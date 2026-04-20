Зайка Кудайберген и мишка Шайдоров: алматинка создает игрушки-двойники в образах казахстанских звезд

Нади Цай шьет мишек, похожих на ее кумиров. Она вдохновляется творчеством звезд и в знак благодарности создает для них авторские игрушки, которые остаются у них на память. Zakon.kz расскажет, как алматинка с помощью своих работ получила популярность.

Нади Цай родом из Узбекистана. Она признается, что росла без родителей, и с самого детства в ее душе жило чувство поиска своего места. В Казахстане она обрела дом, создала семью и нашла свое призвание, занимаясь любимым делом, которое приносит радость не только ей, но и людям, которым откликается ее творчество.

"Со школьных лет мне нравится рисовать людей. Создала очень много портретов разных известных личностей, это для меня особенно интересно. Я по специальности художественно-промышленный дизайнер, что дало мне полное понимание работы с формой, образом и деталями. Шить игрушки начала ровно 10 лет назад. Почему именно мишки? Наверное, это идет из детства. Когда-то у меня был любимый медведь, с которым мне, к сожалению, пришлось расстаться в непростой период жизни", – говорит Нади Цай.

Теперь же мишки для мастера не только ностальгия по прошлому, но и способ восхищения, выражения любви и благодарности людям, которые напоминают миру, как прекрасна жизнь.

Алматинка любит работать в спокойной обстановке в своей мастерской. Для нее важны тишина, концентрация и трудолюбие, потому что каждая работа проходит не только через ее руки, но и внутреннее состояние. А также музыка для прекрасного настроения, которая часто дает импульс и лучше помогает подобрать образ.

"Для создания своих работ я использую велюр, экокожу, экомех, качественные ткани для одежды. Материалы подбираю тщательно – ищу те, которые выглядят достойно, тактильно приятны и держат форму. Заказываю у проверенных поставщиков. Сначала появляется вдохновение. На это подталкивает человек или атмосфера, которую я чувствую и понимаю, что хочу передать. В этот момент я задаю себе вопрос: смогу ли я воплотить это в мишке? Потом уже рождается образ. Далее – создание самой игрушки: выкройка, пошив, набивка. После – проработка лица: глаза, нос, брови, иногда волосы. Затем – одежда, обувь, детали. И финальный этап – сбор образа, когда мишка становится "живым". Во время работы музыка практически всегда сопровождает процесс и усиливает настроение, которое я передаю в игрушке", – сказала Нади Цай.

На создание одной игрушки в среднем требуется от пары дней до нескольких недель. Сложный образ с деталями может занять больше времени.

"Мои мишки – не просто игрушки. У каждого есть характер, настроение, история. Они могут стоять, сидеть, двигать лапками и поворачивать голову. У них живая, продуманная конструкция. Помню, в детстве я всегда хотела, чтобы мишка был подвижным: части тела крутились, а одежда была съемной. Я создаю не только мишек, но много других персонажей". Нади Цай

На протяжении полугода о мишках Нади Цай говорит весь мир. Все благодаря тому, что ее творчество стало изображать известных личностей. У звезд буквально стали появляться милые двойники.

"Долгое время я работала со стилизованными игрушками, передавая настроение, характер и ощущение человека. Одним из первых, кому я подарила свою работу, был Димаш Кудайберген. Ему я создала зайку. И самое удивительное – я тогда не знала, в чем он будет выступать, но получилось так, что я интуитивно угадала образ: цвет и дизайн зайки оказались очень близки к его сценическому костюму в тот день. После я вручила в руки стилизованного мишку Филиппу Киркорову. А для Лилии Рах я сшила игрушку с учетом ее настроения и любимых цветов". Нади Цай

Настоящим толчком для работы в этом направлении стал приезд Backstreet Boys в Алматы. Для кумиров автор создала целых пять мишек, которые очень были похожи на бойзбенд. А дальше все пошло по нарастающей.

"Видя реакцию людей и самой группы Backstreet Boys, я поняла, что это мое направление – оно откликается людям и мне самой. С этого момента начала активно развивать эту технику и постепенно совершенствовать образы. Также у меня был мишка, стилизованный для Дженнифер Лопес, когда она приезжала к нам в Казахстан. К сожалению, лично вручить не получилось, но она увидела мою работу в Instagram – отметила ее и поставила "Нравится". В знак благодарности я передала мишку организаторам концерта как памятный подарок о приезде Дженнифер Лопес". Нади Цай

Также жительница Алматы поделилась, как создавала мишек для казахстанских звезд. Особенно аудитория тепло восприняла подарок для фигуриста Михаила Шайдорова.

"В работе для Михаила Шайдорова я стремилась максимально передать его характер и состояние: его невероятно красивый костюм, а также харизматичную внешность самого фигуриста. Пожать ему лично руку и передать презент было невероятно приятно. Михаил тоже очень обрадовался". Нади Цай

Совсем недавно алматинка повторила образ популярного блогера – девочки по имени Севилек, которая покорила Сеть своим танцем под песню исполнительницы Tasso "Таю".

"Севилек принимала участие в передаче "Лучше всех!" и запомнилась своей искренностью и харизмой. Меня вдохновил ее недавний ролик, где она танцует перед зеркалом, – именно в этом настроении и подаче я создала мишку. И на видео процесса создания был очень сильный отклик – я увидела, насколько людям это близко. Сейчас мишка отправляется к ней, и для меня это тоже очень трепетный момент". Нади Цай

Именные работы стали способом самовыражения Нади Цай. С каждым новым образом она бросает себе вызов – сможет ли передать этот характер. Самое сложное, чтобы мишка "заговорил". А любимое – финальный момент, когда образ складывается полностью, и, глядя на него, понимаешь: это то, что надо.

"Одним из самых близких для меня по духу вдохновений является Димаш Кудайберген. Я уже дарила ему стилизованную игрушку, но мне очень хочется создать мишку в его образе – такого, который действительно передаст его характер, – и лично вручить. Также я планирую создавать образы сильных и вдохновляющих личностей, например, Майкла Джексона". Нади Цай

Игрушки любят не только дети, но и взрослые, потому что это больше про эмоции. Про тепло, которого иногда так не хватает в современном мире. А мишки могут вернуть ощущение уюта, детства, заботы, говорит алматинка.

В планах Нади Цай развивать свой бренд и совершенствовать авторские работы, создавать еще более сильные и глубокие образы. Ей нравится дарить людям эмоции.