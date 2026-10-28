Токаев анонсировал масштабную инфраструктурную модернизацию Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", рассказал о том, какие проекты будут реализованы в стране в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт Казахстана приблизится к 400 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысит 19 тыс. долларов.

"По объему экономики Казахстан поднялся на 47-е место в мире. Это означает, что мы опередили по этому показателю ряд стран, население которых значительно превышает наше", – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, также активно развивается обрабатывающая промышленность: ее доля в валовом внутреннем продукте превысила 14%.

"Это конкретный результат системной работы по диверсификации национальной экономики. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 млрд долларов. Теперь необходимо направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры и благоустройство всех регионов страны. Поэтому я поручаю активно приступить к реализации ранее озвученной масштабной строительной инициативы. В соответствии с ней по всей стране будут возведены крайне необходимые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Правительство разработает беспрецедентный по масштабу план инфраструктурной модернизации", – добавил глава государства.

Для реализации этой масштабной работы до конца 2029 года из Национального фонда будет выделено около 6,5 трлн тенге.

Ранее президент оценил потенциал логистических возможностей страны.