Урожай "ржавеет" на костанайских полях: к спасению подключили агродроны

По оценке специалистов, в Костанайской области складывается сложная ситуация с состоянием посевов. Здесь наблюдается комплекс заболеваний на всех видах сельхозкультур, что может повлечь потерю урожая. Потенциальная опасность сохраняется во всем регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Всему виной осадки

Как отметил на одном из последних совещаний руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов, текущий сельскохозяйственный сезон отличается выпадением достаточного количества осадков. В июне здесь выпало 45,2 мм осадков, или 137% от нормы. Среднемноголетний уровень за этот месяц обычно составляет 33 мм. В июле 2024 года выпало 91,6 мм – это уже 225,1% от нормы. Опасение вызывает и погода в августе.

По прогнозу "Казгидромета", на большей части региона в этом месяце осадков ожидается больше нормы. Соответственно, это отразится на созревании зерновых и сроках уборки. Но это еще не самое страшное, что может случиться. Аграрии заявляют, что поля уже "вспыхнули" от болезней. Только на начало августа, по официальным данным, фермеры обработали против болезней растений поля на 614,7 тыс. гектарах, а в 2023 году эта площадь была в три раза меньше, или 253 тыс. гектаров.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Дожди вызвали септориоз и ржавчину на посевах. Они могут значительно снизить урожайность, поэтому многие хозяйства проводят еще одну обработку. Защитные мероприятия пока еще будут эффективными, потому что уборка в области еще не начиналась, так как культуры еще зреют", — пояснил руководитель отдела земледелия и прогрессивных технологий областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Толеген Искаков.

Подтверждает данные специалиста управления и эксперт по защите растений Айгуль Олейник, отмечая, что распространение септориоза и ржавчины произошло из-за погодных условий: весной было много почвенной влаги, которая накапливалась начиная с осени 2023 года. Плюс обильные дожди летом привели к распространению септориоза и бурой ржавчины на пшенице раньше обычного срока. Кроме того, много хозяйств оставили падалицу пшеницы на своих полях, но защитные мероприятия фунгицидами на ней не провели.

"Самой сложной обстановка оказалась в южной части области. Первые симптомы комплекса распространения и развития бурой ржавчины и септориоза мною были отмечены в конце июня – начале июля в Наурзумском и Аулиекольском районах, чуть позже в Аркалыке и Амангельдинском районе. В этих районах редко обрабатывали поля фунгицидами, а некоторые хозяйства вообще никогда не работали с данными препаратами. Более того, к нашим рекомендациям о том, что необходимо срочно проводить обработку против заболеваний, отнеслись несерьезно. На данное время, в фазе начала молочной спелости, колоски полупустые, только средний ярус колоса налился, а верхушка и низ почти пустые", – пояснила Айгуль Олейник.

Спасают урожай как могут

В других районах Костанайской области при появлении первых симптомов бурой ржавчины на пшенице фермеры начали проводить обработку фунгицидами, но местами им очень сильно мешали дожди и ветер. Борьба с болезнями началась с опозданием, и ржавчина уже со среднего яруса переместилась на флаговый лист, что, по мнению экспертов, серьезно скажется на урожае.

Так, потери на зерновых от бурой ржавчины в зависимости от фазы развития культуры могут быть от 20 до 97%, от септориоза варьироваться от 7 до 30%, стеблевой ржавчины – от 6 до 20%, мучнистой росы – от 10 до 20%.

По оценке опытного агрария Алтынсаринского района Александра Бородина, практически во всех районах области стоят хорошие хлеба, виды на урожай были хорошими. Но из-за обилия осадков на многих полях активизировались болезни, и среди них как раз ржавчина и септориоз.

"На своих полях мы уже проводили защитные мероприятия, на прошлой неделе снова объезжали их и в очередной раз оценивали ситуацию. Заказали средства защиты растений. И на некоторых клетках начали проводить дополнительную обработку", – сообщил Александр Бородин.

Болезни сельхозкультур активно распространяются и в северной части области – в Федоровском районе. В местном крестьянском хозяйстве ждать появления симптомов болезней не стали.

"Видя большое количество уже выпавших осадков и учитывая прогноз погоды на ближайшее время, мы решили провести профилактику. "Накрыли" все посевы средствами защиты растений, потратились, но все посевы стоят зеленые, а у соседей пшеницу "съедает" ржавчина", – пояснил глава хозяйства Борис Бугрей.

Агродроны – спасители

Так, в одном из хозяйств в Костанайском районе, которое сеет 13 тыс. гектаров и выращивает подсолнечник, лен и пшеницу твердых и мягких сортов, пошли еще дальше – в срочном порядке купили два агродрона. Из-за обильных осадков самоходная техника, которой всегда проводили обработку культур, не смогла зайти в поле, застревала в грязи.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"На прошлой неделе купили два квадрокоптера для проведения химической обработки полей от болезней. Уже провели ее на 1100 гектарах посевов подсолнечника и 380 гектарах чечевицы. Год такой непредсказуемый, кругом ржавчина. Влажность на полях очень большая, а дронами можно спокойно работать", – отметил директор товарищества Алдаберген Жумагулов.

К такому решению опытного агрария подтолкнул его сын Рустам Жумагулов. Он тоже сельский предприниматель, руководит ТОО и активно применяет на полях современные решения.

"Пшеница болеет, жалко урожай. Агродроны – вынужденная покупка, мы приобрели их в срочном порядке и не пожалели. Они стали отличным решением в этой сложной ситуации, когда зайти на поля самоходная техника не может, а проводить обработку против болезней все равно нужно", – пояснил аграрий.

Стоит отметить, что заболеваниям оказались подвержены не только зерновые культуры, но и масличные и бобовые. По прогнозу Айгуль Олейник, в этом году весь имеющийся комплекс заболеваний на культурах, особенно на чечевице, очень сильно снизит урожай.

"Многие хозяйства проводили обработку по два раза, но из-за большого количества набора болезней даже фунгициды слабо сработали. А вот в хозяйствах, где применяли биопрепарат в баковой смеси с фунгицидом, результат виден отлично. На чечевице комплекс ржавчины и аскохитоза уже нанес урон урожаю: бобики на нижних ярусах пустые. Лен пока держится. В хозяйствах, где вовремя провели обработки по льну, видят отличный результат в развитии коробочек", – пояснила эксперт.

По наблюдениям Александра Мальцева, аграрии часто сами упускают время, надеясь, что болезнь обойдет их поля стороной, и ждут проявления симптомов заболеваний на культурах. Но упущенное время играет не в их пользу: ведь "пожар" болезней проще предупредить, чем тушить и подсчитывать убытки.