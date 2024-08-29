"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра

Коробку с бокалами из стекла – такой подарок приготовили для 8-кратной чемпионки мира по пара-армрестлингу Зарине Примак местные исполнительные власти Жарминского района Абайской области, когда она вернулась домой после очередной победы на мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.

Наскоро вручив коробку и сфотографировавшись на память с чемпионкой мира, они тут же уехали, сославшись на пожар.

Не привыкла к знакам внимания

По словам 8-кратной чемпионки мира с инвалидностью первой группы Зарины Примак, она сама растерялась, когда к ней неожиданно приехали гости из районного акимата и молниеносно скрылись, едва успев сделать снимок, вызвавший бурю возмущений и эмоций у казахстанцев.

"В акимате сами поставили это фото с бокалами в моих руках на страничку в социальных сетях. Я даже не знала об этом. А когда на следующий день проснулась, то стала "звездой" социальных сетей. Люди стали защищать меня, возмущаться, что-то требовать. С одной стороны, мне приятно, что у меня оказалось так много людей, сочувствующих и поддерживающих. А с другой стороны, я очень унижена всей этой ситуацией", – призналась Зарина Примак в разговоре с корреспондентом Zakon.kz.

Уточнить детали весьма необычного подарка для спортсменки у местных чиновников корреспонденту редакции так и не удалось. Та самая публикация, которая вызвала в сети много шума, была удалена со страницы администрации Жарминского района, а комментарии к другим постам чиновники и вовсе решили закрыть.

Фото из личного архива Зарины Примак

По словам спортсменки, она не привыкла к всеобщему вниманию и заботе. Да и к подаркам, надо сказать, тоже. Лишь однажды, около пяти лет назад, когда она вернулась с новым триумфом после чемпионата мира, тогдашний аким Жарминского района вручил ей сертификат на 3,2 млн тенге для покупки дома.

"Дом нашей семье был очень нужен. Мы с мужем купили много лет назад саманный домик 1950-х годов постройки. Но за это время он стал просто рассыпаться на глазах. Приобрести же сами новый дом мы не в состоянии. Конечно, мы обрадовались такому щедрому подарку и ждали, когда же нам дадут реальные деньги, а не только сертификат в рамочке", – вспоминает чемпионка.

Но не дождались. В районе сменился аким, и новая власть не захотела брать на себя обязательства предшественника.

"Помню, я поехала в Семей, где иногда тренировалась в клубе Андрея Алтайбаева (лучший пауэрлифтер Казахстана 2016 года по версии федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РК, депутат городского маслихата Семея. – Прим. ред.). И меня тренер спрашивает, купили ли мы новый дом. Пришлось признаться, что денег так и не дали, сказав, что не положено, потому что в районе сменился аким", – поделилась Зарина Примак.

Фото из личного архива Зарины Примак

Андрей Алтайбаев не оставил это дело без внимания. Как депутат городского маслихата, он обратился в акимат Восточно-Казахстанской области (дело было около пяти лет назад, когда еще ВКО не была разделена на две самостоятельные области. – Прим. ред.), добиваясь справедливости для спортсменки, неоднократно защищавшей честь страны на мировых первенствах и завоевывавшей золотые медали.

Примерно через месяц после этого разговора в спортклубе с Зариной связались представители районного акимата и предложили ей самой выбрать подходящий дом в пределах указанной суммы.

"Дом я выбирала сама. Он небольшой – две спальни, зал и кухня, средний огород. Но нам с семьей хватает. И расположен в хорошем месте в нашем Шаре. Спасибо за все", – поблагодарила чемпионка.

С тех пор ее семья живет в этом доме. Прошло пять лет, за это время спортсменка привезла домой еще несколько золотых медалей с мирового первенства.

"Бывало, приеду домой с чемпионата мира, встретят, букет цветов вручат, грамоту или благодарственное письмо в рамочке, руку пожмут. И на этом все. Ни призовых, ни подарков", – отметила спортсменка.

Вот потому этот визит с вручением бокалов стал для Примак неожиданным событием: не избалована 8-кратная чемпионка мира пристальным вниманием.

Кстати, после разразившегося скандала на официальном аккаунте акимата Жарминского района поменяли фотографию, поставив групповой снимок, где Зарина Примак сфотографирована с медалями на груди, но без каких-либо подарков в руках.

Впрочем, сама спортсменка никогда ни на что не жаловалась и не требовала особого внимания к себе. Живет она на стипендию в 184 тыс. тенге, которую ей ежемесячно выплачивают как члену сборной Казахстана по пара-армрестлингу. Супруг получает социальное пособие по уходу за инвалидом I группы – собственной женой. Вот и все их нехитрые доходы, если не считать огород и случайные заработки супруга, который шьет и реставрирует куртки и шапки.

Роковая прогулка

Зарина Примак получила инвалидность в три года. Здоровая активная девочка, она выбежала на улицу, а затем на железнодорожное полотно – дом находился рядом с железной дорогой. Зацепившись ногами за колючую проволоку, она не смогла освободиться вовремя, и ее потянул за собой проходящий мимо пассажирский поезд.

Она не помнит тот день. Видимо, слишком страшным он был для психики ребенка, и возможно, память заблокировала все воспоминания. Позже, уже из рассказов бабушки, воспитавшей ее и двух ее братьев, Зарина узнала, что травмы ног были такими глубокими, что в районной больнице Чарска (ныне – город Шар. – Прим. ред.) 3-летнему ребенку ампутировали обе ноги выше колена.

"Наверное, если бы я была постарше, не смогла бы пережить эту трагедию. Но я довольно быстро приспособилась передвигаться на руках. И это была моя основная тренировка на протяжении почти всей моей жизни. Лишь три года назад, после операции, я временно перестала ходить на руках. Возможно, что снова вернусь к этому. Но уже как-то боязно – все-таки возраст берет свое", – призналась Зарина Примак.

Нет условий для учебы

По ее словам, она не смогла учиться в обычной школе и получила домашнее образование: учителя сами ходили в ее дом, чтобы проводить уроки.

"В школе просто не было условий для свободного передвижения ребенка на инвалидном кресле. Ни пандусов, ни лифта. И сейчас-то по городу трудно передвигаться, а уж в перестроечные времена и в первые годы независимости – и того подавно", – вспоминает спортсменка.

Продолжить учебу в колледже не смогла по той же причине – отсутствие условий.

Как за каменной стеной

Зато с личным счастьем девушке повезло. Еще в школе она познакомилась с Юрием Примаком, братом своей подруги, который не обращал много внимания на особенности девушки и женился на ней, как только она окончила школу. В 1997 году у пары родился сын Дамир. Сейчас ему 27 лет, он работает разнорабочим в Бакарчике, на одном из золотодобывающих предприятий в Жарминском районе.

Фото из личного архива Зарины Примак

"Юрий – мой главный помощник всегда и во всем. И дома поможет, и за огородом ухаживает, и со мной на соревнования часто ездит. Поэтому и на постоянную работу устроиться нет возможности: на нем все наше хозяйство держится. Только пару лет назад государство разрешило оформить пособие по уходу за инвалидом первой группы. Теперь хоть немного полегче стало", – говорит Зарина Примак.

Ей нет равных

На вопрос, как же она пришла в спорт, Зарина Примак честно ответила: "Случайно".

"Приехал из города знакомый, тренер по армрестлингу Ерсаин Чокпаров, и предложил выступить в областных соревнованиях. Это было девять лет назад. Делать нечего, согласилась. Приехала в Усть-Каменогорск, а там и соперниц достойных не нашлось. Да и на республиканском турнире слабенькие соперницы попались. А потом на Азиатских играх встретилась с 7-кратной чемпионкой мира из Узбекистана. И победила ее. С тех пор каждый год подтверждаю титул чемпионки мира. В этом году уже в восьмой раз", – говорит Зарина Примак.

"Чтобы детей не травмировать"

И это просто чудо, если учесть, что никаких особых условий для тренировок у чемпионки мира просто нет. Даже в обычном спортивном зале она не занимается регулярно. Только если специально едет в Семей, чтобы потренироваться перед очередными стартами.

"Года четыре назад в Шаре построили спортивный комплекс. И мы с ребятами, спортсменами с инвалидностью, такими же, как и я, хотели в нем открыть хотя бы небольшой зал для регулярных тренировок. Но нам категорически отказали. "Мы не можем травмировать детей совместными тренировками с лицами с инвалидностью", – вот такое пояснение мы услышали. Прошло время, спорткомплекс почти всегда закрыт на замок, детей в нем совсем мало. А мы лишены возможности заниматься спортом и тренироваться перед очередными соревнованиями", – откровенно поделилась Зарина Примак.

Сегодня основная тренировочная база для 8-кратной чемпионки мира – собственный дом и огород. Но Примак боится, что скоро может сойти с дистанции. Ведь если раньше вместо изнурительных тренировок она поддерживала мышцы в тонусе постоянным хождением на руках, то сейчас этой возможности у спортсменки нет.