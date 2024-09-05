Почему противопожарный аудит не защитил костанайского бизнесмена от проверки

Заключение, что выдали аудиторы, оказалось фальсифицированным. Сотрудники государственной противопожарной службы оштрафовали и предпринимателя, и аудиторов, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области в 2024 году это единственный случай, когда сотрудники противопожарной службы в рамках внеплановой проверки выявили нарушения. В ДЧС Костанайской области рассказали, что заключение аудиторов предприниматель получил меньше чем за месяц до визита проверяющих.

"Предпринимателям стоит понимать, что наличие заключения аудита в области пожарной безопасности освобождает объект лишь от плановых проверок. В данном случае мы вышли на внеплановую проверку по представлению надзорных органов. Выявили недочеты. Предпринимателя оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Аудиторов тоже привлекли к административной ответственности, а также лишили аккредитации", – отметил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Специалисты отмечают, что на рынке есть компании, которые обещают своим клиентам больше, чем могут сделать. Например, говорят о том, что проверок не будет вообще никаких. Но по факту заключение аудиторов освобождает предприятие лишь на год и лишь от плановых проверок. Остальные визиты сотрудников противопожарной службы в рамках внеплановых проверок или обращений возможны.

В разговоре с корреспондентом Zakon.kz пожарные отметили, что среди аудиторов нет "чужих". Дело в том, что по требованиям каждая аккредитованная организация должна иметь трех экспертов. У каждого из них должен быть опыт работы в противопожарной службе или высшее профильное образование. Речь об Академии гражданской защиты РК – единственном в республике высшем учебном заведении, которое готовит специалистов для МЧС. Такие жесткие требования объясняют просто: проверяющие должны быть компетентны. Потому аккредитацию компании получают исключительно в комитете противопожарной службы.

Однако аудиторы в области пожарной безопасности имеют право работать на всей территории республики, независимо от места регистрации юрлица. И это, по мнению отдельных специалистов, стало слабым местом в работе системы. С другой стороны, владельцы объектов, будь то промышленное предприятие или торговый центр, сами заинтересованы в безопасности здания. Потому не лишним будет уточнить наличие аккредитации на сайте МЧС или в региональном ДЧС. В списке без малого 400 компаний.

"Аудит проходит в два этапа: изучение документов и визит на объект. Встречаем нарушения, когда здание построено, как административное, а его в ходе реконструкции переделывают под жилье или образовательное учреждение. При этом требования по пожарной безопасности смотрят по административным зданиям. Это неверный подход", – пояснил Омиржан Тукушев.

Весной 2024 года в правила проведения аудита в области пожарной безопасности внесли изменения. Государственные школы, больницы, социальные объекты не могут проходить аудит. Эти объекты регулярно обходят в рамках плановых проверок. Такой же запрет на аудит получили и субъекты негосударственной противопожарной службы, которые часто обеспечивают защиту крупных промышленных предприятий.

Такие требования выдвигают не просто так. Среди нарушений все чаще стали встречаться недочеты по электрической части. Речь не только про устаревшую проводку, но и повышенную нагрузку на электросети, нарушение правил эксплуатации, в том числе обогревательных приборов. Все это повышает риск возгорания.

31 августа 2024 года вступили в силу изменения, которые внесли в нормы правил пожарной безопасности. Например, теперь запрещено размещать лежачих людей с инвалидностью и престарелых людей в подвальных или цокольных помещениях.