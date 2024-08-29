Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Проверено на себе: как вызвать на дом сотрудника ЦОНа

эмблема ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:52 Фото: gov4c.kz
С 28 августа 2024 года в Казахстане начал работать новый сервис Государственной корпорации "Правительство для граждан" – вызов сотрудника ЦОНа на дом в назначенное вами время. Как работает данная услуга – выяснял корреспондент Zakon.kz.

Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно двумя способами – по звонку в госкорпорацию на номер 1414 либо через сайт госуслуг gov4c.kz.

Мы выбрали второй способ. На сайте заполняется несложная анкета, в которой нужно указать свой ИНН, ФИО, точный адрес, телефон и электронную почту.

При этом гражданину предлагается пройти по ссылке и прочитать договор оказания услуг, к которому даже прилагаются акт приема-передачи документов (если вы хотите провести экспертизу или подтверждение документов) и акт выполненных работ.

договор ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:52

Фото: gov4c.kz

Мы заполнили анкету (при этом с номера 1414 приходит sms с кодом подтверждения, который нужно указать на сайте "Правительства для граждан"), и через два часа по указанному номеру позвонил сотрудник ЦОНа и спросил, какая услуга нас интересует.

Важно знать, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Для примера мы выбрали услугу в сфере оформления недвижимости – проверку обременений на имущество и оформление документов. Работник ЦОНа уточнил, что услуга с выездом будет стоить 7190 тенге (оплата, кстати, производится только безналичным расчетом, согласно утвержденному тарифу на расчетный счет филиала "Государственная корпорация "Правительство для граждан"), и он готов прибыть по указанному адресу через 20 минут.

Мы поблагодарили сотрудника и сообщили, что наша заявка была пробной – мы хотели посмотреть, как работает сервис. Остается отметить, что пилотный проект запущен во всех регионах страны и руководство "Правительства для граждан" считает, что услуга будет очень удобной для занятых казахстанцев.

Раньше вызывать сотрудников ЦОН на дом имели право только инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ.

Читайте также

Уникальную операцию по коррекции зрения стали проводить в КазНИИ глазных болезней
Уникальную операцию по коррекции зрения провели в КазНИИ глазных болезней
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Жители Атырау жалуются на невыносимую аллергию
Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство
Праворульные авто вне закона: таксисты в ожидании, а некоторые пытаются быстро продать машину
Андрей Валентинов
ЦОН Казахстан 2024 год Госуслуги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: