Токаев анонсировал масштабную инфраструктурную модернизацию Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", рассказал о том, какие проекты будут реализованы в стране в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства отметил, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт Казахстана приблизится к 400 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысит 19 тыс. долларов.
"По объему экономики Казахстан поднялся на 47-е место в мире. Это означает, что мы опередили по этому показателю ряд стран, население которых значительно превышает наше", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, также активно развивается обрабатывающая промышленность: ее доля в валовом внутреннем продукте превысила 14%.
"Это конкретный результат системной работы по диверсификации национальной экономики. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 млрд долларов. Теперь необходимо направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры и благоустройство всех регионов страны. Поэтому я поручаю активно приступить к реализации ранее озвученной масштабной строительной инициативы. В соответствии с ней по всей стране будут возведены крайне необходимые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Правительство разработает беспрецедентный по масштабу план инфраструктурной модернизации", – добавил глава государства.
Для реализации этой масштабной работы до конца 2029 года из Национального фонда будет выделено около 6,5 трлн тенге.
Ранее президент оценил потенциал логистических возможностей страны.
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