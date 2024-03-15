Курултай в Атырау, расширение границ Талгара, массовые задержки авиарейсов в Алматы: главное за день

В Атырау 15 марта 2024 года прошло очередное заседание Национального курултая под председательством Касым-Жомарта Токаева, в Алматинской области расширят границы Талгара, сотни казахстанцев застряли в аэропорту Алматы. Об этих и других важных новостях за день расскажет Zakon.kz.

В Атырау прошел третий Национальный курултай



15 марта 2024 года очередное заседание Национального курултая провел президент Касым-Жомарт Токаев, на котором он призвал казахстанцев не дискутировать об истории Казахстана.

"В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения "Алаш" и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна", – сказал президент.

Токаев отметил, что нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть.

Главные тезисы выступления президента



Надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество.



Если мы хотим добиться прогресса в развитии казахского языка, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты.



Казахский язык становится языком бизнеса, техники и науки.

Запуск новой жилищной программы.

Национальный день книги согласен учредить Токаев.



Новое празднование Наурыза никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом.



Почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства.



Вопиющим мракобесием назвал Токаев похищение невест.



Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде.



Токаев предлагает объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана.



Глава государства предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям. Также нужно законодательно ограничить лудоманию.

Состоятельным казахстанцам строить школы и больницы, а не только мечети.

Ордену "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов.



Казахстанцы должны быть готовы к защите суверенитета и Независимости.

Обновить подходы к образовательному процессу Министерству просвещения.

Устранить хамство на дорогах.

Стало известно, что следующий Курултай пройдет в Кокшетау.

В Алматинской области расширят границы города Талгар

Подготовлено решение маслихата Алматинской области "Об изменении границ (черты) города Талгар Талгарского района Алматинской области".

В его черту включат части земель Кендалинского и Алатауского сельских округов общей площадью 853,1245 гектара.

Подробнее можно посмотреть здесь.

МЦРИАП о кибершпионаже против Казахстана

В феврале 2024 года стало известно, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Уже 15 марта Минцифры заявило о внеплановых проверках ЕНПФ, Air Astana и АО "Казахтелеком".

В частности, было сказано, что на сегодняшний день министерством совместно с КНБ и АО "Государственная техническая служба" завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.

"Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО "Государственная техническая служба".

Кроме того, ведомство проводит внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Air Astana, АО "Казахтелеком" на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите.



"По результатам будет представлена дополнительная информация", – заключили в ведомстве.

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Алматы

Вечером 14 марта 2024 года аэропорт Алматы из-за снегопада с сильным ветром приостановил работу. Через несколько часов в воздушной гавани заявили о возобновлении рейсов. Однако 15 марта сотни пассажиров по-прежнему не могли дождаться самолетов.

Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов. Очевидцы делились видео с обстановкой в переполненном аэропорту.

Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что для полноценной работы усилен весь состав смены и задействована вся спецтехника.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что из-за сложных метеоусловий были задержки рейсов. После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди. В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест.



"В работе были задействованы все пассажирские трапы. Информация о нехватке трапов не соответствует действительности", – сказали в аэропорту.

Затем последовали обращения авиакомпаний к пассажирам.

Астанчане добились снижения тарифов на тепло

В феврале 2024 года астанчан возмутили завышенные счета за тепло и свет. А уже сегодня, 15 марта, стало известно, что им удалось добиться снижения тарифов на тепло.

В ходе анализа деятельности АО "Астана-Теплотранзит" выявлены нарушения в виде необоснованно полученного дохода из-за увеличения объемов оказываемых услуг, а также в части неправомерного использования средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящиеся на балансе субъекта.

В результате жителям столицы вернули 3 149 711 000 тенге с учетом ставки рефинансирования. Принятые меры повлекли к снижению тарифа на тепло для конечного потребителя на 8%.

Сколько дней отдохнут школьники на весенних каникулах



В казахстанских школах завершается третья четверть. Весенние каникулы продлятся 11 дней: с 21 по 31 марта включительно.

Об этом сообщило Министерство просвещения.

Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз



В этом году Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней. Официально праздничными днями являются 21, 22 и 23 марта. Но к ним примкнули еще выходные дни суббота и воскресенье. В итоге казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе – пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник). День отдыха с субботы переносится на понедельник;

при шестидневной рабочей неделе – четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Разработан Cтандарт для управленцев жилыми и нежилыми зданиями

Министерство промышленности и строительства разработало профессиональный стандарт "Управление жилыми и нежилыми зданиями".

Стандарт определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий.

В частности, говорится о требованиях к менеджеру по управлению жилыми и нежилыми зданиями и управляющему многоквартирным жилым домом. Все продробности можно посмотреть здесь.

Спорт

Казахстан обыграл Туркменистан перед важной встречей с Грецией

14 марта сборная Казахстана по футболу сыграла товарищескую игру с командой Туркменистана и обыграла соперника со счетом 2:0.

Это был тестовый поединок подопечных Магомеда Адиева перед ответственной игрой со сборной Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

В рамках учебно-тренировочного сбора казахстанские футболисты обыграли соседей из Среднеазиатского региона со счетом 2:0. Контрольная игра прошла в закрытом режиме.

Счет в матче с туркменами был открыт уже на второй минуте. Гол забил Ислам Чесноков после паса Максима Самородова. После перерыва казахстанцы повторили тот же сценарий. На старте второго тайма отличился Александр Зуев, который удвоил счет.

Тем самым казахстанская сборная проверила свои плюсы и минусы перед важным поединком с Грецией на пути к Чемпионату Европы-2024 в Германии.

Казахстанец Толеугали завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 по таеквондо

Батырхан Толеугали, представляющий команду Казахстана по таеквондо, стал обладателем олимпийской лицензии на летние Игры в Париже 2024 года.

Казахстанский таеквондист добился успеха после того, как пробился в финал азиатского отборочного турнира в Тайване (Китай) в весовой категории до 80 килограммов.

Вначале Батырхан на стадии четвертьфинала турнира был сильнее Акшая Худы из Индии.

А в полуфинале Толеугали праздновал победу над представителем Саудовской Аравии – Али Мабрук аль-Мабрук. Тем самым, согласно регламенту данных состязаний, наш спортсмен завоевал лицензию на участие в парижской Олимпиаде 2024 года.

"Летающий" лыжник Данил Васильев впервые стал победителем Кубка FIS

Казахстанский спортсмен Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Данил Васильев стал лидером первого соревновательного дня Кубка FIS.

В польском городе Закопане проходит Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина. В прыжках с большого трамплина (Large Hill HS 140) золотую медаль завоевал наш Данил Васильев. Эта победа стала первой на взрослых стартах Кубка FIS в истории отечественных прыжков на лыжах с трамплина.

Еще один наш соотечественник, чемпион зимней юношеской Олимпиады Канвон-2024 Илья Мизерных, занял 15-е место.

Данил Васильев набрал 249.4 очка, опередив немца Мартина Хамама (247.5) и австрийца Ульриха Волгенанта (246.5).

Армия пчел помешала матчу Алькараса и Зверева на "Мастерсе" в США

Матч стадии 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллсе между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом был приостановлен из-за внезапного нашествия пчел на теннисную арену.

Поединок за выход в полуфинал американского "Мастерса" был остановлен при счете 1:1 в первом сете.

Испанский теннисист Алькарас из-за незваных гостей сразу убежал в подтрибунное помещение, но все же получил укус от насекомых.

В третьем гейме первого сета на корт прилетела армия насекомых, которая кружила вокруг игроков и судьи на вышке Мохамеда Лайани. Арбитр на некоторое время приостановил игру.