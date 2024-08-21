Вузы должны помогать работодателям, а работодатели – обеспечить заказ на кадры и практику – эксперт

Как исполняются поручения из прошлогоднего Послания президента и что меняется в казахстанской системе высшего образования, Zakon.kz рассказал доктор экономических наук, профессор и президент Ассоциации вузов Рахман Алшанов.

– Рахман Алшанович, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Почему складывается такая ситуация?

– К большому сожалению, предприятия в разных отраслях и регионах не всегда занимаются целенаправленной подготовкой кадров и не определяют потребность в кадрах заранее. Например, сегодня у вашего предприятия не хватает инженеров, но, если вы собираетесь модернизировать и расширять производство, внедрять новую технику, нужно выходить на учебные заведения. Вузы готовы сотрудничать и обеспечивать кадрами, но учебные заведения тоже не хотят готовить кадры так, чтобы завтра молодой человек получил диплом, вышел за стены университета и остался без работы.

– В 2024-2025 году правительством страны было выделено почти 79 тысяч грантов для бакалавриата. Самое большое количество грантов направлено на такие образовательные программы, как "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика". Как вы объясните такую расстановку приоритетных программ?

– Наша экономика базируется на сырьевой отрасли, транспорте, строительстве, аграрном секторе и других отраслях. "Болевой точкой" экономики является сектор переработки, поэтому упор сделан на подготовку кадров в обрабатывающей промышленности, инженеров. Новые кадры могут пойти работать на предприятия, а могут и сами создавать предприятия, поэтому сегодня сфере МСБ нужна подпитка кадрами. Молодые ребята с горящими глазами едут за рубеж, привозят оттуда идеи и открывают малые предприятия. В этом отношении образцом можно назвать Алматы: 25% ВВП дают малые предприятия. Из трех регионов-доноров бюджета – Атырауской, Мангистауской областей и Алматы – в Алматы нет ни нефти, ни золота, а МСБ генерирует 7 трлн тенге. Потому что малый и средний бизнес динамично растет, находится постоянно в поиске и каждый раз производит что-то новое. А в основе лежат кадры, выпускники вузов, и Алматы сегодня – драйвер такого образования.

В свое время бывший министр цифрового развития Багдат Мусин сказал, что стране нужно 100 тысяч специалистов в сфере информационных технологий. Сегодня количество грантов на эти специальности увеличено, это становится массовой профессией для экономики, потому что на каждом предприятии должен быть специалист, который знает и умеет работать с информационными технологиями и искусственным интеллектом. Посмотрите, сколько у нас школьников побеждают на всевозможных конкурсах и олимпиадах по IT. Значит, люди у нас есть, теперь их надо довести до профессии.

По педагогическим специальностям. В Казахстане рождаемость растет, через семь лет количество школьников возрастет, а это значит, что уже сейчас надо готовить учителей и строить школы. Если раньше у педагогов была низкая оплата труда, то сейчас зарплата у учителей в школах выше, чем в вузах и колледжах.

– Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями, сказал президент в прошлогоднем Послании. Как сейчас происходит это взаимодействие?

– Мы работаем с НПП "Атамекен" и в специальных комиссиях, приглашаем на встречи представителей вузов. Много сделано в этом направлении, но есть еще проблемы. Возьмем, к примеру, строительную отрасль. Я знаю многих руководителей строительных организаций, которые бывают в наших вузах и конкретно говорят: "Сейчас нам нужен специалист по сухим смесям". Вузы начинают внедрять в образовательные программы новые требования от работодателей. Затем они приглашают студентов к себе на производственную практику. То, о чем говорил президент в плане расширения контакта вузов с производством, имеет свое позитивное воздействие. Однако необходимо работать в этом направлении и дальше. Недавно работники транспортной отрасли заявили на заседании правительства о том, что им не хватает специалистов. Их пригласили, спрашивают, кого им не хватает. Оказывается, что предприятия даже не знают, что они могут заранее говорить о своих потребностях в кадрах и участвовать в формировании госзаказа. Госзаказ в свою очередь исходит из потребностей экономики. На встречах я говорю руководителям предприятий: "Вы почему не заказываете? Это же ваши деньги, за счет налогов предприятий сегодня существуют государственные учебные заведения". Не надо просить – надо требовать специалистов определенных специальностей и уровня.

С крупными металлургическими и нефтедобывающими предприятиями все понятно: у них мощный персонал по работе с кадрами, отработана система повышения квалификации сотрудников и система подготовки кадров по госзаказу. Вопрос касается малого и среднего бизнеса, который будет определять динамику экономического развития Казахстана.

– Как казахстанские вузы адаптируются под современные запросы рынка труда?

– По запросу на определенные специальности многие программы и задачи в вузах можно реализовать практически сразу, но мы должны услышать этот голос. На подготовку образовательной программы может уйти год-два, мы отправляем преподавателей на повышение квалификации, даем возможность познакомиться с опытом за рубежом и современными технологиями. Но надо понимать, кому это нужно и для каких целей. Научные разработки нужны не для статей в Scopus, а для того, чтобы предприятия работали эффективнее. Взять, к примеру, Балхашский медеплавильный завод, где запустили уникальное производство селена, ученые вузов разработали способ и "поставили" новую технологию, наладили переработку, в итоге доходы предприятия выросли. Предприятия сами должны почувствовать вкус денег от науки. Нужно совместить науку, производство и современные технологии.

Сегодня многие казахстанские вузы работают в партнерстве с зарубежными учебными заведениями. Если у наших вузов не хватает ресурсов, зарубежные партнеры могут сделать образовательную программу, они ведь тоже в этом заинтересованы. Не всегда у нас есть новейшее оборудование, не всегда нам известны современные подходы, а в зарубежных университетах есть конкурентные знания. Был случай, когда меня попросили направить 20 человек для трудоустройства в "Тенгиз Шевроил", мы собрали людей со всех вузов соответствующего профиля, 26 вузов приняли участие. Ни один из них не прошел отбор. Я спрашиваю выпускника с красным дипломом: "Почему? Ведь такая прекрасная возможность – хорошая работа, карьера, зарплата". Он ответил, что такого оборудования он даже не видел никогда. К сожалению, у нас во многих вузах нет полных сведений, что делается на европейском технологическом рынке. Мы знаем в общем, но дьявол кроется в мелочах. Зарубежные вузы дают возможность приобщиться нашей молодежи к современным технологиям.

Кроме того, Министерство науки и высшего образования РК выделяет 500 грантов для преподавателей, у которых есть возможность поехать за рубеж, познакомиться с современным оборудованием и технологиями.

– Какие решения вы видите, чтобы наладить взаимодействие между вузами и потенциальными работодателями?

– Раньше существовал НИИ труда, который делал прогнозы по спросу на кадры, доводил их до учебных заведений, этой работы сейчас не хватает. Сейчас принят инициированный президентом Закон "О профессиональных квалификациях", который подразумевает, что после обучения нужно подтвердить свою квалификацию в Центре присвоения квалификации и получить сертификат. Так работают во всем мире. Работодатель формирует запрос, и Центр присвоения квалификации определяет необходимые требования, тогда вузы будут иметь постоянную обратную связь непосредственно от работодателя. Поэтому работодателям, Министерству труда совместно с НПП "Атамекен" необходимо оперативно создавать Центр присвоения квалификации, чтобы работодатель мог заявить, какие требования есть к кадрам. Хороший профстандарт должны составить работодатели, а вузы должны составить образовательные программы. Вузы должны помогать работодателям, а работодатели – отвечать тем, что должны обеспечить заказ на кадры и производственную практику.

– Президент поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Эти накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд – детям", позволят им получить качественное образование. Программу обещают запустить до конца 2024 года. Как вы оцениваете эту инициативу?

– У нас, к сожалению, "хромает" экономическая культура. Мы чего-то выжидаем, можем "влипнуть" в кредиты и ипотеку, а когда приходит время обучать детей, начинаются стоны. Государство ежегодно увеличивает количество образовательных грантов. Около 52 процентов студентов обучаются платно в государственных и частных вузах. Понятно, что это недешево. Ко мне приходят многодетные родители и просят взять на учебу их ребенка. Но, извините, мы частный вуз, я зарплату преподавателям откуда буду платить? В свое время на образование кредиты выдавали, с этого года внедряется беспроцентный кредит. Это не бесплатное обучение, но все равно поддержка, можно рассчитываться в течение нескольких лет. Или приходят родители ребят, которые набрали хорошие баллы на ЕНТ, но не прошли конкурс. Мы можем дать скидку на 15-20 процентов, но обучать бесплатно все эти годы мы не можем. В нашем университете мы даем около 100 грантов медалистам, подтверждающим "Алтын белгі", с хорошими аттестатами, активно занимающимся самодеятельностью. Мы заинтересованы, чтобы студенчество было качественное и креативное.

Что касается программы "Келешек", вкладывайте, копите деньги, не дожидаясь момента, когда вашему ребенку придет пора выбирать профессию. Это важно, и мы предлагаем два пути: беспроцентные кредиты и программа "Келешек".

– По данным за этот год, самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали программу "Стоматология", на одно место претендовали 35 человек. Далее идут "Международные отношения и дипломатия", "Подготовка учителей физической культуры", "Переводческое дело" и "Психология". Что вы можете сказать о предпочтениях самих абитуриентов? Хочет ли молодежь поступать на дефицитные технические и рабочие специальности?

– Раньше молодые люди ориентировались в выборе профессии на сферу финансов, экономики, юриспруденцию. Молодежь отслеживает тенденции, и сейчас происходит некоторый сдвиг: на первое место выходит "Психология", "Переводческое дело", "Информационные системы". Если говорить о нашем вузе, то это "Режиссура" и "Операторское искусство". Как всегда, на топовых позициях "Международные отношения и дипломатия", потому что Казахстан активен на международной арене. "Архитектура", "Стоматология", фарминдустрия всегда были популярны у абитуриентов.

Но нужно отметить, что сейчас в Казахстане потребность наблюдается не столько в специалистах с высшим образованием, сколько в людях рабочих специальностей. Нужно настойчиво и целенаправленно готовить эти кадры. Нужны водители, токари нужны. В Астане не хватает водителей автобусов, им предлагают зарплату 500-700 тысяч тенге. Приезжие из соседних стран готовы работать за полцены, а наши не хотят. Бываю в аулах: там нет строителей, каменщиков, плотников, не хватает трактористов. На уровне средне-специального звена говорят о дефиците "водников", главным образом техников и инженеров, которые будут обслуживать гидротехнические объекты. Но это стало непрестижно, все рвутся в города, хотят учиться в университетах и не хотят идти в колледжи.

Я понимаю, что высшее образование – это социальный лифт, но, если нет возможности получить его сейчас, можно работать, помогать семье и одновременно готовиться к поступлению в университет. В этом нет ничего страшного: работай, а хочешь, завтра получай первую профессию. Окончил профтехучилище – получай вторую профессию, потом можешь окончить вуз. Это нормальный трудовой путь, но все хотят сразу "в дамки". Я тоже прошел путь от рабочего. Так получилось, что у меня рано умер отец. Я служил в армии, работал даже на погрузке саксаула, потом поступил в университет. С этой точки зрения я считаю неправильным закрытие заочной формы обучения, потому что для той категории людей, кто хочет расти дальше, эта возможность должна сохраняться.

Необходимо доносить до молодежи, что нам не хватает рабочих рук. Я думаю, что поворот в сознании должен случиться в каждой семье и в обществе в целом, со школьной скамьи должна быть пропаганда простого рабочего труда.