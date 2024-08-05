Ключи от авто, поклонники и чемпионы в "воздухе": как в Алматы встретили победителей Олимпиады

Сотни казахстанцев с цветами и плакатами, с фото любимых звезд по дзюдо в аэропорту Алматы. Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев и Абиба Абужакынова вновь подарили поклонникам улыбку. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как участников Олимпиады приветствовали и ждали дома.

В аэропорту Алматы людей было столько, что даже яблоку негде упасть. Дети, молодежь, старики, спортсмены и просто неравнодушные казахстанцы. Кто с цветами, другие с флагом нашей страны, а есть и те, которые подготовили плакаты с фотографиями любимых дзюдоистов. Главное – у всех отличное настроение и гордость за соотечественников.

"Очень шумно и волнительно. Друзья выкрикивают: "Қазақ елі жасасын". А рядом незнакомцы подтанцовывают на патриотические песни. Наши спортсмены действительно достойны похвалы. Все, не только победители, но и те, кто не прошел, потому что мы наблюдали жаркую борьбу за награды и красивые игры. Всего в Париже выступили 372 дзюдоиста, восемь из них защищали честь нашей страны. Теперь мир знает, что мы сильны не только в боксе, тяжелой атлетике и гимнастике, но и в таком виде спорта, как дзюдо", – поделился мнением алматинец Сырым Адиев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Оказалось, что самолет с чемпионами прибыл немного раньше указанного времени. Поэтому, когда они вышли к людям, все растерялись. Чемпионов тут же принялись подбрасывать в воздух. Они благодарили каждого за теплый прием.

Фото: Zakon.kz

Практически все без исключения подбежали к "золотому" дзюдоисту Елдосу Сметову, однако колонна из силовиков быстро сопроводила его в машину, он тут же уехал.

Фото: Zakon.kz

Зато убежать от толпы счастливых поклонников не сумел бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев. Он не только ответил на вопросы собравшихся, но и позволил им разглядеть и даже потрогать медаль олимпийских игр в Париже-2024.

"Настроение замечательное. Конечно, я отправился на Олимпиаду за "золотом". Но доволен результатом, потому что приложил все усилия. Все прошло хорошо, без каких-либо препятствий. Выражаю благодарность нашему народу за такую мощную поддержку. Я продолжу бороться за олимпийское "золото". Гусман Кыргызбаев

Фото: Zakon.kz

С теплыми объятиями и слезами счастья призера встретила бабушка.

"Я бабушка Гусмана Кыргызбаева. Очень рада, что он есть. Он любит свою Родину, свой народ и нас. Пусть в следующий раз принесет "золото", – напутствовала Айша-апа.

Фото: Zakon.kz

Алматинская федерация дзюдо вручила Гусману Кыргызбаеву ключи от внедорожника, который ожидал его на парковке воздушной гавани. Взяв ключи, Кыргызбаев сразу же уехал домой.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на поражение, казахстанцы поддержали и Абибу Абужакынову. Отметив, что до последнего болели за нее, а также желают ей не сдаваться. Сама спортсменка пообещала им, что будет набираться опыта и завоюет в будущем для страны лучшие награды.

"Спасибо, что так тепло встретили. На этот раз я вернулась с пятым местом. Обещаю, что в будущем подниму наш флаг на Олимпиаде. Мои соперницы оказались опытнее, буду расти до их уровня. Уже в октябре я буду защищать честь страны в Абу-Даби, поэтому я продолжу тренировки". Абиба Абужакынова

Фото: Zakon.kz

Также Абиба Абужакынова заявила, что на эмоциях отказалась от замужества, однако теперь готова подумать об этом на "трезвую" голову.

Фото: Zakon.kz

Среди болельщиков оказались и достаточно известные личности. Казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее Ислам Байрамуков сумел пожать руку коллегам.

"Мы являемся односельчанами с Елдосом. Это его третья Олимпиада. Был спорный момент: отправлять его на эту Олимпиаду или нет. Когда спросили мое мнение, я сказал, что однозначно нужно ставить Елдоса, потому что он опытный и куда бы он ни ездил, он обязательно возвращается с медалью и всегда борется до последнего за чемпионство. То, что продемонстрировал Елдос, его карьера – настоящий пример того, каким должен быть спортсмен". Ислам Байрамуков

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов поделился впечатлениями от Олимпиады. Он выразил благодарность своим подопечным за завоеванные награды, добавив, что этого невозможно было добиться без поддержки неравнодушных.

"Не могу передать своими словами эти эмоции, мы на седьмом небе от счастья. Спасибо большое Елдосу и Гусману за то, что мы испытываем гордость. Также хочу поблагодарить компании, в частности ERG, за то, что вносят свой вклад в развитие дзюдо". Нурбол Сулейменов

ERG внесла огромный вклад в развитие казахстанского дзюдо, оказывая финансовую помощь федерации, спонсируя турниры и поддерживая школы по дзюдо.

Олимпиада в самом разгаре, и наши спортсмены подают большие надежды. Новые награды точно будут в боксе. Пока Казахстан занял 29-ю строчку в медальном зачете. Сейчас в нашей копилке одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы".