На аэродроме под Алматы собрались влюбленные в небо – фоторепортаж

18 августа аэродром "Байсерке" в селе Еркин Алматинской области возродил традицию авиашоу впервые с 2008 года. Несмотря на непогоду пилоты и парашютисты продемонстрировали гостям высший пилотаж. В небо поднялось 26 авиамашин. Как прошло событие спустя 16 лет, увидел Zakon.kz.

Перед мероприятием организаторы предупредили, что авиашоу проводится в честь 90-летия аэроклуба "Отан" и состоится при любой погоде.

Фото: Zakon.kz

Организаторы шоу уточнили, что основная задача мероприятия – показать возможности авиационной техники и мастерство пилотируемых для развития малой авиации в стране.





В представлении участвовали самые опытные летчики Казахстана, мастера спорта международного класса и призеры чемпионатов. В их числе было 14 пилотов и 15 парашютистов.

Фото: Zakon.kz

Традиционно авиашоу открыл вертолет Ми-2, который летел с флагом Казахстана. Полет выполнил Владимир Анцупов, мастер спорта и профессиональный пилот на легких самолетах и вертолетах. Он освоил полеты на семи типах летательных аппаратов.

Фото: Zakon.kz

К слову, на авиашоу в основном пришли поклонники и любители авиации, а также те, кто мечтает связать свою жизнь с этой сферой. Среди зрителей были и знакомые и друзья авиационных специалистов, а также местные жители.

Фото: Zakon.kz

На территории аэродрома организовали наземный блок, чтобы люди могли не только наблюдать за полетами. На площадке была представлена всевозможная авиационная техника, а также редкие экземпляры, давно списанные и отправленные в музей самолетов – все это сейчас есть на аэродроме "Байсерке".

Фото: Zakon.kz

После открытия авиашоу в небо отправились парашютисты. Они показывали в воздухе различные трюки, а также осуществляли прыжки с дымовыми шашками, лентами и с флагами. От некоторых фигур у зрителей захватывало дух.

Фото: Zakon.kz

Самый зрелищный полет на парашюте, который впечатлил гостей – фигура светофора. Спортсмены-экстремалы с точностью определили скорость и приземлились на парашюты друг друга, образовав таким образом светофор.

При этом практически все парашютисты ловко контролировали посадку и мягко приземлялись прямо на ноги, несмотря на ветер и моросящий дождь.

Фото: Zakon.kz

Парашютист Вячеслав Тахаев отметил, что каждый спортсмен на авиашоу делает все в рамках своего опыта и подготовки. У каждого парашютиста разная вовлеченность: кто-то занимается парашютным спортом два года, а кто-то десятки лет. Некоторые парашютисты совершили около 300 прыжков, а другие – до 2 тыс. Например, сам парашютист имеет 1022 прыжка и занимается авиационным спортом 10 лет.

"Мы сделали три взлета. При первом я прыгал с дымовой шашкой. Делали парашютный перфоманс, и в первом взлете задача показать гостям высокоскоростное пилотирование. Будет много звука и много скорости". Вячеслав Тахаев

Далее начались демонстрационные полеты на самолетах и вертолетах. К слову, этого ждали все, кто пришел на аэродром.

Фото: Zakon.kz

Пилоты отмечают, что у самолета или вертолета нет понятия "новый" или "старый", есть только определение в рабочем или нерабочем состоянии техника.

Фото: Zakon.kz

Тем не менее один самых современных вертолетов, представленных на авиашоу – "Еврокоптер H125" – поразил зрителей. Его в этот день пилотировал командир воздушного судна Игорь Медведев.

"Я готовил сюрприз гостям. Хотел удивить их. Пилотаж вертолетный в корне отличается от пилотажа самолетного, разная аэродинамика и скорость. Вертолет показывает пилотаж в режиме малых скоростей, и зрителю удобнее смотреть, когда это не так быстро происходит. Может, и в этом есть прелесть. Но по большому счету пилотаж самолетный и вертолетный взаимодополняют друг друга по зрелищности. Разные фигуры, которые самолет может сделать, а вертолет нет, также и наоборот. Разные типы позволяют по-другому ощутить полет и зрительно со стороны. Я уже не говорю, что ощущает человек внутри кабины". Игорь Медведев

Во время своего выступления пилот и правда удивил собравшихся зрителей, прямо на вертолете он исполнил вальс и лезгинку под музыку.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Командир самолета Андрей Анцупов завершил авиашоу групповым пилотажем вместе с отцом и своим руководителем. Сразу же после приземления он поделился эмоциями и рассказал, сделали ли они все, что задумывали. И начал наш герой с того, что очень сильно переживал из-за погоды и зрителей – сколько их придет посмотреть на авиашоу.

Фото: Zakon.kz

"Все у нас прошло как планировали. В небе мы всегда сильно готовимся, сегодня было все спокойно. Сложнее всего подготовка на земле. Потому что готовишься и не знаешь, что тебя ждет в небе. Когда уже летишь, все нормально. В полете ты становишься другим человеком. Какие бы проблемы ни были, ты все отбрасываешь и делаешь свое дело". Андрей Анцупов

Сам Андрей Анцупов с авиационной техникой знаком не понаслышке. Его отец – летчик, а мама – парашютистка. Парень буквально вырос на аэродроме "Байсерке", здесь он провел большую часть своего детства и юности, часто наблюдал, как отец готовится к полету, проверял технику и изучал необходимую документацию, а мама часами отрабатывала прыжки в спортзале и только после поднималась в небо.

Фото: Zakon.kz

Всего воздушные представления в небе длились около трех часов. Во время авиашоу все желающие, в том числе семьи с детьми, могли прокатиться на воздушном шаре и сделать незабываемые снимки.

Фото: Zakon.kz

Своими впечатлениями в этот день делились и сами зрители:

"Мы первый раз на авиашоу. Это было очень круто. Мы впечатлены тем, что некоторые пилоты умеют управлять несколькими типами самолетов и исполняли такие крутые маневры. Они выполняли вращения, которые физически невозможны для большинства людей. Больше всего мне понравилось сальто и бочка. Видно было, как пилоты старались нас удивить, и у них это получилось", – говорят ребята.

Фото: Zakon.kz

"Незабываемое шоу. Надо, чтобы такие мероприятия проходили чаще. Детям нравятся такие показательные выступления, это же хорошо, они не сидят дома или во дворе, а наоборот, смотрят на самолеты, вертолеты и общаются. В нашем детстве были такие развлечения, и хорошо, что их постепенно возвращают. Молодежи мы прививаем самые правильные и верные эмоции и помогаем им отчасти в выборе профессии в будущем, а еще и нам развлечение," – рассказал один из зрителей.

Фото: Zakon.kz

Организаторы отмечают, что такие мероприятия важны для сохранения и развития авиационных традиций. Теперь они планируют проводить авиашоу ежегодно. Также в планах представителей авиации открытие новой школы высшего пилотажа, чтобы передать опыт нынешних мастеров будущим поколениям.