"Для развития села": как реализуются поручения президента по поддержке малых хозяйств

В своем Послании народу Казахстана в 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что потенциал сельскохозяйственной отрасли колоссален, но не раскрыт в полной мере. В частности, в поддержке, по его мнению, нуждались малые хозяйства. Zakon.kz расскажет, как ситуация изменилась за год.

"Перед нами стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания", – заявил президент в ходе прошлогоднего Послания народу.

Вместе с тем он подчеркнул, что профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты.

Особое внимание в спиче главы государства было уделено селу, для развития которого "принципиально важна поддержка малых хозяйств".

"Программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал серьезной проблемой изношенность машинно-тракторного парка, на тот момент составлявшей, по его словам, 80%, и "поэтому темпы обновления сельскохозяйственной техники следует довести до 8-10% в год. При этом нужно учесть интересы и отечественных производителей техники, и аграриев".

О какой программе речь

Проект "Ауыл аманаты" стартовал в прошлом году, до этого, в 2019-м, будучи опробованным в Жамбылской области в пилотном режиме.

Цели у программы глобальные: обеспечить всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни.

Основные направления финансирования "Ауыл аманаты" выглядят следующим образом:

○ проекты, связанные с обрабатывающей отраслью;

○ развитие растениеводства;

○ оборудование сельскохозяйственных кооперативов;

○ развитие животноводства;

○ бизнес-проекты других направлений.

Условия:

Срок микрокредита – до пяти лет, для проектов в животноводстве – до семи лет. Максимальная сумма микрокредита – 2,5 МРП в сельских населенных пунктах и малых городах, якорная кооперация – до 8 тыс. МРП для малых и средних крестьянских (фермерских) хозяйств и/или сельскохозяйственных кооперативов. Размер вознаграждения не более 2.5 процентов в год.

Заемщик должен:

1) быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;

2) не иметь просроченных взносов по другим кредитам;

3) не иметь задолженности в органах государственных доходов;

4) иметь залоговое обеспечение;

5) быть младше пенсионного возраста;

6) обладать условиями для ведения сельского хозяйства, например, земельным участком, сараем.

В 2023 году для совершенствования механизма реализации программы Минсельхоз разработал проект правил, регламентирующий основные условия и порядок кредитования в рамках "Ауыл аманаты".

Во-первых, конкретизировали перечень участников:

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве ИП, и (или) бездействующие ИП;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О сельскохозяйственных кооперативах";

начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.

Во-вторых, разобрались с приоритетными направлениями для каждого сельского округа.

В-третьих, определили критерии отбора проектов, как то: соответствие проекта приоритетным направлениям; создание постоянных рабочих мест; наличие постоянной регистрации претендента по месту жительства не менее 12 месяцев на дату подачи заявки в сельском населенном пункте или в малом городе; приобретение новой, ранее неиспользованной техники, оборудования.

Ну и установили рамки, конечно. Так, нельзя на кредитные тенге приобретать легковой автотранспорт, закупать животину у близких родственников и строить помещения для сдачи в аренду.

Достигнутый эффект

В 2024 году на "подспорье" для аграриев из бюджета предусматривалось 80 млрд тенге – это, разумеется, на всю республику.

Только Жетысуская область получила в свое пользование 3,5 млрд тенге (по сравнению с 3,2 млрд годом ранее).

Как рассказал житель села Отенай близ Талдыкоргана Берик Дуйсенбаев, он давно мечтал открыть свой мебельный цех. О полезной программе узнал из СМИ и решил действовать.

"Подал заявку. Защитил проект на сумму 8 млн тенге и начал свое дело. Полученные средства помогли закупить станки, необходимые материалы, краску для мебели, произведенную в Италии. Оборудование приобретено в России и Китае", – вспоминал предприниматель.

По его словам, открытие его цеха обеспечило рабочими местами шестерых человек. Теперь команда занимается изготовлением столов, стульев, мягкой мебели и изделий из железа по доступным ценам. В будущем Берик Дуйсенбаев планирует расширяться.

Другая счастливица, Гульзира Тауербек из села Енбек, благодаря кредиту заимела 100 голов мелкого рогатого скота – для разведения и обеспечения сограждан мясом:

"Животноводством я занимаюсь вот уже порядка 10 лет, поэтому опыт наработан. Приобретенный по программе скот мне обошелся в 6,1 млн тенге. На остатки полученных средств закупила корма. Всю работу мы пока ведем вдвоем с мужем, он же занимается выпасом".

А ферму участницы проекта Кымбат Кокиевой в селе Заречное Костанайской области даже посетил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Она получила 5,2 млн тенге, благодаря чему приобрела 13 голов крупного рогатого скота и наняла работника.

"Родители держали небольшое хозяйство. К тому же я сама понимаю, что в частном доме есть все условия для содержания сельхозживотных. Когда я озвучила эту идею, родители обрадовались и поддержали. Сейчас мы обновили помещение, сделали отдельную скважину для животных. В дальнейшем хочу расширяться именно в мясном направлении, увеличивать поголовье скота. Открыть свой мясной магазин, заниматься изготовлением полуфабрикатов. В будущем хотелось бы открыть производственный мясной цех", – поделилась Кымбат с высокими гостями.

Между тем МСХ проинформировало: на сегодня по программе выдано 14,5 тыс. микрокредитов на сумму порядка 91,8 млрд. тенге.

Что особенно радует – с созданием 15,5 тыс. рабочих мест.

С началом реализации "Ауыл аманаты" в регионах создано более 400 сельхозкооперативов, из них профинансировано 321 сельхозкооператива на сумму 6,7 млрд. тенге.

В завершение. Министерством разработан проект внесения изменений и дополнений в Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах в части подачи заявки в информационной системе микрокредитования, а также лизинга сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных кооперативов.

Проектом Правил предусмотрен лизинг сельскохозяйственной техники под 2,5% годовых, сроком до 5 лет и максимальной суммой до 8 тыс. МРП, с финансированием не более 20% из средств республиканского бюджета, выделенных на программу, а также паритетного выделения средств акиматами областей из местного бюджета не менее объема выделенных средств из республиканского бюджета.