортивной одежде спускается вниз по течению и, набирая большую скорость, совершает прыжок через мост.

Момент его "взлета" запечатлели отдыхающие у реки Есентай.

Мастерство и смелость парня оценили по достоинству:

  • Это уже что-то новенькое для города.
  • Не мешайте молодежи самовыражаться. Говорю, как 37-летний дядя.
  • У него контроль над собой вызывает восхищение.
  • Кто ты, воин?
  • Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий.
  • Не повторяйте этого, просто наслаждайтесь.

Ранее мы рассказывали о спортсмене-экстремале, который сделал опасный трюк на велосипеде.

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