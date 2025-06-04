Пешком вокруг Земли: 75-летний казахстанец может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

А вы знали, что мелкими шагами можно достичь самой заветной цели? В этом убедился 75-летний Сарсенбай Котырашов, который обошел весь Казахстан и некоторые страны зарубежья. Теперь он претендует стать самым пожилым пешим путешественником в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Zakon.kz побеседовал с аксакалом и узнал, как он намерен далее покорять мир.

Сарсенбай Котырашов родился в Карагандинской области, но долгие годы живет в Жезказгане. За свою жизнь он сменил десятки профессий, и все они были связаны с ручным трудом: кузнец, плотник, столяр, слесарь, каменщик и токарь. Однако самым весомым вкладом мастер считает то, что внес свою лепту в строительство мечети в селе Терисаккан. А вот на путешествия его вдохновил давний друг – краевед Бахтияр Кожахметов.

"С Сарсенбаем познакомился в 2006 году, когда в ауле хотел построить мечеть. Нужен был мастер, и мне его рекомендовали. Тогда удивился, насколько это уникальный человек. В его руках твердые металлы превращались в настоящее произведение искусства. Он умел все, работал с железом, деревом, камнями. И целую мечеть построил практически один за два года. Мы подружились. В 2010 году я стал директором заповедника-музея "Улытау" и пригласил к себе на работу. Начал он с разнорабочего, постепенно участвовал в археологических экспедициях, занимался реставрацией памятников. Так 10 лет мы проработали бок о бок". Бахтияр Кожахметов

Сарсенбай Котырашов и Бахтияр Кожахметов. Фото: из личного архива Бахтияра Кожахметова

Дело в том, что Бахтияр Кожахметов много ездил по миру. В 1999 году он вместе с единомышленниками участвовал в экспедиции "Алтай-Дунай". Выехал на верблюдах с Алтайского края, объехал весь Казахстан, Россию, посетил города – Саратов, Воронеж, Белгород и дошел до Украины. А там, увидев 11 областей, дошел до Венгрии. Цель – популяризация кочевников Евразии, ведь часть наших предков поселились в Европе, организовав Венгерское государство. И Сарсенбай Котырашов, часто бывав дома у друга, с воодушевлением изучал его архивные фотографии. А в 2016 году заявил, что хочет стать путешественником.

Правда, строптивого деда быстро усмирила супруга. Он ей больше не рассказывал об этом, но хранил в сердце заветную мечту – увидеть мир. После смерти жены в 2021 году он снова поделился сумасшедшей идеей с близкими. Те попытались отговорить, но его уже ничто не останавливало. Так умелец соорудил тележку, взял с собой все самое необходимое и отправился в большое путешествие.

"Сначала я тоже переживал и пытался его отговорить, потому что в дороге он может встретить хулиганов, он собак боится, что говорить про хищников. Но поверил в его силы, потому что знаю его возможности, он очень выносливый и может работать днем и ночью". Бахтияр Кожахметов

Сам герой-путешественник вспоминает, что тогда его арба весила почти 60 кг. В ней были одежда, продукты, аптечка, спальник, планшет с планом маршрута и картой.

"Знакомство начал с родного Казахстана с 31 марта 2022 года. Сначала люди принимали за продавца мороженого, а иной раз думали, что меня выгнали из дома и я ищу ночлег. Но я сумел быстро прославиться благодаря безумной идее обойти всю нашу страну. Тогда соотечественники тепло встречали меня и провожали с напутствием счастливого пути. За полгода посетил 17 областей, прошагал восемь тысяч километров и подумал, как оказалось все легко, значит, смогу пойти дальше". Сарсенбай Котырашов

Без знания иностранных языков аксакал положил флаг Казахстана в свой чемодан и отправился в неизвестность, слепо полагаясь на удачу, которая как раз-таки ему улыбнулась.

"Моя цель не была ставить рекорды. Я хотел представлять миру Казахстан, плюс познакомиться с культурой других стран. В 2023 году стартовал из Атырау, пошел в Астрахань, Калмыкию, Волгоград, Осетию, Чечню, Грузию и Турцию. Друг Бахтияр обратился в МИД с просьбой оказать содействие. Далее они выходили на послов, что через их территорию в кругосветку идет законопослушный казахстанец. Карта даже не нужна была, иностранцы сопровождали. Например, в Чечне мне даже не дали ночевать в гостиницах, каждый приглашал к себе домой, кормил, поил, подбадривал теплыми словами и провожал с почестями. Каждый день был полон приключений и трогательных историй. Мне давало сил то, что на меня смотрели, как на героя, и ставили в пример не только старикам, но и молодежи". Сарсенбай Котырашов

В прошлом году казахстанец должен был пойти от Стамбула дальше в Европу: Болгарию, Венгрию и Францию. Но, к сожалению, ему отказали в визе.

"Не дали добро из-за того, что на счету Сарсенбая не было достаточной суммы денег. В консульстве посчитали 90 дней, за которые он должен был пройти Европу. Нужен был капитал на проживание и питание. Хотя он был готов ночевать в своей палатке и есть консервы, но сказали, что так нельзя. Поэтому он пошел на Восток в сторону Китая. Вышел из Усть-Каменогорска, через Алтайский край России зашел в Монголию, прошел всю ее территорию, дошел до границы Китая и оттуда направился в Пекин. Но, к сожалению, 100 км не дошел до него. Возникли проблемы на автобане. Из-за сложных дорожных развязок он путался, полиция несколько раз останавливала его из-за того, что он препятствовал дорожному движению, поскольку по автобану нельзя ходить пешком. Это опасно для его жизни и участников движения. Тем более он не знал ни китайского, ни английского. Поэтому нам пришлось возвращать его". Сарсенбай Котырашов

Но путешественник не готов сдаваться и считает, что пройденный путь лишь малое начало. В этом году он намерен покорить Европу: Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию, Германию и Францию. Но, опять же, вопрос в деньгах.

"Сейчас мы занимаемся сбором денег для получения визы. Нужно, чтобы сумма на счету соответствовала количеству дней пребывания в странах. Это обходится почти в шесть миллионов тенге. Мы обратились за помощью к акиму области, он обещал, что переговорит с местными бизнесменами. Думаю, в ближайшее время это решится, потому что я единственный в мире человек старше 70 лет, который путешествует пешком. В редакции Книги рекордов Гиннесса сказали, что есть рекордсмен, но ему 69 лет, канадец прошел вокруг света. А мне в январе исполнилось 75 лет. И я считаю, что полон сил, энтузиазма продолжать свое путешествие. В дороге здоровье ни разу меня не подводило. После каждого путешествия я тщательно прохожу осмотры". Сарсенбай Котырашов

Возраст лишь в нашей голове, он вовсе не рамки для осуществления мечты, а напоминание о том, что не стоит откладывать желанное в долгий ящик. Когда если не сейчас, говорит дедушка.

"Когда-то Сарсенбай не мог даже два слова связать, а сейчас, особенно если речь про его походы, его не остановить. В путешествиях он очень счастлив. Часто благодарит меня. Говорит, что всю жизнь жил в ауле, работал чернорабочим, а тут увидел необъятный мир. Я сам ему завидую, восхищаюсь, у него сильный характер. Он – пример для многих. Ведь путешествовать хотят все, но не каждый на это решается". Бахтияр Кожахметов

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У жителя Жезказгана есть дочь, внуки и три правнука, которые гордятся им и поддерживают. Залогом своего здоровья Сарсенбай Котырашов считает трудолюбие, физическую активность и хорошее питание. Сам он ест небольшими порциями 4-5 раз в день. Именно силы и энергию придают мясо, бульон, лапша и овощи, отмечает пенсионер. А еще он добавляет, что приятнее всего путешествие отмечать не километрами, а новыми знакомствами, знаниями и впечатлениями.