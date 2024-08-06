Погромы и беспорядки: что происходит в Великобритании

Уже неделю Великобританию сотрясают беспрецедентные волны протестов против мигрантов. Беспорядки начались 29 июля после того, как подросток из семьи мигрантов убил троих детей. За неделю полиция арестовала более 400 человек, но волнения все равно не утихают, сообщает Zakon.kz.

По словам одного из свидетелей, в пятницу 29 июля 2024 года нападавший приехал в центр Саутпорта на такси и отказался заплатить водителю за проезд. В это время на нем была маска. Затем преступник напал с ножом на детей в танцевальном клубе, посвященном музыке певицы Тейлор Свифт. Убитым девочкам было девять, семь и шесть лет. Еще десять человек получили ранения. Пять девочек и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

Начало беспорядков

Триггером для протестов послужила ложная информация о том, что юношу, зарезавшего детей в Саутпорте, зовут Али Аль-Шакати, и он – иммигрант и мусульманин. На самом деле, подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии по имени Аксель Муганва Рудакубана, чьи родители приехали из Руанды. Семья исповедует христианство, и полиция пока не установила возможный мотив преступления, но предварительно исключила терроризм, пишет ВВС.

Чтобы назвать имя нападавшего, потребовалось время, потому что по закону страны подростки защищены от проникновения в частную жизнь, и полиция не могла сразу назвать подозреваемого, пока ей не разрешил суд, решив, что это в интересах общественного порядка. Все это время в соцсетях распространялась дезинформация о мусульманине-мигранте.

Соцсети стали также основным способом координации беспорядков. После первых беспорядков в городе Саутпорт к северу от Ливерпуля, где были убиты дети, полиция заявила, что в них участвовали сторонники "Лиги обороны Англии". Однако эта антииммигрантская и исламофобская группировка давно прекратила существование.

После этого возле городской мечети в Саутпорте начались столкновения с полицией, сообщает The Guardian.

Протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. Манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой и бросали их в полицейских. Также в них летели бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. Кроме того митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Фото: социальная сеть X

Что было в выходные?

В минувшие выходные протестующие вышли на улицы десятка городов по всему Соединенному Королевству, большинство из них – в Англии. Беспорядки вспыхнули от Олдершота на юге до Сандерленда на севере и Ливерпуля на западе. Они не обошли стороной и Ирландию.

В воскресенье участники беспорядков напали на отель в Ротереме на севере Англии, где традиционно живут соискатели статуса беженцев, разбили окна и ворвались внутрь, несмотря на противодействие полиции, сообщает New York Times.

В Мидлсбро группа погромщиков, в том числе в масках, забросала полицейских бутылками, камнями и подожгла автомобили. Минимум девять человек были арестованы.

В Ливерпуле протестующие подожгли библиотеку с продовольственным складом и занялись мародерством, а в центре города Халл – били витрины магазинов.

Национальный совет начальников полиции вечером в понедельник объявил, что за неделю беспорядков арестованы уже 378 человек.

При этом, по словам председателя совета, главного констебля Гэвина Стивенса, число арестованных будет расти каждый день, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков.

Фото: социальная сеть X

Как отреагировали власти?

Полиция действовала жестко. По данным правоохранительных органов, были привлечены подкрепления общей численностью около 4 тыс. сотрудников.

"Не сомневайтесь: те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона. Гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках – как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете. Это не протест, это организованный жестокий бандитизм". Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Власти хоть и обещают покончить с насилием, но никак не справятся с фейками в соцсетях как одним из факторов, порождающих массовые беспорядки. Великобритания и другие демократические страны пришли к выводу, что контроль за интернетом – это юридически мутное дело, когда защита прав личности и свободы слова побеждает желание блокировать вредоносные материалы, делает вывод New York Times.

Kарта беспорядков в Великобритании. Фото: x.com

Каковы политические последствия событий?

Беспорядки стали первым политическим кризисом для Стармера, вступившего в должность всего месяц назад после победы лейбористов над консерваторами, которые правили Великобританией на протяжении 14 лет. За это время они пытались извлечь максимальную выгоду из недовольства общества иммиграцией, обещая сократить ее. Но в последние дни они вместе с лейбористами осуждают насильственные действия протестующих.

Кир Стармер после экстренного заседания заявил: власти Великобритании сформируют "армию" офицеров для борьбы с массовыми беспорядками.

"Это не протест – это чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины". Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиции Риши Сунак заявил, что беспорядки "не имеют ничего общего с трагедией в Саутпорте". По его словам, правительство "полностью поддерживает полицию в стремлении как можно скорее разобраться с преступниками".

Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании уже обещает гражданскую войну этой стране. Соответствующий комментарий он оставил в соцсети X под постом с кадрами одного из протестов в британских городах. "Гражданская война неизбежна", – написал Маск.

Фото: x.com

Сколько мигрантов приезжает в Великобританию?

Если изначальной причиной беспорядков было убийство детей в Саутпорте, то участники последующих нападений на мечети и отели, где размещаются мигранты, даже не упоминали этот город в своих лозунгах. Они выражали недовольство иммиграцией и политикой мультикультурализма в целом, размышляет аналитик ВВС Григор Атанесян.

Ситуация в Британии значительно отличается от Франции, Италии, Германии и других европейских стран, где рост нелегальной миграции привел в парламенты национал-популистские партии.

"Благодаря островному положению Британия может гораздо лучше контролировать свои границы, но уровень легальной иммиграции уже много лет остается крайне высоким, и это – сознательный выбор всех последних правительств, как лейбористских, так и консервативных". Григор Атанесян

В прошлом году через Ла-Манш переплыли без виз и документов около 29 тыс. человек. А легально, по рабочим, студенческим и семейным визам в страну приехало больше 1,2 млн человек.

Это, правда, не значит, что население увеличилось на эту цифру. С учетом уехавших чистый прирост населения за счет иммиграции составил 685 тыс. человек.

Фото: x.com

Казахстанцев просят воздержаться от посещения ряда городов в Великобритании

С таким обращением выступило посольство Казахстана в Соединенном Королевстве.

"В связи с обострением ситуации в ряде регионов страны ПРК в Великобритании рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения городов Ротерхэм, Болтон, Блэкпул, Халл, Бристоль, Сток-он-Трент, Белфаст, также пригородов Манчестера и Ливерпуля до стабилизации обстановки в данных регионах".

Граждан Казахстана, находящихся в указанных населенных пунктах, просят соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.