Армия Казахстана продолжает поэтапный процесс перевооружения и модернизации техники

Год назад в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что важнейшим вопросом является укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Как реализуются поручения президента, рассказывает Zakon.kz.

Выступая перед Парламентом РК в 2023 году, президент отметил, что в развитых странах вопрос укрепления оборонно-промышленного комплекса играет ключевую роль в национальной безопасности.

"Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий". Касым-Жомарт Токаев

Спустя год Министерство обороны РК докладывает: поручения выполняются, идет планомерная работа по техническому оснащению войск, сообщили в пресс-центре МО РК.

Поставка вооружения и военной техники налажена со многими странами. К примеру, израильский оборонно-промышленный комплекс – поставщик БПЛА, оптико-электронных средств разведки и средств связи. У испанского производителя Минобороны приобретает транспортные самолеты С-295, средства радиоэлектронной разведки и борьбы.

Силы воздушной обороны страны пополнились современными истребителями, военно-транспортными самолетами С-295, учебно-тренировочными самолетами L-410, беспилотными летательными аппаратами Anka.

Обновился парк техники противовоздушной обороны. На боевом дежурстве стоят надежные ЗРК, в том числе от высокоточного оружия (крылатых ракет, управляемых и барражирующих боеприпасов, БПЛА), а также отечественные радиотехнические комплексы "Нур".

Для выполнения задач разведки (в том числе радиолокационной), постановки помех и нанесения точных ударов по наземным целям в дневное и ночное время суток приобретены ударно-разведывательные тактические БПЛА "Skylark-1LEX".

Для оснащения Военно-морских сил приобретаются оборудование и боеприпасы для подготовки водолазов и специальных подразделений, производится ремонт и техническое обслуживание кораблей и судов.

С 2025 по 2030 год запланировано приобретение ракетного корабля, противодиверсионных и десантных катеров, судов боевого и технического обеспечения. Кроме того, для наблюдения за надводной обстановкой в казахстанском секторе Каспийского моря рассматривается приобретение загоризонтной радиолокационной станции наблюдения.

Для артиллерийских подразделений приобретаются средства разведки и целеуказания (оптико-электронные средства разведки "Атлас", БПЛА Skylark-1LEХ, радиолокационная станция (РЛС) разведки стреляющих батарей "Платформа"). Кроме того, в целях повышения эффективности имеющихся комплексов управления огнем проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по их модернизации, в которых планируется использовать отечественное программное обеспечение и современные оптико-электронные приборы.

В целях обеспечения Вооруженных сил средствами связи планомерно осуществляется оснащение современными радиостанциями "Тадиран" совместного производства с израильской компанией Elbit Systems.

В стратегическом звене управления для организации радиосвязи используются автоматизированные комплексы радиосвязи, изготавливаемые на отечественном предприятии, что позволяет провести модернизацию всей системы оповещения Вооруженных сил и повысить надежность в доведении сигналов боевого управления.

По заказу Министерства обороны отечественные предприятия производят ремонт и модернизацию бронетехники (танков Т-72, БМП-2 и БТР-80), которые после обновления получают повышенные ходовые характеристики, более мощный двигатель, новую систему управления огнем и другие преимущества. Работа по техническому обслуживанию и ремонту ВВТ налажена также с предприятиями Беларуси, Германии, Испании, России, Польши, Франции и другими партнерами.

Огромную роль в развитии ОПК играет правильно выстроенная политика в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. На территории Казахстана действуют совместные предприятия АО "НК "Казахстан инжиниринг" с передовыми зарубежными компаниями. В их числе совместное с турецкой компанией Aselsan производство электронно-оптических приборов; с французско-немецкой компанией Eurocopter – производство и техническое сопровождение вертолетов ЕС145; с французской компанией Tales – радиостанций КВ и УКВ диапазонов и другие.

Оборонно-промышленный комплекс Казахстана выпускает оптико-электронные средства разведки; бронированные колесные машины и бронетранспортеры; средства связи и автоматизированные системы управления; вертолеты ЕС-145 и военные корабли водоизмещением до 200 т; крупнокалиберные пулеметы и патроны к стрелковому оружию; снаряжение и обмундирование для военнослужащих.

На сегодняшний день проведены войсковые испытания беспилотных систем отечественной разработки, по результатам которых беспилотная система Sunqar принята на вооружение Вооруженных сил.

Планомерное оснащение армии вооружением и военной техникой позволит повысить ее боеспособность, что в свою очередь послужит сдерживающим фактором решения вопросов силовыми методами.