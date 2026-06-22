Марш дружбы: как россиянин из Казани идет пешком в Алматы

В соцсетях, да и в целом в мире стало много негатива. Эту ситуацию решил сгладить россиянин Никита Кузнецов. Zakon.kz расскажет, как он отправился пешком из Казани в Алматы, чтобы напомнить людям о добре.

29-летний Никита Кузнецов из Казани с каждым днем вдохновляет все больше казахстанцев. В знак дружбы народов он пошел на отважный поступок, объявив, что из родного города пешком доберется до Алматы. Заявление хоть и громкое, получается у него все довольно легко.

"Заходя в соцсети, я все чаще наблюдаю напряженность и негатив, поэтому мне хотелось создать добрую историю. Мне небезразлична судьба взаимоотношений наших народов. Я искал казаха, который бы из Астаны пошел пешком в Казань, а я к нему навстречу из Казани в Астану. Но такого добровольца не нашел. Это не помешало мне воплотить задуманное и в одиночку отправиться в путь. Хочу показать дружбу народов, вселить людям надежду, которую некоторые потеряли. Я решил не сдерживаться в целях и идти до самого Алматы". Никита Кузнецов

Это первый визит россиянина в Казахстан. Он признается, что впечатлен и глубоко тронут. Им пройдена лишь небольшая половина пути, а местные жители уже встречают его как героя.

"Я рад, что мое первое посещение Казахстана происходит именно в такой форме. Шаг за шагом я вижу, как меняются пейзажи, обхожу населенные пункты. Встречаю на своем пути невероятно отзывчивых людей, которые протягивают руку помощи. Одни продукты предлагают, другие ночлег, третьи подбадривают добрым словом и желают легкой дороги. Самое интересное было здесь встречать диких животных: лосей, косуль, лис. Я уже больше месяца в пути, планирую уложиться в 100 дней. Очень хочу посмотреть Алматы, где меня уже ждет много людей". Никита Кузнецов

Рюкзак путешественника весит 17 кг, в среднем килограмм добавляется или убывает. В нем все самое необходимое: одежда, палатка, приборы, чтобы приготовить еду.

"Свой результат ежедневно я выкладываю в соцсети, в видео показываю, как я попал под дождь или шел в знойную жару. Мой "дневник" очень интересен людям, которые хорошо просматривают, обсуждают публикации. В последнее время мои ролики набирают в среднем миллион просмотров и 35 тыс. лайков. Люди отслеживают мои маршруты, даже перехватывают в пути, передают еду. Я не успевают всем ответить. Сотрудники полиции дали свои контакты, говорят, если нужна будет помощь, смело звони". Никита Кузнецов

Самая теплая встреча прошла с ребятами из общественного объединения "Мир нашими глазами". Это сообщество людей с нарушением зрения, которые тепло встретили гостя. Также он удивился, что акимат Костаная устроил ему настоящий релакс.

"С представителями общественного объединения были душевые разговоры и чаепитие. Я поражен силой воли этих людей. Потом я ходил на симфонический концерт. Акимат Костаная даже выделил мне человека для сопровождения. Мне показали город, подарили обувь и сводили на СПА-процедуры, чтобы тело немного отдохнуло, еще я попробовал бешбармак". Никита Кузнецов

По его словам, самое главное – не сдаться в пути. На таких дистанциях физические силы иссякают быстро, остаются только моральные. И важно найти в себе силы, чтобы сделать еще один шаг.

"Я уже привык много ходить пешком. В день в среднем прохожу по 50 тыс. шагов, это 35-40 км. Я стараюсь в этом диапазоне держать темп. В целом все идет по плану. Но первое время, конечно, было тяжко. Сейчас я ношу наколенники, бывает, колени болят, ноги не успевают восстанавливаться, мне только в городах удается немного отдохнуть. Питаюсь в придорожных кафе, ночую в палатке, иногда останавливаюсь в гостинице из-за плохой погоды. Гаджеты заряжаю пауэрбанками или как только нахожу точку". Никита Кузнецов

К слову, это не первое пешее путешествие Никиты Кузнецова. В прошлом году он отправился в паломничество из Казани в Иерусалим.

"Это был порыв души, за которым я решил следовать. Прошел 4835 км, на что у меня ушло 204 дня. Проходил через Грузию, Турцию, Ирак, в Иорданию меня не пустили, поэтому мне пришлось возвращаться в Турцию и лететь в Египет, оттуда попасть в Израиль и так добираться до Иерусалима. За это время приключений было много: когда проходил Ирак, шел два месяца, и каждый день меня сопровождали полицейские. А в Турции меня забирали на допрос спецслужбы. За Казахстан я немного переживал, но то, с чем я здесь столкнулся, меня приятно удивило. Я рад, что у меня есть возможность показывать эту доброту. И задумка показывать, какие добродушные казахстанцы, воплощается в гораздо больших масштабах, чем я ожидал". Никита Кузнецов

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Молодой человек только недавно вышел из Костаная. После того, как доберется до Алматы, он намерен пойти дальше в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. В Казахстане он подаст на визу в Афганистан, если ему одобрят, Кабул станет финальной точкой путешествия.