Как отметили День Конституции в Алматы
День Конституции в Жетысуском районе начали праздновать еще 29 августа. В районном Доме культуры местный акимат организовал праздничный концерт. В программе выступления были патриотические песни, стихи и народные танцы.
Фото: Zakon.kz
Все же основные мероприятия с участием казахстанских звезд сегодня прошли в парке "Гулдер". На сцене выступили такие артисты, как Нурсултан Байғұн, Райым Уайыс, Дидар Каден, Назерке Ноғайбай, дуэт – Жігер, Жанат, шоу-балет "Тұмарлан".
Фото: Zakon.kz
Особенно зрителей впечатлили творческие номера детских коллективов Жетысуского района. Юные артисты поздравили жителей Алматы с праздником.
"Хотелось бы отметить, что с каждым годом организация праздника в районе и в Алматы становится все лучше. Посмотрите, сколько человек пришли на праздник, какая погода хорошая и настроение у людей на высоте. Сегодня очень важная дата для нашей страны и казахстанцев", – отметил житель района Алмат Тасов.
Фото: Zakon.kz
Концертные номера организовали и творческие коллективы из частных организаций дополнительного образования, работающие по программе "Даму бала", и воспитанники спортивных секций.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Праздник собрал вместе не только жителей Жетысуского района. Отметить День Конституции сюда приехали жители из других регионов Казахстана.
"Это очень важный праздник для нас и страны. В этот день наша республика по-настоящему стала независимой. Всех казахстанцев поздравляю с праздником! Наша сила – в единстве! Замечательно, что в каждом районе Алматы организованы различные мероприятия. Чувствуется атмосфера праздника", – отметила жительница Алмалинского района Наталья Подоляк.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что в Жетысуском районе в эти праздничные дни в организациях образования прошли конкурсы, челлендж по выразительному чтению "Еліміздің айбыны-Ата Заң", выставки рисунков "Ата заңым-ардағым", книг "Ата заң-тәуелсіз ел тұғыры", а также оформление тематических уголков, посвященных Дню Конституции.
Концертная программа и конкурсы в Жетысуском районе запланированы до позднего вечера.