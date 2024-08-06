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"Нужны высококвалифицированные специалисты": профессор из Канады о перспективах атомной энергетики в РК

станция , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 11:06 Фото: pexels
Профессор Технологического университета Онтарио Акиро Токухиро высказался о преимуществах АЭС и технологиях переработки ядерных отходов, сообщает Zakon.kz.

По словам Акиро Токухиро, только в 30 странах мира есть атомная энергетика. При этом, продолжает он, по сравнению с другими источниками уровень воздействия АЭС на окружающую среду ничтожно мал, а на выходе получается тепло, которое можно задействовать в других отраслях.

Вместе с тем речь идет о сложной инженерной системе, и, разумеется, есть риски.

"Конечно, современные АЭС намного безопаснее, чем 70 лет назад. Для работы с ними нужны высококвалифицированные специалисты. В Казахстане такие есть. Думаю, вы как страна с населением 20 млн человек можете присоединиться к остальным странам, где есть профессионалы в сфере ядерной энергетики. Польза атомной энергетики не только в производстве электроэнергии, но также в развитии других отраслей", – считает профессор.

Рассуждая о долгосрочных планах по обращению с ядерными отходами, он отметил, что урановое топливо нельзя назвать отходом, поскольку "из урана все еще будет выделяться энергия".

"Перерабатывать уран – значит, использовать как можно больше урана в топливе снова и снова. Для этого у вас должны быть технологии для переработки ядерных отходов. Сегодня многие страны применяют ядерный топливный цикл. Во Франции есть непостоянные хранилища ядерных отходов. Они пригодны для повторного использования. Отработанное ядерное топливо можно применять повторно. В будущем мы должны улучшать технологии переработки отработанного ядерного топлива".

В завершение спикер добавил, что атом будет способствовать энергетической безопасности в Казахстане. У республики есть уран и, по мнению Токухиро, она "должна быть способной производить топливо как в Канаде".

Ранее независимый эксперт Тельман Шуриев высказался о том, нужно ли Казахстану строительство АЭС.

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