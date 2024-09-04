Астана стала главным "магнитом" для внутренних мигрантов

Численность населения столицы Казахстана стремительно приближается к 1,5 млн человек. Только за последние полгода в Астане родилось 14,3 тысячи младенцев, а еще в город переехало из других регионов Казахстана более 51 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

По сальдо миграции Астана уверенно обгоняет другие города и регионы страны. На втором месте по числу переехавших казахстанцев на ПМЖ находится Алматы – с начала 2024 года в южную столицу переселились 22,6 тысячи сограждан. Разумеется, это только те, кто официально зарегистрировался.

Вместе с тем ряд регионов Казахстана продолжает терять население.

Как отмечает авторский телеграм-канал Анель Давлетгалиевой, с начала года семь регионов республики – СКО, ВКО, Костанайская, Абайская, Жетысуская, Павлодарская и Карагандинская области – потеряли 13,7 тысячи человек.

При этом совершенно особое положение сохраняется у Туркестанской области – там число родившихся обгоняет число уезжающих.

Отрицательное сальдо миграции в Туркестанской области составляет с начала года 15 625 человек, а естественный прирост (разница между количеством родившихся и умерших) – сразу 25 377 человек!

В целом же по регионам страны картина с сальдо миграции такая:

СКО -4 696

Костанайская -2492

Абайская -2126

Жетысуская -1398

ВКО -1387

Павлодарская -804

Карагандинская -763

Улытауская +36

Акмолинская +888

Жамбылская +1032

ЗКО +2054

Кызылординская +3419

Атырауская +4590

Актюбинская +6369

Туркестанская +9752

Мангистауская +10762

Алматинская +16061

Шымкент +19743

Алматы +35824

Астана +51297

Ранее мы сообщали, что за шесть месяцев 2024 года в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек – 1891 кандас и 2978 переселенцев. Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.