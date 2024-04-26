На линии воды: эмбинские нефтяники противостоят угрозе паводка

В АО "Эмбамунайгаз" подготовка объектов компании к работе в условиях возможного паводка является частью ежегодного плана на весенний период. Не был исключением и этот год.

Однако из-за аномального обострения паводковой ситуации в Атырауской области в нынешнем периоде привычные схемы реагирования на паводок в ЭМГ пришлось оперативно скорректировать.



В частности, в конце марта в компании был создан оперативный штаб по предотвращению угрозы паводка при Команде по управлению кризисными ситуациями, который с первого дня работы находится в постоянном контакте с оперативными штабами области и районов.

Фото: АО "Эмбамунайгаз"

Оперштаб круглосуточно поддерживает связь с местными исполнительными органами Атырауского региона, в том числе с акиматами Кызылкогинского, Жылыойского, Махамбетского, Макатского и Исатайского районов. В соответствии с заявляемой акиматами потребностью ЭМГ оперативно предоставляет специальную технику, строительные и защитные материалы, подручные средства, СИЗ, ГСМ и персонал для проведения водозащитных работ.

Коллектив ЭМГ непосредственно участвовал в расчистке водных каналов и в берегоукрепительных работах. В частности, в Исатайском районе при активном участии эмбинских нефтяников были проведены работы по укреплению и удлинению старой дамбы, открытию шлюзов на каналах Баксай и Нарын, идущих в сторону Каспийского моря.

Фото: АО "Эмбамунайгаз"

Наряду с этим компания предоставила персонал и спецтехнику для строительства береговых сооружений на участках, определенных Атырауским областным штабом по противодействию паводку. Общая протяженность защитной дамбы, построенной "Эмбамунайгазом", составила 9154 м. Из них 2250 м в селе Алмалы, 5930 м вдоль канала Караозек в населенном пункте Сарыозек города Атырау и 974 м на территории воинской части. К этим работам ежедневно привлекались в среднем 383 сотрудника компании и 62 единицы техники.

Фото: АО "Эмбамунайгаз"

Стоит подчеркнуть особую важность укрепления участка вдоль канала Сарыозек, в зону которого входит не только одноименное село, где проживают более 500 семей и имеются три социальных объекта, но и территория, ведущая к микрорайонам Нурсая, Самал и одному из главных стратегических объектов региона – Атыраускому международному аэропорту имени Х. Доспановой.

"На сегодняшний день работы на данных участках завершены. Ведется проверка качества построенной дамбы и ее дополнительного укрепления в виде мешков с грунтом. В Сарыозеке в трех местах нами установлены шкалы для контроля уровня воды в реке Жайык. По широко применяемой Балтийской системе измерения высоты уровень дамбы составляет минус 21,5-22 метров", – рассказал генеральный директор АО "Эмбамунайгаз" Сабит Арынов.

Что касается производственной деятельности "Эмбамунайгаза", все объекты компании работают в штатном режиме, обеспечены требования промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды. Тем не менее организованы предупредительные работы на ряде месторождений, расположенных в зоне возможного подтопления. Там возводятся защитные сооружения, ведутся укрепительные работы на действующих дамбах.

Фото: АО "Эмбамунайгаз"

Кроме того, усилены меры безопасности для персонала, производственной, транспортной и экологической безопасности. В компании разработан алгоритм действий на случай возникновения нештатной ситуации, исключения и минимизации рисков, связанных с факторами наводнения, в котором предусмотрены эвакуация людей на безопасную территорию, консервация и герметизация устьев скважин, откачка воды, обеспечение средствами первой необходимости, медикаментами, питанием и другие мероприятия.