Казахстанские добытчики черного золота отмечают профессиональный праздник

Ежегодно в первое воскресенье сентября казахстанские нефтяники отмечают свой профессиональный праздник. Первую нефть в стране начали добывать еще в конце XIX века. Как отметили 125-летие казахстанской нефти в Актау, узнала корреспондент Zakon.kz.

Если в начале 90-х годов объем добычи нефти составлял всего около 26 млн тонн, то по итогам 2023 года было добыто 90 млн тонн черного золота.

Первую казахстанскую нефть добыли на месторождении Карашунгул в Атырауской области. А первая мангистауская нефть была получена в 1967 году на скважине №6 месторождения Жетыбай.

В эти дни по всей стране отмечают 125-летие казахстанской нефти. В нефтегазовых регионах чествуют ветеранов и работников отрасли, награждают юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. В Актау также прошло чествование нефтяников. Среди награжденных – ветеран, в прошлом буровик Калмухан Таужанов. Он принимал участие в бурении многих скважин на месторождениях региона.

"Сейчас мне 75 лет. Половину из них я проработал на месторождении Каражанбас. Сейчас там трудятся мои дети. Я считаю, что нефтяник – почетная профессия, она сложная и уважаемая. И я горжусь, что получаю сегодня юбилейную медаль", – говорит ветеран-нефтяник.

Профессия нефтяника для многих жителей полуострова Мангышлак стала семейной, судьба нескольких поколений тесно связана с добычей черного золота, бурением скважин, освоением новых месторождений. Одна из таких "нефтяных" династий – семья Шахарбаевых.

Казакбай Шахарбаев/Фото из семейного архива Шахарбаевых

Основатель династии – Казакбай Шахарбаев – родился в 1938 году в селе Онды Мангистауской области. Его отец в годы Великой Отечественной войны пропал без вести, и семья была вынуждена переехать в Туркменистан, где Казакбай Шахарбаев окончил школу и нефтяное училище по профессии "помощник бурильщика 6 разряда". Он начал свою работу в 60-е годы в "Мангышлакнефтегазразведка", после чего был переведен на месторождение Жетыбай помощником бурильщика 4 разряда, работал оператором скважины №6 (именно здесь была получена первая нефть на Мангышлаке). Всю свою жизнь он оставался верен профессии нефтяника, до самой пенсии работал начальником участка, мастером на месторождении Каражанбас.

Его сыновья – Жарылгасын, Болат и Берик – также продолжили дело отца, сейчас они работают на нефтяных предприятиях области. Жарылгасын Шахарбаев в 1989 году начал трудовой путь в Каражанбасе такелажником, слесарем, мастером подземного и капитального ремонта скважин, начальником участка, мастером по бригадам, сейчас работает супервайзером.

Жарылгасын Шахарбаев/Фото из семейного архива Шахарбаевых

"Отец порекомендовал поступать на нефтяника, и мы все пошли по его стопам. Моя мать и жена тоже работали в нефтянке. У нас, можно сказать, вся семья "нефтяная". Общий стаж нашей семьи – более 200 лет. Мой старший сын Мейржан также устроился в 2011 году помощником бурильщика, а младший недавно поступил в Алматинский университет на специальность "Эксплуатация нефтяных и газовых скважин". Мой брат Болат Шахарбаев – инженер ППД, а самый младший Берик Шахарбаев – мастер", – отметил Жарылгасын Шахарбаев.

Специалист отмечает – профессия нефтяника по-прежнему остается одной из самых сложных и тяжелых. Нефтяники трудятся на месторождениях, несмотря на изнуряющую жару, сильный мороз и ветер. Конечно, за много десятилетий условия труда изменились, ведь раньше это был в основном ручной труд, а сейчас практически все автоматизировано.

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