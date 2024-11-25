Поток приезжих: в Астану прибывает самое большое количество внутренних мигрантов

За 9 месяцев 2024 года в столицу Казахстана приехало с других регионов страны 195 872 казахстанца. Вместе с тем покинуло главный город республики 143 019 человек, и сальдо миграции составило 52 853 приезжих, сообщает Zakon.kz.

Всего же за три квартала 2024 года в Казахстане поменяли место жительства свыше миллиона человек, что на 47,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом большая часть граждан переезжали внутри областей и городов – всего 591,8 тысяч человек, и это в полтора раза больше, чем было год назад. Из своей области в другую переехало 488,2 тысячи человек (прирост в 1,6 раз).

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось, кроме Астаны, еще в трех регионах страны: в Алматы (26 157 человек), Шымкенте (5 948 человек) и в Алматинской области (765 человек).

Межрегиональная миграция в РК. Фото: stat.gov.kz

Внутренняя миграция – процесс совершенно естественный и, в некотором роде стимулирующий экономику, считает эксперт по человеческому развитию ООН профессор истории Владимир Осколков. Так, одним из плюсов внутренней миграции является возможность использования собственных ресурсов для развития страны.

"Классическим примером стала внутренняя миграция в Италии, в 1950-1960 годах во время "итальянского экономического чуда". Тогда из южных регионов страны переехали в так называемый "промышленный треугольник" на северо-западе Италии свыше 1,3 млн человек". Владимир Осколков

Внутренние мигранты, в отличие от иностранных имеют простой и естественный доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным благам. Принято считать, что, кроме всего прочего, внутренняя миграция обогащает культурное разнообразие государства.

Отметим, что в Международном рейтинге миграции Казахстан занимает 165 место из 236 стран. Это означает, что в стране низкий уровень как притока так и исхода населения. Для сравнения: за 9 месяцев 2024 году число прибывших в страну составило 20 383 человека, а число выбывших - 10 201 человек. Сальдо миграции составило 10 182 человека. В это же время в США каждый год выдается 675 000 постоянных мигрантских виз и около 770 000 человек въезжают нелегально. По данным сенатора США Марко Рубио, в стране проживает до 30 миллионов незаконных мигрантов.

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