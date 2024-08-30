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Как отметили День Конституции в Алматы

День Конституции, праздник, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05 Фото: Zakon.kz
Сегодня в честь Дня Конституции во всех районах Алматы состоялись различные концерты и фестивали. В этом году празднование в Жетысуском районе проходит с особым размахом, подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

День Конституции в Жетысуском районе начали праздновать еще 29 августа. В районном Доме культуры местный акимат организовал праздничный концерт. В программе выступления были патриотические песни, стихи и народные танцы. 

день конституции, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Все же основные мероприятия с участием казахстанских звезд сегодня прошли в парке "Гулдер". На сцене выступили такие артисты, как Нурсултан Байғұн, Райым Уайыс, Дидар Каден, Назерке Ноғайбай, дуэт – Жігер, Жанат, шоу-балет "Тұмарлан".

Концерт, День Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Особенно зрителей впечатлили творческие номера детских коллективов Жетысуского района. Юные артисты поздравили жителей Алматы с праздником.

"Хотелось бы отметить, что с каждым годом организация праздника в районе и в Алматы становится все лучше. Посмотрите, сколько человек пришли на праздник, какая погода хорошая и настроение у людей на высоте. Сегодня очень важная дата для нашей страны и казахстанцев", – отметил житель района Алмат Тасов.
день конституции, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Концертные номера организовали и творческие коллективы из частных организаций дополнительного образования, работающие по программе "Даму бала", и воспитанники спортивных секций.

день конституции, концерт, тэквандо, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Концерт, День Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Праздник собрал вместе не только жителей Жетысуского района. Отметить День Конституции сюда приехали жители из других регионов Казахстана. 

"Это очень важный праздник для нас и страны. В этот день наша республика по-настоящему стала независимой. Всех казахстанцев поздравляю с праздником! Наша сила – в единстве! Замечательно, что в каждом районе Алматы организованы различные мероприятия. Чувствуется атмосфера праздника", – отметила жительница Алмалинского района Наталья Подоляк.
Концерт, День Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:05

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в Жетысуском районе в эти праздничные дни в организациях образования прошли конкурсы, челлендж по выразительному чтению "Еліміздің айбыны-Ата Заң", выставки рисунков "Ата заңым-ардағым", книг "Ата заң-тәуелсіз ел тұғыры", а также оформление тематических уголков, посвященных Дню Конституции. 

Концертная программа и конкурсы в Жетысуском районе запланированы до позднего вечера. 

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