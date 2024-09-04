Астана стала главным "магнитом" для внутренних мигрантов
По сальдо миграции Астана уверенно обгоняет другие города и регионы страны. На втором месте по числу переехавших казахстанцев на ПМЖ находится Алматы – с начала 2024 года в южную столицу переселились 22,6 тысячи сограждан. Разумеется, это только те, кто официально зарегистрировался.
Вместе с тем ряд регионов Казахстана продолжает терять население.
Как отмечает авторский телеграм-канал Анель Давлетгалиевой, с начала года семь регионов республики – СКО, ВКО, Костанайская, Абайская, Жетысуская, Павлодарская и Карагандинская области – потеряли 13,7 тысячи человек.
При этом совершенно особое положение сохраняется у Туркестанской области – там число родившихся обгоняет число уезжающих.
Отрицательное сальдо миграции в Туркестанской области составляет с начала года 15 625 человек, а естественный прирост (разница между количеством родившихся и умерших) – сразу 25 377 человек!
В целом же по регионам страны картина с сальдо миграции такая:
- СКО -4 696
- Костанайская -2492
- Абайская -2126
- Жетысуская -1398
- ВКО -1387
- Павлодарская -804
- Карагандинская -763
- Улытауская +36
- Акмолинская +888
- Жамбылская +1032
- ЗКО +2054
- Кызылординская +3419
- Атырауская +4590
- Актюбинская +6369
- Туркестанская +9752
- Мангистауская +10762
- Алматинская +16061
- Шымкент +19743
- Алматы +35824
- Астана +51297
Ранее мы сообщали, что за шесть месяцев 2024 года в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек – 1891 кандас и 2978 переселенцев. Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.