#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Происшествия

В Алматы задержаны двое мужчин с боеприпасами и наркотиками на 25 млн тенге

полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 20:01
В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге".

Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматы

Начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП Алматы Батуржан Абдумасаров отметил, что наличие оружия у подозреваемых значительно повышает общественную опасность подобных преступлений.

6 апреля 2026 года сообщалось, что в Астане водитель с наркотиками протаранил авто и пытался скрыться от полиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: