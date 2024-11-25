Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Поток приезжих: в Астану прибывает самое большое количество внутренних мигрантов

люди, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:45 Фото: Zakon.kz
За 9 месяцев 2024 года в столицу Казахстана приехало с других регионов страны 195 872 казахстанца. Вместе с тем покинуло главный город республики 143 019 человек, и сальдо миграции составило 52 853 приезжих, сообщает Zakon.kz.

Всего же за три квартала 2024 года в Казахстане поменяли место жительства свыше миллиона человек, что на 47,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом большая часть граждан переезжали внутри областей и городов – всего 591,8 тысяч человек, и это в полтора раза больше, чем было год назад. Из своей области в другую переехало 488,2 тысячи человек (прирост в 1,6 раз).

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось, кроме Астаны, еще в трех регионах страны: в Алматы (26 157 человек), Шымкенте (5 948 человек) и в Алматинской области (765 человек).

таблица миграция, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:45

Межрегиональная миграция в РК. Фото: stat.gov.kz

Внутренняя миграция – процесс совершенно естественный и, в некотором роде стимулирующий экономику, считает эксперт по человеческому развитию ООН профессор истории Владимир Осколков. Так, одним из плюсов внутренней миграции является возможность использования собственных ресурсов для развития страны.

"Классическим примером стала внутренняя миграция в Италии, в 1950-1960 годах во время "итальянского экономического чуда". Тогда из южных регионов страны переехали в так называемый "промышленный треугольник" на северо-западе Италии свыше 1,3 млн человек".Владимир Осколков

Внутренние мигранты, в отличие от иностранных имеют простой и естественный доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным благам. Принято считать, что, кроме всего прочего, внутренняя миграция обогащает культурное разнообразие государства.

Отметим, что в Международном рейтинге миграции Казахстан занимает 165 место из 236 стран. Это означает, что в стране низкий уровень как притока так и исхода населения. Для сравнения: за 9 месяцев  2024 году число прибывших в страну составило 20 383 человека, а число выбывших - 10 201 человек. Сальдо миграции составило 10 182 человека. В это же время в США каждый год выдается 675 000 постоянных мигрантских виз и около 770 000 человек въезжают нелегально. По данным сенатора США Марко Рубио, в стране проживает до 30 миллионов незаконных мигрантов.  

Ранее мы рассказали, как власти Казахстана планируют остановить отток населения с севера страны.

Читайте также

председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина
О судебной практике и проблемных вопросах уголовного процесса – интервью Назгуль Рахметуллиной
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция
"В зависимости с 13 лет": почему не бывает бывших наркоманов и как научиться жить в трезвости
Щучинский мини-центр, секреты воспитания малышей
"Усатый нянь" из Щучинского мини-центра для детей: чувствую себя по-настоящему счастливым
Андрей Валентинов
2024 год Мигранты Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: