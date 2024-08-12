Имена как наследие: необычная традиция дедушки связывает судьбы внуков с олимпийскими играми

Когда речь заходит о необычных традициях в семье, мало что может сравниться с тем, что сделал дедушка семьи Айхановых. Он назвал своих внуков Сиднеем и Сеулом, в честь городов, где проходили Олимпийские игры. Эти имена отражают не только любовь к спорту, но и служат живым напоминанием.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с одним из внуков семьи Айхановых из Алматы и узнал, как эта традиция отразилась на их отношении к спорту, что стоит за каждым именем, а главное продолжили ли они эту семейную традицию.

Казахстан впервые в истории участвовал на Олимпийских играх как отдельная команда в 1994 году в Лиллехамере (Норвегия). До 1988 года казахстанские спортсмены выступали в составе сборной СССР. Один из ярких представителей спорта тех времен – Абильсеит Айханов, заслуженный мастер спорта и чемпион Советского Союза 1963 года по вольной борьбе. Несмотря на все свои достижения в спорте и победы над именитыми мировыми спортсменами, он не попал на Олимпийские игры из-за ряда причин. Однако до конца жизни работал в спортивной сфере, был тренером, наставником и вырастил многих казахстанских спортсменов.





Как рассказал внук легендарного борца Казахстана Сидней Айханов, их дедушка по-особенному относился к Олимпийским играм и спорту в целом, в 2008 году он ездил как тренер национальной сборной, хотел поучаствовать в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

"Мой старший брат Сеул родился в 1988 году и был первым внуком моего дедушки. Тогда проходили Олимпийские игры в Южной Корее. Смотря по телевизору Олимпиаду и вдохновившись победами наших спортсменов, он сказал, что назовет его Сеулом. В то время это было дико, все удивлялись, но сейчас все мы рады, что так сложилось". Сидней Айханов

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

В 1990 году родилась сестра Сиднея. Ее изначально назвали Барселоной, в честь города Олимпийских игр того года, но через 40 дней имя поменяли, однако в последующем семья продолжила такую традицию.

"В 1999 году родился я, и из-за того, что этот год был ближе к Олимпийским играм 2000 года, дедушка решил назвать меня Сиднеем. В дальнейшем традиция называть внуков именами городов, где проходят Олимпийские игры по году рождения, сохранилась. Теперь у моего старшего брата Сеула есть дочка 2019 года, ее зовут Токио, в честь игр 2020 года. Сейчас завершились игры в Париже. Если бы у меня в это время родилась дочка, я бы ее назвал Пэрис, а в 2028 году может родиться Лос-Анджелес", – говорит Сидней.

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

По словам Сиднея, необычные имена его родных сильно отразились на их судьбе. К примеру, сам он работает в спортивной сфере. При знакомстве с новыми людьми все всегда реагируют с интересом, так как в Казахстане это необычно и многие иногда не верят, рассказывает он.

"Когда я говорю свое имя и рассказываю, почему меня так назвали, это как-то сразу вызывает доверие и интерес, поскольку я работаю в спортивной среде. Дедушки в живых нет, но он до сих пор мне помогает. И даже в этом плане, что он меня так назвал. Это открывает мне многие двери. Скорее всего, у моего брата Сеула то же самое. Мы благодарны дедушке, что он назвал нас так. Потому что для нас эти даты и спорт тоже имеют большое значение". Сидней Айханов

В целом семья Айхановых не только носит имена, связанные с историческими соревнованиями, но и полностью погружена в мир спорта. Истоки приверженности берут начало от деда и передались каждому члену семьи.

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

К слову, отец Сиднея является мастером спорта по вольной борьбе, а старший брат – мастер спорта по вольной борьбе и двухкратный призер мира по грэпплингу, также мастер спорта международного класса по этому виду спорта. Сам Сидней мастер спорта по баскетболу, играл за сборную Казахстана и был капитаном команды.

"Спорт был неотъемлемой частью нашей жизни с самого детства. Меня чуть ли не убаюкивали на борцовском ковре, все члены семьи занимались спортом с ранних лет. Начиная от моего дедушки, отца и женщин тоже", – отмечает Айханов.

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

Сидней признается, что ему нравится, что судьба их семьи связана со спортом, поскольку когда они собираются вместе посмотреть Олимпийские игры, то, будучи спортсменами, понимают, сколько работы проделал каждый участник Олимпиады, чтобы оказаться там.

"Каждый год мы с семьей смотрим и всегда болеем за наших спортсменов, в частности за борцов. Все наши спортсмены достойно выступили на Олимпийских играх в Париже. Даже если кто-то проиграл, не было никого, кто просто сдался и пал духом. Все участники достойно представили страну на играх, и мы испытывали чувство гордости", – говорит он.

Наш собеседник отмечает, что в целом спорт имеет удивительное свойство сближать людей, так как через него можно легко найти единомышленников.

"Даже у меня много друзей и знакомых через баскетбол. Это такое сообщество спортсменов. Оно очень сильное, у меня почти все друзья спортсмены. Зачастую это люди, которые держат свое слово и всегда помогут в сложной ситуации". Сидней Айханов

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

Сам Сидней занимается спортивными проектами, пропагандирует спорт и баскетбольное движение в Алматы. В начале июня 2024 года спортсмен организовал приезд тренера из NBA в Казахстан. Это было впервые, когда тренер такого уровня посетил страну и провел занятия с детьми.

"Я хочу привозить в Казахстан больше именитых тренеров и грамотных специалистов. Чтобы дать нашей подрастающей молодежи то, чего не было у меня в свое время, когда я играл профессионально. Я понимаю, что есть много талантливых детей, у которых просто нет возможности ходить на платные кружки. И мы их приглашали совершенно бесплатно. Будем дальше работать над этим", – говорит Сидней.

Он рассказал, что со старшим братом Сеулом часто тренируется, и хотя тот и не работает в спортивной сфере, но также имеет достижения в спорте и в раннем возрасте выиграл чемпионат Азии.

Фото: из личного архива Сиднея Айханова

Как отмечает Сидней, спорт важен для становления любого человека. Потому что занятие спортом – это в первую очередь дисциплина и характер, а они вместе неотъемлемые качества, которые помогут в любой жизненной ситуации. Сидней и его родные гордятся продолжением семейной традиции и считают, что имена, выбранные дедом, глубоко отражают их отношение и любовь к спорту.