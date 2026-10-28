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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
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Общество

Токаев анонсировал масштабную инфраструктурную модернизацию Казахстана

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, Астана, ЛРТ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:35 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", рассказал о том, какие проекты будут реализованы в стране в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт Казахстана приблизится к 400 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысит 19 тыс. долларов.

"По объему экономики Казахстан поднялся на 47-е место в мире. Это означает, что мы опередили по этому показателю ряд стран, население которых значительно превышает наше", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, также активно развивается обрабатывающая промышленность: ее доля в валовом внутреннем продукте превысила 14%.

"Это конкретный результат системной работы по диверсификации национальной экономики. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 млрд долларов. Теперь необходимо направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры и благоустройство всех регионов страны. Поэтому я поручаю активно приступить к реализации ранее озвученной масштабной строительной инициативы. В соответствии с ней по всей стране будут возведены крайне необходимые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Правительство разработает беспрецедентный по масштабу план инфраструктурной модернизации", – добавил глава государства.

Для реализации этой масштабной работы до конца 2029 года из Национального фонда будет выделено около 6,5 трлн тенге.

Ранее президент оценил потенциал логистических возможностей страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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