Проверено на себе: как вызвать на дом сотрудника ЦОНа
Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно двумя способами – по звонку в госкорпорацию на номер 1414 либо через сайт госуслуг gov4c.kz.
Мы выбрали второй способ. На сайте заполняется несложная анкета, в которой нужно указать свой ИНН, ФИО, точный адрес, телефон и электронную почту.
При этом гражданину предлагается пройти по ссылке и прочитать договор оказания услуг, к которому даже прилагаются акт приема-передачи документов (если вы хотите провести экспертизу или подтверждение документов) и акт выполненных работ.
Фото: gov4c.kz
Мы заполнили анкету (при этом с номера 1414 приходит sms с кодом подтверждения, который нужно указать на сайте "Правительства для граждан"), и через два часа по указанному номеру позвонил сотрудник ЦОНа и спросил, какая услуга нас интересует.
Важно знать, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.
Для примера мы выбрали услугу в сфере оформления недвижимости – проверку обременений на имущество и оформление документов. Работник ЦОНа уточнил, что услуга с выездом будет стоить 7190 тенге (оплата, кстати, производится только безналичным расчетом, согласно утвержденному тарифу на расчетный счет филиала "Государственная корпорация "Правительство для граждан"), и он готов прибыть по указанному адресу через 20 минут.
Мы поблагодарили сотрудника и сообщили, что наша заявка была пробной – мы хотели посмотреть, как работает сервис. Остается отметить, что пилотный проект запущен во всех регионах страны и руководство "Правительства для граждан" считает, что услуга будет очень удобной для занятых казахстанцев.
Раньше вызывать сотрудников ЦОН на дом имели право только инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ.