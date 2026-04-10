В Алматы задержаны двое мужчин с боеприпасами и наркотиками на 25 млн тенге

В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге".

Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Алматы

Начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП Алматы Батуржан Абдумасаров отметил, что наличие оружия у подозреваемых значительно повышает общественную опасность подобных преступлений.

