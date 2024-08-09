Контрольная для родителей: готов ли ваш первоклассник к школе

Сразу оговоримся, речь пойдет не о форме, белых бантах и кипе тетрадок. Будучи увлеченными "внешними" сборами, мамы и папы не всегда вспоминают о важности внутренней готовности. О том, что чаду необходимо знать и уметь перед "первый раз в 1 класс" – в материале Zakon.kz.

По словам школьного, семейного психолога Меруерт Байтуменовой, специалисты выделяют четыре основных аспекта, по которым можно оценить, "осилит" ли новоиспеченный школьник учебные будни:

физиологический; интеллектуальный; эмоциональный; социальный.

Первый затрагивает состояние здоровья и физического развития.

Второй – про мышление, речь, внимание и память.

О достаточной эмоциональной зрелости скажет умение регулировать собственное поведение и понимать чувства других.

О социальной – способность взаимодействовать со сверстниками и посторонним старшим, то есть учителем.

"В шесть-семь лет ребенок должен играть, используя фантазию, воображение. Его рисунки становятся аккуратнее. Он наслаждается ролью взрослого, ему нравится заботиться о детях помладше, домашних питомцах, если они есть. Он "тянется" к сверстникам своего пола. Эмоциональный интеллект в этом возрасте, конечно, еще не развит полностью, но ребенок уже может распознать симпатию и антипатию к себе, понять, если он кого-то обидел. Осознает собственные чувства: ему радостно, грустно, хорошо или дискомфортно", – объясняет Байтуменова.

Также стоит обратить внимание на то, понимает ли дитя последовательность событий, справится ли с составлением простенького рассказа или пересказом только что прочитанного отрывка.

Первоклашка должен:

более-менее уверенно владеть своей речью, строить и проговаривать предложения;

быть способным назвать свое полное имя, день рождения, домашний адрес и имена родителей;

понимать противоположности, из серии горячий-холодный, горький-сладкий и т.д;

считать от нуля до 20 и обратно;

ориентироваться в понятиях право-лево, далеко-близко;

понимать, что такое целое и половина;

видеть сходства и различия между объектами – к примеру, кошкой и собакой.

"При приеме детей в 1 класс я часто сталкиваюсь с тем, что семилетний ребенок не может назвать даже время года своего рождения, не говоря о дате. Это упущение родителей. Ну или не может сказать где право, лево. Есть еще такое понятие, как пространственное мышление, обучить которому тоже должен родитель. По опыту, я задаю вопрос: "Что находится справа от тебя, слева от тебя?". На этом этапе 80% детей путаются. Далее спрашиваем, что сзади, перед, под тобой и над тобой. Последние два вопроса дети вообще не понимают в 90% случаев. А восприятие пространства вокруг себя очень важно", – говорит психолог.

Спикер подчеркнула: подготовка к школе не стартует за три месяца до заветного звонка – она идет с самого рождения. Маленькие познают мир с помощью больших, через чтение сказок и обсуждение их сюжета, игры, изучение цветов, форм, вкусов и звуков. И первые их учителя – вовсе не Марьванны из ближайшего образовательного учреждения, а мамы и папы.

Они же должны быть достаточно зрелыми для того, чтобы усадить любимого отпрыска за парту:

"Не последнюю роль играет эмоциональная и психологическая готовность самих родителей, особенно если это первый или единственный ребенок. Родителям так же нужно обладать развитым эмоциональным интеллектом и понимать, что нагрузка на ребенка усиливается. Физическая, умственная нагрузка. Порой ребенок целый день находится в школе, после основных занятий посещает дополнительные, кружки, секции. Это практически целый рабочий день. И он так же, как мы, взрослые, устает в конце дня. Поэтому после прихода домой ему нужно дать возможность отдохнуть, побыть в своей комнате".

В завершение Меруерт Байтуменова порекомендовала заранее озаботиться обустройством рабочего места, чтобы начинающему школьнику было максимально комфортно "грызть гранит науки".

И не забывать: дочки-сыночки уязвимы пред лицом столь ответственного шага. Они испытывают сильный стресс, ваша задача – помочь с ним справиться.