Как кызылординский Ник Вуйчич вопреки диагнозу стал поэтом, построил дом и управляет бизнесом

Нурмухаммед Абилкасым – личность в Кызылординской области известная. Журналист, писатель, поэт, а с недавних пор еще и предприниматель, он – настоящий пример героизма и железной воли.

Прикованный с рождения к инвалидной коляске из-за тяжелой формы ДЦП, он выучился на журналиста, да еще и на очном отделении, получал высокие награды за свое творчество. Он всегда полон планов, в хорошем настроении, поэтому многие земляки называют его кызылординским Ником Вуйчичем. Корреспондент Zakon.kz отправился домой к знаменитому земляку в его родной аул Ширкейли.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Нурмухаммед родился в 1978 году в ауле Ширкейли Сырдарьинского района. С рождения он прикован к инвалидной коляске. Ходить и двигать руками он не может. Его семья, отец и мать – уважаемые в ауле люди. Отец долгое время работал в сельском хозяйстве, сейчас он на пенсии и возглавляет местный союз ветеранов. Мама работала бухгалтером. В семье их шестеро – три дочери и три сына. Нурмухаммед – второй сын.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Он очень умный, с широким кругозором, издает уже третью книгу. На свои деньги он три года назад построил дом. Сам оплачивал расходы, связанные со строительством. Некоторые с двумя руками и ногами не могут этого сделать, а он, несмотря на болезнь, всегда ищет способы заработать, чтобы обеспечить свою семью. Еще до женитьбы он собрал 16 тысяч долларов – это были деньги от продажи скота, который он содержал, и от продажи его книг. Вот на эти деньги он стал строить дом, когда у него родились двойняшки", – говорит отец Нурмухаммеда Канатбек Абилкасым.

Отец рассказывает, что все родные всегда поддерживали Нурмухаммеда, поэтому он с детства не считал себя ущемленным.

"Конечно, он переживал, но мы старались объяснить ему, что у каждого человека своя судьба. И нести ее нужно с гордо поднятой головой", – продолжает отец.

Несмотря на недуг, он научился писать и читать. Более того, стал писать стихи и различные произведения и издал сборники стихов. В его произведениях размышления о жизни, о духовности, о любви к родному краю.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Когда у меня появляется вдохновение, я наговариваю строки на телефон. Бывает, что зубами беру ручку и пишу. В школу я не ходил, обучался на дому. Я принял себя таким, поэтому стараюсь думать о своем будущем только хорошо. Мне ведь всего 45 лет, и у меня много планов, связанных с будущим моих детей", – говорит Нурмухаммед.

Несколько лет назад он женился, с супругой Айгерим воспитывает двойняшек – сына и дочь. Им сейчас по пять лет. Как признается Нурмухаммед, супруга и дети для него – божий дар.

"Айгерим я увидел впервые на соревнованиях в Кызылорде. Я никогда не сидел на месте, занимался самообразованием, вот и в шахматы еще научился играть. И поехал на студенческий шахматный турнир, а там, оказывается, были еще и другие соревнования, по разным видам спорта. Там была и Айгерим. Она играла в настольный теннис за команду Аральска. Я сразу обратил внимание на скромную девушку, и попросил меня подвести к ней. Так мы познакомились, и я сразу спросил: "У вас есть жених?". Она ответила, что нет. Тогда я понял, что это мой шанс полюбить и быть любимым. Взял ее номер телефона, позвонил, поговорил, и спустя несколько дней нашего общения сделал ей предложение. Сказал, давай попробуем, не выдержишь – уйдешь, я держать не буду. Сказал, что ноги и руки у меня не работают, но у меня есть светлая голова и своим умом я много добился, ни в чем нуждаться не будешь, я буду стараться сделать тебя счастливой. Она согласилась", – рассказывает Нурмухаммед.

В то время у него была двухкомнатная квартира в Кызылорде, которую ему выделило руководство Кызылординской области. Привел супругу туда. Но ему пришлось украсть ее. Большую помощь и содействие в его жизни оказала ему сестренка Жулдыз. Он с ней советовался всегда по многим вопросам, в том числе делился мыслями о женитьбе. Хотел отправить сватов к Айгерим домой, чтобы по всем казахским обычаям сосватать, надеть серьги – провести обряд "сырға салу", сделать большую свадьбу, но Айгерим отказалась.

"Мне бы не разрешили ни моя мать, ни мои родственники выйти за него замуж. Поэтому я сказала, чтобы он украл меня. Как только об этом стало известно дома, мама пошла в полицию, написала заявление на Нурмухаммеда. Начальник полиции ей объяснил, что дочь совершеннолетняя, и если напишет, что ее не удерживают насильно, полиция ничего не сможет сделать. Потом моя родня узнала о семье, в которую я попала, и спустя время смирилась с моим выбором. Сейчас они все любят его и приводят в пример другим. Хотя до сих пор некоторые люди, бывает, не понимают мой выбор, но мне все равно, я не обращаю на это внимания. Муж, которого я люблю, дети и мой дом – это мое счастье. У нас есть все для счастливой жизни – прекрасный дом, свое хозяйство, скот, огород, сад, есть добрые и любящие родственники", – говорит Айгерим.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Нурмухаммед издал два сборника стихов. В 2011 году в свет вышел его первый сборник стихов "Тағдырымның жанары". Кроме того, в его активе ряд достижений: республиканская премия для молодых людей с особенностями "Самғау", диплом международного творческого конкурса "Шабыт", стипендия акима области, номинация "Алтын қауырсын" в республиканском конкурсе "Бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз", общественная премия "Жаншуақ". Он обладатель гранта международной нефтяной компании, нагрудного знака "Намыс" имени Бауыржана Момышулы.

В 2013 году герой материала был занесен в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году он выпустил второй сборник стихов "Тасжарған".

Недавно он выпустил первый экземпляр третьего сборника стихов. Пока его не печатал, так как на это нужно 1,5 млн тенге. Но уверен, что заработает на выпуск и этой книги. Ведь у него есть еще и бизнес, который он организовал несколько лет назад.

Это мини-цех по производству копченой рыбы, копченого курдюка, курта. Курт и другие молочные продукты Айгерим делает сама, а копчением занимается братишка Нурмухаммеда. На всю эту продукцию есть заказы из Астаны, Алматы и Кызылорды. Возможно, в издании сборника помогут и спонсоры, бывает, что земляки поддерживают его творчество.

"Какой бы ни была судьба, нужна энергия, непоколебимый дух, решимость. В каждом своем произведении я пишу об этом, что нужно идти вперед, несмотря ни на что. Любить, жить и никогда не сдаваться! Мне тоже бывает невыносимо тяжело. Тогда я беру в зубы ручку и печатаю на телефоне свои стихи. Потом смотрю на детей и радуюсь. Я хочу их вырастить сильными, чтобы, когда у них спрашивали, чьи вы дети, они могли с гордостью назвать мое имя. А я, в свою очередь, хочу гордиться их достижениями", – делится главный герой.

Нурмухаммед часто бывает в школах, где читает свои стихи, выступает на творческих вечерах в районе. Оптимист по натуре, он советует людям, страдающим физическими недостатками, не сдаваться. Смеется, когда его сравнивают с Ником Вуйчичем, советует не отчаиваться, а искать интересное занятие, свою миссию и оттачивать свои таланты. Тогда вокруг найдется немало единомышленников и друзей, а жизнь приобретет смысл, заиграет новыми красками, и исполнятся самые заветные мечты. Надо только обязательно в это верить!