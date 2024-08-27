За кулисами балета: ведущая солистка театра рассказала о тонкостях профессии

Ведущая солистка театра Жанель Тукеева знакома с миром балета не понаслышке. Ее родители были артистами хореографического искусства. Несмотря на их предупреждения, она выбрала путь балерины. Какие трудности встретила наша героиня и что происходит за кулисами – в материале Zakon.kz.

Правда ли, что балерины сидят на жестких диетах, какой критерий есть для тех, кто хочет заниматься этим видом искусства профессионально, а самое интересное, что происходит не на сцене, а за кулисами, нам рассказала представительница балетной династии Жанель Тукеева.

В балете уходит детство

36-летняя Жанель Тукеева родилась и выросла в Алматы. Свое детство она провела за кулисами сцены, поскольку оба родителя были артистами балета. Отсюда у нее невольно и зародилась любовь к сценической жизни.

"Родители часто брали меня на спектакли, так как им не с кем было меня оставить. Можно сказать, что я с детства была "театральным ребенком". А когда я захотела пойти в балет, отец с мамой, наоборот, меня отговаривали. Они не хотели, чтобы я становилась балериной, потому что понимали – это тяжелый труд и почти никакой личной жизни. Артисты все свое время проводят в балетном зале. Утром репетируешь, а вечером спектакль и, считай, круглосуточно находишься в театре". Жанель Тукеева

К слову, ее отец Мурат Тукеев – заслуженный артист Казахстана и нынешний директор Алматинского хореографического училища. В свое время он возглавлял балетную труппу и исполнял все ведущие роли, а также был премьером в театре. Мама – Майра Тукеева – была прима-балериной в том же театре и получила известность благодаря своим лирическим партиям.





Наша героиня признается, что ее детство закончилось в девять лет, когда она поступила в Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева. С тех пор начались ежедневные тренировки с восьми утра и до самого вечера. Однако несмотря на это ее интерес к балету оставался неизменным.

"Сейчас в основном все поступают на балет после четвертого класса, в 10-11 лет. В училище объединены три школы: общеобразовательная школьная программа, балетная и музыкальная. Обучение там начинается с пятого класса. У всех идет хореография, уроки фортепиано и факультативом игра на домбре. Кто хотел и успевал, мог дополнительно учиться. Но, в основном, у тебя нет ни на что сил, ни поиграть с друзьями, ни куда-либо сходить. После поступления ты резко окунаешься в жизнь, где строгая дисциплина. Кому не повезло с фактурой, также бывают жесткие ограничения в еде". Жанель Тукеева

Со временем результат не заставил себя ждать и юную артистку, как одну из лучших учениц, отправили на повышение квалификации в Академию русского балета имени А. Ваганова в Санкт-Петербург. Изучив все азы балетного искусства, наша героиня прошла путь от артистки кордебалета до ведущей солистки балета.

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

Что касается личной жизни, в настоящее время Жанель удается совмещать как балетную карьеру, так и семейную жизнь. Ее муж также является артистом – оперным певцом в том же театре. Это упрощает их совместный быт и позволяет лучше понимать специфику профессий. Пара вместе уже 10 лет и имеет двух дочерей семи и девяти лет. Старшая занимается бальными танцами, а младшая – художественной гимнастикой.

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

Будни балерин

По словам нашей собеседницы, рабочий день артистов балета начинается в 10:00 с базовой тренировки класса тренаж. Они проходят вне оркестровых репетиций и длятся по 45-60 минут. А уже в 11:00 начинаются репетиции на предстоящие спектакли, к которым артисты должны быть готовы.

"Есть базовые движения в балете, которые мы ежедневно выполняем на классе тренаж. Репетиционный график зависит от спектаклей, которые предстоят. Обычно его вывешивают в конце месяца. Если на неделе, к примеру, у нас спектакль "Лебединое озеро", то, естественно, все репетиции идут по этому спектаклю. Солисты в основном работают отдельно от кордебалета, но бывают и совместные репетиции. В целом солисты всегда репетируют по два-три часа в день. У кордебалета побольше времени уходит на репетиции, поскольку у них больше массовых сцен", – говорит солистка.

Она отмечает, что в балетном мире все придерживаются строгого графика, а дисциплина является неотъемлемой частью их рабочих будней. Каждый день требует упорного труда, поскольку артистам необходимо всегда быть в тонусе, а пропуск нескольких тренировок сразу усложняет выступление.

Бывают и такие дни, когда солистка успевает заняться домашними делами. К примеру, если по графику не планируется выступление, то она, с утра час позанимавшись, идет на репетицию только в 17:00, после всех, у кого предстоит спектакль.

Фото: Елена Петрова

Наша героиня развеяла миф о том, что практически все балерины держат диету. Она считает, что в этом вопросе все индивидуально и зависит от фактуры человека. При этом многие артисты балета все же стараются следить за питанием, калориями и придерживаться правильного питания.

"В нашей сфере, наоборот, чаще питаются, поскольку ежедневно во время тренировок мы теряем тысячу калорий. Даже есть те, кто не может набрать массу. У некоторых действительно бывают проблемы с лишним весом и они следят за питанием. Мне в этом плане повезло, и в основном я питаюсь как все. Организм людей разный, здесь все индивидуально", – отмечает Тукеева.

Словно бабочка

Говоря о критериях для тех, кто хочет связать свою судьбу с балетом. Рост для балета не является препятствием, однако предпочтительно иметь узкую костную структуру и не быть полным ребенком на момент поступления.

Экзаменационная комиссия также обращает внимание на предрасположенность родителей к полноте. Они могут заметить это и предупредить, что ребенку будет сложно заниматься балетом профессионально из-за необходимости постоянного контроля за весом и диет.

Гибкость спины и стопы, растяжка и состояние тазобедренных суставов – все это тоже влияет на способности будущего артиста. Также учитываются такие параметры, как высота прыжка, размер головы, длина рук и форма лица. Все эти критерии имеют значение при приеме в училище.

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

"Среди балетных также бытует масса поверий. К примеру, если уронишь пуант, то упадешь на сцене. Некоторые, кто верит в это, садятся на него или держат под мышкой перед выступлением".

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

Опасна ли профессия?

Жанель считает, что травм на работе чаще всего можно избежать, поскольку основное внимание в тренировках уделяется накачке мышц, чтобы они привыкали к высоким нагрузкам. Даже если стопа начинает уходить в сторону, артист балета может быстро вернуть ее на место силой мышц, что предотвращает растяжение.

"Каждый артист балета находит для себя собственные методы для поддержки суставов. Это зависит от природы самого человека. Есть более гибкие, есть более сухие люди, которым все время нужно растягиваться. А есть, которые ничего особо не делают, но у них все растянуто. Единственное, что у нас часто бывает, это микроразрывы, после которых мы восстанавливаемся только через пару дней". Жанель Тукеева

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

Наша собеседница поясняет, что в среднем балерины выступают до 38-40 лет, а затем некоторые открывают свои школы или идут в педагогику. Раньше для артистов балета предусматривалась премия, пенсия по выслуге лет, но в настоящее время такая привилегия была отменена. Теперь артисты выходят на пенсию по общим условиям.

"Сейчас сделали компенсацию от государства. Если ты отрабатываешь 20 лет в театре, то ты можешь завершить сценическую деятельность и балетную карьеру. И перейти на другую работу и получать от государства компенсацию к заработной плате около 40-60%. Но это мало. На это никто не проживет. Поэтому бывают случаи, когда люди переучиваются в другую сферу". Жанель Тукеева

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

Отпуск и закрытие сезона

По уставу театра отпуск у артистов длится месяц, но бывают исключения, когда он может продлиться до полутора месяцев. Это связано с тем, что в течение года много государственных праздников и концертов, из-за которых выходные дни у артистов забирают, а затем прибавляют их к отпуску в качестве дополнительных дней.

"В этом году получилось, что мы отдыхали с 1 июля по 11 августа из-за отгулов. Получается, нам вернули те дни, которые мы переработали в прошлом сезоне. Нас всех отпускают в одно время. Летом театр в отпуске, так как сезон закрыт и спектакли не идут. Хотя сезон открывается в сентябре, в августе мы уже вышли на работу. Поскольку за это время нам нужно привести мышцы и форму и в порядок. Через неделю нам будет тяжело станцевать целый балет. В среднем требуется на подготовку две недели", – рассказала Тукеева.

Тукеева подчеркивает, что в балете даже несколько дней перерыва могут значительно осложнить выступления. Мышцы перестают "слушаться", а дыхание становится нерегулярным. Поэтому важно избегать пропусков и тщательно восстанавливаться после отдыха.

Совет, который солистка дает начинающим балеринам: никогда не сдаваться и не лениться. Балет – это такая профессия, когда ты должен постоянно "ломать" свое тело и всегда работать над собой.

Фото: из личного архива Жанель Тукеевой

В целом ведущая солистка театра отмечает, что балет – это не только танец, но и актерская игра. Балерина должна передавать свои чувства и эмоции зрителю, полностью вживаясь в роль. Когда зрители аплодируют и встают со своих мест, это приносит огромное удовлетворение, заряд энергии и непередаваемые эмоции. В такие моменты артисты осознают: раз удалось дотронуться до сердец людей, труд не был напрасным.