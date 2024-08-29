Проверено на себе: как вызвать на дом сотрудника ЦОНа

С 28 августа 2024 года в Казахстане начал работать новый сервис Государственной корпорации "Правительство для граждан" – вызов сотрудника ЦОНа на дом в назначенное вами время. Как работает данная услуга – выяснял корреспондент Zakon.kz.

Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно двумя способами – по звонку в госкорпорацию на номер 1414 либо через сайт госуслуг gov4c.kz.

Мы выбрали второй способ. На сайте заполняется несложная анкета, в которой нужно указать свой ИНН, ФИО, точный адрес, телефон и электронную почту.

При этом гражданину предлагается пройти по ссылке и прочитать договор оказания услуг, к которому даже прилагаются акт приема-передачи документов (если вы хотите провести экспертизу или подтверждение документов) и акт выполненных работ.

Фото: gov4c.kz

Мы заполнили анкету (при этом с номера 1414 приходит sms с кодом подтверждения, который нужно указать на сайте "Правительства для граждан"), и через два часа по указанному номеру позвонил сотрудник ЦОНа и спросил, какая услуга нас интересует.

Важно знать, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Для примера мы выбрали услугу в сфере оформления недвижимости – проверку обременений на имущество и оформление документов. Работник ЦОНа уточнил, что услуга с выездом будет стоить 7190 тенге (оплата, кстати, производится только безналичным расчетом, согласно утвержденному тарифу на расчетный счет филиала "Государственная корпорация "Правительство для граждан"), и он готов прибыть по указанному адресу через 20 минут.

Мы поблагодарили сотрудника и сообщили, что наша заявка была пробной – мы хотели посмотреть, как работает сервис. Остается отметить, что пилотный проект запущен во всех регионах страны и руководство "Правительства для граждан" считает, что услуга будет очень удобной для занятых казахстанцев.

Раньше вызывать сотрудников ЦОН на дом имели право только инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ.