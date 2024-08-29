Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра

Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:26 Фото: Instagram/jarma_audanynyn_akimdigi
Коробку с бокалами из стекла – такой подарок приготовили для 8-кратной чемпионки мира по пара-армрестлингу Зарине Примак местные исполнительные власти Жарминского района Абайской области, когда она вернулась домой после очередной победы на мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.

Наскоро вручив коробку и сфотографировавшись на память с чемпионкой мира, они тут же уехали, сославшись на пожар.

Не привыкла к знакам внимания

По словам 8-кратной чемпионки мира с инвалидностью первой группы Зарины Примак, она сама растерялась, когда к ней неожиданно приехали гости из районного акимата и молниеносно скрылись, едва успев сделать снимок, вызвавший бурю возмущений и эмоций у казахстанцев.

"В акимате сами поставили это фото с бокалами в моих руках на страничку в социальных сетях. Я даже не знала об этом. А когда на следующий день проснулась, то стала "звездой" социальных сетей. Люди стали защищать меня, возмущаться, что-то требовать. С одной стороны, мне приятно, что у меня оказалось так много людей, сочувствующих и поддерживающих. А с другой стороны, я очень унижена всей этой ситуацией", – призналась Зарина Примак в разговоре с корреспондентом Zakon.kz.

Уточнить детали весьма необычного подарка для спортсменки у местных чиновников корреспонденту редакции так и не удалось. Та самая публикация, которая вызвала в сети много шума, была удалена со страницы администрации Жарминского района, а комментарии к другим постам чиновники и вовсе решили закрыть.    

Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:26

Фото из личного архива Зарины Примак

По словам спортсменки, она не привыкла к всеобщему вниманию и заботе. Да и к подаркам, надо сказать, тоже. Лишь однажды, около пяти лет назад, когда она вернулась с новым триумфом после чемпионата мира, тогдашний аким Жарминского района вручил ей сертификат на 3,2 млн тенге для покупки дома.

"Дом нашей семье был очень нужен. Мы с мужем купили много лет назад саманный домик 1950-х годов постройки. Но за это время он стал просто рассыпаться на глазах. Приобрести же сами новый дом мы не в состоянии. Конечно, мы обрадовались такому щедрому подарку и ждали, когда же нам дадут реальные деньги, а не только сертификат в рамочке", – вспоминает чемпионка.

Но не дождались. В районе сменился аким, и новая власть не захотела брать на себя обязательства предшественника.

"Помню, я поехала в Семей, где иногда тренировалась в клубе Андрея Алтайбаева (лучший пауэрлифтер Казахстана 2016 года по версии федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РК, депутат городского маслихата Семея. – Прим. ред.). И меня тренер спрашивает, купили ли мы новый дом. Пришлось признаться, что денег так и не дали, сказав, что не положено, потому что в районе сменился аким", – поделилась Зарина Примак.
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:26

Фото из личного архива Зарины Примак

Андрей Алтайбаев не оставил это дело без внимания. Как депутат городского маслихата, он обратился в акимат Восточно-Казахстанской области (дело было около пяти лет назад, когда еще ВКО не была разделена на две самостоятельные области. – Прим. ред.), добиваясь справедливости для спортсменки, неоднократно защищавшей честь страны на мировых первенствах и завоевывавшей золотые медали.

Примерно через месяц после этого разговора в спортклубе с Зариной связались представители районного акимата и предложили ей самой выбрать подходящий дом в пределах указанной суммы.

"Дом я выбирала сама. Он небольшой – две спальни, зал и кухня, средний огород. Но нам с семьей хватает. И расположен в хорошем месте в нашем Шаре. Спасибо за все", – поблагодарила чемпионка.

С тех пор ее семья живет в этом доме. Прошло пять лет, за это время спортсменка привезла домой еще несколько золотых медалей с мирового первенства.

"Бывало, приеду домой с чемпионата мира, встретят, букет цветов вручат, грамоту или благодарственное письмо в рамочке, руку пожмут. И на этом все. Ни призовых, ни подарков", – отметила спортсменка.

Вот потому этот визит с вручением бокалов стал для Примак неожиданным событием: не избалована 8-кратная чемпионка мира пристальным вниманием.

Кстати, после разразившегося скандала на официальном аккаунте акимата Жарминского района поменяли фотографию, поставив групповой снимок, где Зарина Примак сфотографирована с медалями на груди, но без каких-либо подарков в руках.

Впрочем, сама спортсменка никогда ни на что не жаловалась и не требовала особого внимания к себе. Живет она на стипендию в 184 тыс. тенге, которую ей ежемесячно выплачивают как члену сборной Казахстана по пара-армрестлингу. Супруг получает социальное пособие по уходу за инвалидом I группы – собственной женой. Вот и все их нехитрые доходы, если не считать огород и случайные заработки супруга, который шьет и реставрирует куртки и шапки.

Роковая прогулка

Зарина Примак получила инвалидность в три года. Здоровая активная девочка, она выбежала на улицу, а затем на железнодорожное полотно – дом находился рядом с железной дорогой. Зацепившись ногами за колючую проволоку, она не смогла освободиться вовремя, и ее потянул за собой проходящий мимо пассажирский поезд.

Она не помнит тот день. Видимо, слишком страшным он был для психики ребенка, и возможно, память заблокировала все воспоминания. Позже, уже из рассказов бабушки, воспитавшей ее и двух ее братьев, Зарина узнала, что травмы ног были такими глубокими, что в районной больнице Чарска (ныне – город Шар. – Прим. ред.) 3-летнему ребенку ампутировали обе ноги выше колена.

"Наверное, если бы я была постарше, не смогла бы пережить эту трагедию. Но я довольно быстро приспособилась передвигаться на руках. И это была моя основная тренировка на протяжении почти всей моей жизни. Лишь три года назад, после операции, я временно перестала ходить на руках. Возможно, что снова вернусь к этому. Но уже как-то боязно – все-таки возраст берет свое", – призналась Зарина Примак.

Нет условий для учебы

По ее словам, она не смогла учиться в обычной школе и получила домашнее образование: учителя сами ходили в ее дом, чтобы проводить уроки.

"В школе просто не было условий для свободного передвижения ребенка на инвалидном кресле. Ни пандусов, ни лифта. И сейчас-то по городу трудно передвигаться, а уж в перестроечные времена и в первые годы независимости – и того подавно", – вспоминает спортсменка.

Продолжить учебу в колледже не смогла по той же причине – отсутствие условий.

Как за каменной стеной

Зато с личным счастьем девушке повезло. Еще в школе она познакомилась с Юрием Примаком, братом своей подруги, который не обращал много внимания на особенности девушки и женился на ней, как только она окончила школу. В 1997 году у пары родился сын Дамир. Сейчас ему 27 лет, он работает разнорабочим в Бакарчике, на одном из золотодобывающих предприятий в Жарминском районе.

Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:26

Фото из личного архива Зарины Примак

"Юрий – мой главный помощник всегда и во всем. И дома поможет, и за огородом ухаживает, и со мной на соревнования часто ездит. Поэтому и на постоянную работу устроиться нет возможности: на нем все наше хозяйство держится. Только пару лет назад государство разрешило оформить пособие по уходу за инвалидом первой группы. Теперь хоть немного полегче стало", – говорит Зарина Примак.

Ей нет равных

На вопрос, как же она пришла в спорт, Зарина Примак честно ответила: "Случайно".

"Приехал из города знакомый, тренер по армрестлингу Ерсаин Чокпаров, и предложил выступить в областных соревнованиях. Это было девять лет назад. Делать нечего, согласилась. Приехала в Усть-Каменогорск, а там и соперниц достойных не нашлось. Да и на республиканском турнире слабенькие соперницы попались. А потом на Азиатских играх встретилась с 7-кратной чемпионкой мира из Узбекистана. И победила ее. С тех пор каждый год подтверждаю титул чемпионки мира. В этом году уже в восьмой раз", – говорит Зарина Примак.

"Чтобы детей не травмировать"

И это просто чудо, если учесть, что никаких особых условий для тренировок у чемпионки мира просто нет. Даже в обычном спортивном зале она не занимается регулярно. Только если специально едет в Семей, чтобы потренироваться перед очередными стартами.

"Года четыре назад в Шаре построили спортивный комплекс. И мы с ребятами, спортсменами с инвалидностью, такими же, как и я, хотели в нем открыть хотя бы небольшой зал для регулярных тренировок. Но нам категорически отказали. "Мы не можем травмировать детей совместными тренировками с лицами с инвалидностью", – вот такое пояснение мы услышали. Прошло время, спорткомплекс почти всегда закрыт на замок, детей в нем совсем мало. А мы лишены возможности заниматься спортом и тренироваться перед очередными соревнованиями", – откровенно поделилась Зарина Примак.

Сегодня основная тренировочная база для 8-кратной чемпионки мира – собственный дом и огород. Но Примак боится, что скоро может сойти с дистанции. Ведь если раньше вместо изнурительных тренировок она поддерживала мышцы в тонусе постоянным хождением на руках, то сейчас этой возможности у спортсменки нет.

Читайте также

эмблема ЦОН
Проверено на себе: как вызвать на дом сотрудника ЦОНа
Уникальную операцию по коррекции зрения стали проводить в КазНИИ глазных болезней
Уникальную операцию по коррекции зрения провели в КазНИИ глазных болезней
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Жители Атырау жалуются на невыносимую аллергию
Екатерина Гуляева
Абайская область 2024 год Чемпионаты Спортсмены Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: