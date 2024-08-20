Дед, сын и внук: династия ветеринаров Дуйсебаевых

Больше 50 лет составляет трудовой стаж династии ветеринаров Дуйсебаевых из аула Куандарья Кармакшинского района Кызылординской области. Дед, отец и внук на протяжении нескольких десятилетий – одни из уважаемых и востребованных специалистов региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Старший из Дуйсебаевых, глава семейства Ешмагамбет, ветеран труда и почетный гражданин Карамакшинского района, возглавляет совет аксакалов района. Несмотря на то, что он давно на пенсии, работал консультантом одной из компаний по вопросам животноводства.

Родился аксакал в 1938 году в Акжарском сельском округе. В 1945 году он пошел в школу. После ее окончания прошел водительские курсы, работал в колхозе. Потом отслужил в рядах Советской Армии, а отслужив, вернулся в родные края. Тогда уже молодой Ешмагамбет задумался о том, что нужно учиться дальше. Стать ветеринаром подсказала жизнь. Ведь он жил в ауле, где много скота. Как и людям, животным тоже нужна помощь.

"Учиться нужно было, я очень хотел получить высшее образование, и, немного подумав, выбрал профессию ветеринара. Сам я сельский парень, переезжать в город я не собирался, решил навсегда связать свою жизнь с родным селом. Профессия ветеринара мне очень нравилась. Поэтому в 1962 году поехал в Алма-Ату и легко поступил на учебу в Алма-Атинский зоотехнический институт. После его окончания в 1967 году вернулся в родное село, стал работать старшим ветеринарным врачом районной ветеринарной станции", – говорит Ешмагамбет Дуйсебаев.

Со временем молодого специалиста за хорошую работу назначили главным ветеринарным врачом совхоза Акжар. В1974 году был принят главным ветеринарным врачом совхоза Куандарья. С 1974 по 1994 год, до выхода на пенсию в возрасте 55 лет, в течение трех лет был заведующим животноводческой фермой.

Как рассказал аксакал, во все времена главная задача ветеринара – своевременно провести профилактику. Поэтому и в те годы, и в наше время профилактике ветеринары придают огромное значение. От их работы зависит численность поголовья. Важно своевременно провести прививки. Те, что полагаются бесплатно от государства, специалисты проводят вовремя. А те, которые хозяева скота должны покупать сами, могут быть поставлены не всегда в срок. Так как хозяева стада должны покупать вакцины за свой счет, то не всегда хотят это делать. В итоге скот заболевает, и иногда даже дело завершается смертельным исходом.

Как рассказывает аксакал, за годы его работы было много разных случаев. Приходилось почти каждый день вставать ни свет ни заря – в 4-5 утра – и начинать работу. Ездить по всем аулам района, в том числе и отдаленным. Работа была трудной, даже опасной, ведь можно было нечаянно порезаться, и таким образом заразиться от больного скота. Была и работа с населением, важно было доходчиво объяснять аулчанам, как правильно ухаживать за скотом, чтобы предотвратить то или иное заболевание. Несмотря на большую занятость, Ешмагамбет ага не бросил свое дело. Более того, образно говоря, передал его по наследству одному из своих сыновей – Абаю. Абай Дуйсебаев тоже почти 30 лет работает в ветеринарной отрасли. После и сын Абая – Олжас, выучился на ветеринара.

"В моей семье три ветеринара, и общий стаж у нас более 50 лет. У меня три сына и две дочери, но только один из них стал ветеринаром. В целом труд ветеринара не меняется из года в год. Такой же труд на свежем воздухе, те же поездки, ответственность. Только стало больше волокиты документационной, а раньше было меньше. И раньше было меньше различных заболеваний, сейчас появляется все больше различных инфекций у скота. Многие годы и наша область была опасной из-за ящура, но за несколько лет комплексной работы ветеранов регион стал зоной, свободной от ящура. Улучшается и ситуация со скотомогильниками, государство поочередно выделяет деньги на их строительство", – говорит Ешмагамбет Дуйсебаев.

Ешмагамбет ага, несмотря на возраст, постоянно находится в центре событий. Что бы ни проводили в ауле – конкурсы, встречи, соревнования – его приглашают как почетного аксакала, и он дает молодежи свое благословение – бата.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель областного управления ветеринарии Шахмардан Койшыбаев, династия ветеринаров Дуйсебаевых – пример того, как можно относиться к своему делу и посвятить ему всю жизнь. Для этого достаточно просто любить работу и стараться получить высокий результат от труда. Такие аксакалы, как ветеран труда Ешмагамбет ага, не отрываются от корней, приносят пользу родному краю. С молодыми специалистами они делятся своим богатым опытом.