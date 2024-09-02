Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"На осознание важности вопроса был дан год": политолог о референдуме по строительству АЭС

Станции , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:21 Фото: pixabay
Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, заявил президент в своем Послании народу Казахстана. Политолог Эдуард Полетаев отметил, что референдум является показателем общественного договора между властью и населением, сообщает Zakon.kz.

По словам Полетаева, один из принципов "Справедливого Казахстана" – вынесение важных общественно-политических вопросов на референдум, как это было в 2022 году, когда вносили изменения в Конституцию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:21
Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС
, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 18:21
"Фактически население рассматривается в качестве партнера. На анализ и осознание важности этого вопроса президентом был дан целый год. За это время много было дискуссий, общественных слушаний, много появилось специалистов, которые оценивали плюсы и минусы строительства. Но благодаря тому, что президент дал время для обсуждения этого важного вопроса, а не сразу назначил референдум, накал страстей несколько спал, люди начали воспринимать более серьезные, научно обоснованные аргументы. Мне кажется, этот годичный период был очень важен для того, чтобы принять более трезвое, взвешенное решение", – считает Полетаев.

Он подчеркнул, что предложение по строительству – не каприз власти, а "симптом" существующей проблемы дефицита электроэнергии, которая актуализируется с каждым годом. Между тем у Казахстана есть возможности для развития атомной энергетики, и этот потенциал, по мнению политолога, нужно использовать.

"Надо вообще вопросы энергетической безопасности рассматривать как составную часть национальной безопасности. Не забывайте, что мало принять решение о строительстве АЭС – надо еще 10-12 лет, как министр энергетики говорил, подождать, пока это все построится. Строительство объектов, особенно таких сложных, как АЭС, затягивается. А потребность населения будет расти, поскольку наблюдается демографический рост. И всем нужна энергия. Если начнутся веерные отключения, население четче осознает необходимость строительства АЭС".

Спикер напомнил, что мирный атом не рассматривается государством как панацея от всех бед – он лишь один из источников энергии. И вариативность в данном случае лишней не будет:

"Сами знаете, предприятия-монополисты заинтересованы получить больше, чем заслуживают. А разные источники электроэнергии создадут энергокомплекс, который поможет развитию экономики страны", – уверен политолог.

Резюмируя, он заявил, что при принятии решения важно ориентироваться не на эмоции, а на интересы республики, как то: возможность получить важный объект, развить новую отрасль промышленности, выйти на более высокий технологический уровень, решить проблему энергодефицита и т. д.

Читайте также

Медицина
"Потому что нет полноценной цифровизации": врач о заявлении президента по фальсификациям в медстраховании
Дети аула равны с городскими: Beeline построил современную школу в Алматинской области
Равные возможности: Beeline подарил современную школу поселку Шелек
Женщина
Эксперт: "Важное направление Послания – устойчивость налогового климата"
Ирина Мишура
Референдум в Казахстане 2024 год АЭС Референдумы Электроэнергия Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: