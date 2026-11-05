Куда исчезли секундомеры на светофорах в Алматы и когда их вернут

Алматинские водители лишились привычной подсказки на перекрестках – табло обратного отсчета времени начали исчезать с городских светофоров. Автомобилисты обеспокоены изменениями и жалуются на неудобства. Почему демонтировали таймеры и когда их восстановят, – в материале Zakon.kz.

Первые таймеры обратного отсчета на светофорах Алматы появились еще в январе 2009 года. Их установкой занималась дорожная полиция, рассчитывая сделать движение удобнее и понятнее как для водителей, так и для пешеходов. Сегодня в мегаполисе насчитывается 618 светофорных объектов, на 544 из которых установлено табло обратного отсчета.

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За прошедшие годы секундомеры стали привычной частью дорожной инфраструктуры Алматы. Поэтому их исчезновение с отдельных перекрестков не осталось незамеченным. Автомобилисты сообщили в социальных сетях, что сначала таймеры пропали на пересечении улиц Сатпаева и Ауэзова. Позже аналогичные изменения наблюдали и в других частях города.

Отсутствие привычных цифр вызвало недовольство у некоторых водителей. Они считают, что без таймеров стало сложнее ориентироваться на перекрестках и заранее рассчитывать время до смены сигнала светофора.

"На больших перекрестках таймер просто необходим. По нему можно определить, сколько времени осталось до смены сигнала, и понимать, успеешь ли проехать перекресток. Сейчас такой возможности нет", – сказала автолюбительница Лариса Белова.

Другие горожане связывают изменения с дисциплиной участников дорожного движения. По их мнению, секундомеры помогали водителям не только лучше ориентироваться на дороге, но и соблюдать правила.

"После того как эти секундомеры убрали, порядка на дорогах стало заметно меньше, соответственно, и штрафов стало больше. Такое ощущение, что мы вернулись в 90-е годы", – сказал алматинец Андрей Клыков.

Между тем в акимате Алматы все происходящее объяснили так: цифровые секундомеры убрали временно – для технического обновления светофорной инфраструктуры, но уже скоро их все вернут на место.

"В настоящее время ведутся работы по замене дорожных контроллеров на светофорных объектах в целях регулирования дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям и сбора статистических данных транспортных потоков. Кроме того, выполняются работы по перепрошивке табло обратного отсчета времени для их корректной работы в адаптивном режиме, в связи с чем произведен демонтаж указанных табло", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Чиновники также уточнили, что восстановить работу табло планируют до конца ноября текущего года. Таким образом, автомобилистам пока придется привыкать к светофорам без привычных цифр. По крайней мере, до завершения технического обновления.