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Гибель ребенка в Атырау: вынесен приговор воспитателю и директору детского сада

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:11 Фото: unsplash
В Атырау вынесли приговор руководителю и воспитателю частного детского сада, где летом в канализационном люке утонул малыш, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области, суд установил, что 21 мая 2023 года, получив разрешительные документы, зарегистрировав на свое имя ИП, подсудимая, которая являлась руководителем дошкольного учреждения, открыла квазигосударственный детский сад "Чебурашка". Через несколько дней она арендовала двухэтажное помещение в Атырау. Вторая подсудимая, которая являлась воспитателем, была принята на работу через месяц после открытия детсада.

Прошло чуть больше года со дня открытия дошкольного учреждения, когда там произошло жуткое происшествие. Ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра воспитателей, упал в канализационный септик и скончался. Тело из септика извлек персонал детского сада. 

"Подсудимые полностью признали свою вину. Их вина также была доказана протоколами осмотра места происшествия, фотофиксацией, показаниями свидетелей, протоколами очных ставок и другими материалами дела", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 141 УК, они приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними сроком на 3 года. С применением ст. 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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