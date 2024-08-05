Создатели хлеба: уникальная династия ученых-селекционеров

В Карагандинской области, в селе Центральное Бухар-Жырауского района, живет и трудится удивительная семья агрономов. Три поколения этой династии посвятили себя созданию казахстанских сортов пшеницы, сообщает Zakon.kz.

Глава семьи ученых-хлеборобов Григорий Середа – один из выдающихся селекционеров казахстанской науки – за свою жизнь создал пять новых сортов пшеницы, три сорта ячменя, а также сорта овса, многолетних и однолетних трав, житняка, суданской травы, эспарцета. Результатами его труда являются такие известные сорта, как житняк "Шалкыма", эспарцет "Нуринский-95", пшеница "Карагандинская-22", -30, -31, -60, -70 и другие.

Из последних научных достижений селекционера – сорт суданской травы "Карагандинская", разработанный совместно с Новосибирским научно-исследовательским институтом кормов, сорт овса "Жетістік" – итог совместной работы с Казахским НИИ земледелия и растениеводства. А в прошлом году сорт ячменя "Карагандинский-20" был районирован сразу в двух областях Казахстана – Акмолинской и Абайской. Вместе с Григорием Антоновичем трудятся на полях и в лабораториях сельскохозяйственной опытной станции "Карагандинской СХОС им. А. Ф. Христенко" его трое детей.

Но начинался славный путь династии селекционеров больше 100 лет назад в Украине…

"Наш дедушка, Антон Иванович Середа, был членом колхоза на Полтавщине, занимался выращиванием сахарной свеклы", – рассказывает сын Григория Антоновича Сергей.

В свободное время, по воспоминаниям бабушки, он любил заниматься коммерцией, продажей излишков продукции, доставкой для колхоза "Красная Нива" товаров и оборудования. В конце 1943 года он был мобилизован в Красную армию, и в 1944 году пропал без вести на фронте. Но осталась великая память о дедушке – это большой заложенный им сад, который сохранился и до настоящего времени. Отец родился уже без него и с детства помогал матери в тяжелом крестьянском труде.

"Закончив 10 классов, Григорий пошел работать на совхозную ферму скотником. Поголовье было огромным, рабочих рук не хватало, – пишет журналист газеты "Бухар Жырау" Татьяна Курбанова. – Так прошли два первых трудовых года. А потом юноша решил, что надо учиться дальше. Он уже настолько привык к сельскому труду, поэтому не мыслил и не отделял себя от этой сферы и решил стать агрономом. Григорий Антонович закончил Полтавский сельскохозяйственный институт. В 1970 году он получил диплом агронома, и тут как раз в Украину приехал представитель Карагандинского областного сельскохозяйственного управления. Так и решилась судьба Григория Середы и исполнилась его мечта поехать в Казахстан". Из статьи "Славный путь ученого-селекционера", газета "Бухар Жырау"

История Карагандинской СХОС сложена из разных событий. Известно, что у ее истоков стояли репрессированные известные ученые-селекционеры, работающие в поселке Долинка при главном управлении лагерей. Многие из них были направлены на работу в КарСХОС.

"Именно под началом таких корифеев науки проходило мое становление как ученого. Одним из них был Яков Кондратьевич Бычек – создатель первого казахстанского сорта сильной пшеницы "Кызылбас". Именно под его руководством проходили мои первые шаги в селекционной деятельности по созданию сортов районированной казахстанской пшеницы", – рассказал Григорий Антонович.

В 1975 году Григорий Середа на основе уже имеющихся наработок в отделе вывел свой первый сорт мягкой яровой пшеницы "Карагандинская-2". А затем в соавторстве с Бычеком был выведен известный сорт "Карагандинская-70". Этот сорт до сих пор возделывается в разных регионах Казахстана и районирован в России. Затем была "Карагандинская-22". На сегодня это один из самых распространенных сортов в Карагандинской области. Сеют его и в других регионах.

В 1984 году Григорий Антонович Середа успешно окончил аспирантуру во Всесоюзном НИИ растениеводства имени Вавилова в Ленинграде. В 1986 году ему была присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Сегодня Григорий Антонович Середа – известный представитель научных кругов в сельскохозяйственном производстве. Он много лет возглавляет отдел селекции и первичного семеноводства Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции, носящей имя его коллеги, соратника, ученого Александра Федоровича Христенко (председатель правления Аскар Санаубаров). Одна из последних разработок – пшеница "Карагандинская-30". Также он автор новых сортов ячменя, овса, многолетних трав. Все они идеально подходят для засушливых условий Центрального Казахстана.

Григорий Середа, фото из семейного архива

"Сейчас многие увлекаются импортными сортами, везут их и из России, и из Европы, – поделился мыслями Григорий Антонович Середа. – Однако это высокий риск. Во-первых, если сезон сложится неблагоприятно, то нерайонированные сорта покажут очень низкие результаты. Во-вторых, сейчас импортные семена при ввозе толком никто не проверяет, и есть опасность занести в нашу почву и вредителей, и сорняки. Поэтому лучший выбор для фермера – это те сорта, которые были созданы специально под условия региона, где он работает".

Рядом с Григорием Антоновичем трудятся его дети. Сын Сергей – старший научный сотрудник научного отдела КарСХОС, дочь Галина – лаборант в области селекции. Еще одна дочь Татьяна – научный сотрудник, специализируется на селекции сортов пшеницы и зернобобовых культур.

Семья хранит память о маме и супруге Григория Антоновича – Ольге Николаевне Середе. Ее жизнь также была связана с сельским хозяйством. Свою жену Григорий Антонович тоже привез в Казахстан из Полтавы. Они вместе учились в институте. А в КарСХОС Ольга Николаевна Середа работала старшим научным сотрудником по кормопроизводству.

"Самое яркое событие в жизни селекционера – это изучение и передача сорта в Госкомиссию по сортоиспытанию сельхозкультур и дальнейшее его районирование. Впоследствии каждый допущенный к использованию новый сорт превращается в члена семьи, и мы за него сильно переживаем", – рассказал сын Г. А. Середы селекционер Сергей Середа.

Ежегодно в конкурсном испытании яровой пшеницы находится не менее 40 сортов. Еще 60 сортов – в предварительном испытании, но в силу каких-то объективных и субъективных причин не все сорта допускаются в районирование.

На полях Карагандинской СХОС им. А.Ф. Христенко. Второй справа – С. Середа. Фото из семейного архива Середы

Добавим, что в настоящее время в сельхозформированиях Северного и Центрального Казахстана возделываются такие сорта яровой мягкой пшеницы, как: "Карагандинская-70", "Карагандинская-30", "Карагандинская-31", "Карагандинская-60", ярового ячменя – "Карагандинский-5", "Карагандинский-6", "Карагандинский-20", овса – "Жетістік", суданская трава "Карагандинская" и житняк "Шалкыма".





"Все мы – одна большая семья живем в одном поселке Центральный. Все праздники отмечаем вместе. Наше главное жизненное кредо – "Хлеб всему голова". И хлеба должно быть много: разных сортов на любой вкус. Наш глава семьи застал голодные послевоенные годы, и он до сих пор трепетно относится даже к случайно рассыпанным крошкам хлеба", – заканчивает рассказ Сергей Григорьевич.

Добавим, что 2 июня 2024 года Григорий Антонович Середа отпраздновал большой юбилей – 80 лет со дня рождения. Поздравляем юбиляра и желаем ему долголетия и новых научных открытий.