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Создатели хлеба: уникальная династия ученых-селекционеров

рука держит зерно, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:04 Фото: pixabay
В Карагандинской области, в селе Центральное Бухар-Жырауского района, живет и трудится удивительная семья агрономов. Три поколения этой династии посвятили себя созданию казахстанских сортов пшеницы, сообщает Zakon.kz.

Глава семьи ученых-хлеборобов Григорий Середа – один из выдающихся селекционеров казахстанской науки – за свою жизнь создал пять новых сортов пшеницы, три сорта ячменя, а также сорта овса, многолетних и однолетних трав, житняка, суданской травы, эспарцета. Результатами его труда являются такие известные сорта, как житняк "Шалкыма", эспарцет "Нуринский-95", пшеница "Карагандинская-22", -30, -31, -60, -70 и другие.

Из последних научных достижений селекционера – сорт суданской травы "Карагандинская", разработанный совместно с Новосибирским научно-исследовательским институтом кормов, сорт овса "Жетістік" – итог совместной работы с Казахским НИИ земледелия и растениеводства. А в прошлом году сорт ячменя "Карагандинский-20" был районирован сразу в двух областях Казахстана – Акмолинской и Абайской. Вместе с Григорием Антоновичем трудятся на полях и в лабораториях сельскохозяйственной опытной станции "Карагандинской СХОС им. А. Ф. Христенко" его трое детей.

Но начинался славный путь династии селекционеров больше 100 лет назад в Украине…

"Наш дедушка, Антон Иванович Середа, был членом колхоза на Полтавщине, занимался выращиванием сахарной свеклы", – рассказывает сын Григория Антоновича Сергей. 

В свободное время, по воспоминаниям бабушки, он любил заниматься коммерцией, продажей излишков продукции, доставкой для колхоза "Красная Нива" товаров и оборудования. В конце 1943 года он был мобилизован в Красную армию, и в 1944 году пропал без вести на фронте. Но осталась великая память о дедушке – это большой заложенный им сад, который сохранился и до настоящего времени. Отец родился уже без него и с детства помогал матери в тяжелом крестьянском труде.

"Закончив 10 классов, Григорий пошел работать на совхозную ферму скотником. Поголовье было огромным, рабочих рук не хватало, – пишет журналист газеты "Бухар Жырау" Татьяна Курбанова. – Так прошли два первых трудовых года. А потом юноша решил, что надо учиться дальше. Он уже настолько привык к сельскому труду, поэтому не мыслил и не отделял себя от этой сферы и решил стать агрономом. Григорий Антонович закончил Полтавский сельскохозяйственный институт. В 1970 году он получил диплом агронома, и тут как раз в Украину приехал представитель Карагандинского областного сельскохозяйственного управления. Так и решилась судьба Григория Середы и исполнилась его мечта поехать в Казахстан".Из статьи "Славный путь ученого-селекционера", газета "Бухар Жырау"

История Карагандинской СХОС сложена из разных событий. Известно, что у ее истоков стояли репрессированные известные ученые-селекционеры, работающие в поселке Долинка при главном управлении лагерей. Многие из них были направлены на работу в КарСХОС.

"Именно под началом таких корифеев науки проходило мое становление как ученого. Одним из них был Яков Кондратьевич Бычек – создатель первого казахстанского сорта сильной пшеницы "Кызылбас". Именно под его руководством проходили мои первые шаги в селекционной деятельности по созданию сортов районированной казахстанской пшеницы", – рассказал Григорий Антонович.

В 1975 году Григорий Середа на основе уже имеющихся наработок в отделе вывел свой первый сорт мягкой яровой пшеницы "Карагандинская-2". А затем в соавторстве с Бычеком был выведен известный сорт "Карагандинская-70". Этот сорт до сих пор возделывается в разных регионах Казахстана и районирован в России. Затем была "Карагандинская-22". На сегодня это один из самых распространенных сортов в Карагандинской области. Сеют его и в других регионах.

В 1984 году Григорий Антонович Середа успешно окончил аспирантуру во Всесоюзном НИИ растениеводства имени Вавилова в Ленинграде. В 1986 году ему была присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Сегодня Григорий Антонович Середа – известный представитель научных кругов в сельскохозяйственном производстве. Он много лет возглавляет отдел селекции и первичного семеноводства Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции, носящей имя его коллеги, соратника, ученого Александра Федоровича Христенко (председатель правления Аскар Санаубаров). Одна из последних разработок – пшеница "Карагандинская-30". Также он автор новых сортов ячменя, овса, многолетних трав. Все они идеально подходят для засушливых условий Центрального Казахстана.

Григорий Середа, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:04

Григорий Середа, фото из семейного архива

"Сейчас многие увлекаются импортными сортами, везут их и из России, и из Европы, – поделился мыслями Григорий Антонович Середа. – Однако это высокий риск. Во-первых, если сезон сложится неблагоприятно, то нерайонированные сорта покажут очень низкие результаты. Во-вторых, сейчас импортные семена при ввозе толком никто не проверяет, и есть опасность занести в нашу почву и вредителей, и сорняки. Поэтому лучший выбор для фермера – это те сорта, которые были созданы специально под условия региона, где он работает".

Рядом с Григорием Антоновичем трудятся его дети. Сын Сергей – старший научный сотрудник научного отдела КарСХОС, дочь Галина – лаборант в области селекции. Еще одна дочь Татьяна – научный сотрудник, специализируется на селекции сортов пшеницы и зернобобовых культур.

Семья хранит память о маме и супруге Григория Антоновича – Ольге Николаевне Середе. Ее жизнь также была связана с сельским хозяйством. Свою жену Григорий Антонович тоже привез в Казахстан из Полтавы. Они вместе учились в институте. А в КарСХОС Ольга Николаевна Середа работала старшим научным сотрудником по кормопроизводству.

"Самое яркое событие в жизни селекционера – это изучение и передача сорта в Госкомиссию по сортоиспытанию сельхозкультур и дальнейшее его районирование. Впоследствии каждый допущенный к использованию новый сорт превращается в члена семьи, и мы за него сильно переживаем", – рассказал сын Г. А. Середы селекционер Сергей Середа.

Ежегодно в конкурсном испытании яровой пшеницы находится не менее 40 сортов. Еще 60 сортов – в предварительном испытании, но в силу каких-то объективных и субъективных причин не все сорта допускаются в районирование.

агрономы, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:04

На полях Карагандинской СХОС им. А.Ф. Христенко. Второй справа – С. Середа. Фото из семейного архива Середы

Добавим, что в настоящее время в сельхозформированиях Северного и Центрального Казахстана возделываются такие сорта яровой мягкой пшеницы, как: "Карагандинская-70", "Карагандинская-30", "Карагандинская-31", "Карагандинская-60", ярового ячменя – "Карагандинский-5", "Карагандинский-6", "Карагандинский-20", овса – "Жетістік", суданская трава "Карагандинская" и житняк "Шалкыма".


"Все мы – одна большая семья живем в одном поселке Центральный. Все праздники отмечаем вместе. Наше главное жизненное кредо – "Хлеб всему голова". И хлеба должно быть много: разных сортов на любой вкус. Наш глава семьи застал голодные послевоенные годы, и он до сих пор трепетно относится даже к случайно рассыпанным крошкам хлеба", – заканчивает рассказ Сергей Григорьевич.

Добавим, что 2 июня 2024 года Григорий Антонович Середа отпраздновал большой юбилей – 80 лет со дня рождения. Поздравляем юбиляра и желаем ему долголетия и новых научных открытий.

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