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Астана стала главным "магнитом" для внутренних мигрантов

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 13:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Численность населения столицы Казахстана стремительно приближается к 1,5 млн человек. Только за последние полгода в Астане родилось 14,3 тысячи младенцев, а еще в город переехало из других регионов Казахстана более 51 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

По сальдо миграции Астана уверенно обгоняет другие города и регионы страны. На втором месте по числу переехавших казахстанцев на ПМЖ находится Алматы – с начала 2024 года в южную столицу переселились 22,6 тысячи сограждан. Разумеется, это только те, кто официально зарегистрировался.

Вместе с тем ряд регионов Казахстана продолжает терять население.

Как отмечает авторский телеграм-канал Анель Давлетгалиевой, с начала года семь регионов республики – СКО, ВКО, Костанайская, Абайская, Жетысуская, Павлодарская и Карагандинская области – потеряли 13,7 тысячи человек.

При этом совершенно особое положение сохраняется у Туркестанской области – там число родившихся обгоняет число уезжающих.

Отрицательное сальдо миграции в Туркестанской области составляет с начала года 15 625 человек, а естественный прирост (разница между количеством родившихся и умерших) – сразу 25 377 человек!

В целом же по регионам страны картина с сальдо миграции такая:

  • СКО -4 696
  • Костанайская -2492
  • Абайская -2126
  • Жетысуская -1398
  • ВКО -1387
  • Павлодарская -804
  • Карагандинская -763
  • Улытауская +36
  • Акмолинская +888
  • Жамбылская +1032
  • ЗКО +2054
  • Кызылординская +3419
  • Атырауская +4590
  • Актюбинская +6369
  • Туркестанская +9752
  • Мангистауская +10762
  • Алматинская +16061
  • Шымкент +19743
  • Алматы +35824
  • Астана +51297

Ранее мы сообщали, что за шесть месяцев 2024 года в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек – 1891 кандас и 2978 переселенцев. Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

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